'That's My Jam' comienza sus grabaciones en TVE tras ser cancelado por Movistar Plus+

Arturo Valls aterriza en La 1 con 'That's My Jam: que el ritmo no pare', el concurso musical que presentó en Movistar Plus+ en su primera temporada y que ahora llega con nuevas entregas a la cadena pública. Producido por RTVE en colaboración con Lacoproductora, el programa ha comenzado ya las grabaciones.

'That's My Jam' en su etapa en Movistar Plus+

La mecánica sigue siendo la misma que en su anterior etapa en la plataforma de pago. En cada programa,que tienen a la música, el baile y las preguntas como protagonistas. Sin embargo, solo el que consiga la máxima puntuación se llevará el preciado radiocasete dorado del programa.

Valls se pone nuevamente a los mandos del formato de entretenimiento, del que también es productor ejecutivo. Junto a él, una banda de música capitaneada por Víctor Elías interpretará en directo las canciones a las que se enfrenten los invitados en los retos. Además, el presentador se arrancará a cantar estas canciones en más de una ocasión.

Éxito internacional

En Estados Unidos, 'That's My Jam' está producido por Universal Television Alternative Studio junto a Electric Hot Dog, la productora de Jimmy Fallon, quien también ejerce de presentador. Tras la buena acogida de la versión estadounidense, el formato se ha exportado internacionalmente a Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Mongolia, Oriente Medio y España, donde 'That's My Jam: que el ritmo no pare' vivirá una segunda oportunidad tras ser cancelado en Movistar Plus+.