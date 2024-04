Arturo Valls casi fue despedido de 'Caiga quien caiga': "Eres un reportero de segunda"

Por Toño García Rodríguez |

Arturo Valls estrenó este miércoles 17 de abril su nuevo concurso de preguntas en Antena 3, 'El 1%', y, por ello, acudió como invitado a 'El hormiguero'. El presentador, que fue a promocionar el estreno, fue entrevistado por Pablo Motos para explicar la mécanica y el contenido de este nuevo formato. Tras ello, continuó la conversación hablando sobre otros temas que afectan al presentador, incluyendo cómo casi participa en una película de Pedro Almodóvar y algunos datos sobre otros proyectos. Motos quiso dar a conocer a los espectadores un hecho pasado que pudo reconducir la carrera del valenciano: su casi despido de 'Caiga quien caiga'.

Pablo Motos y Arturo Valls en 'El hormiguero'

"Yo creo que ha pasado el suficiente tiempo como para que puedas contar que, porque", enunciaba el presentador. Tal y como explicó Valls,del mítico programa que dio a conocer caras como las de Manel Fuentes Juanra Bonet , estuvo a punto de ser despedido. "Vienes de Valencia, muy jovencito, con esa carita... De repente, después de una temporada, me llaman por teléfono, y fíjate la frase:", relataba el valenciano.

"Me temblaron las piernas. Consideraban que no estaba a la altura", detallaba Arturo Valls, cuando Motos quiso compartir el impacto que le causaba esa frase: "Me ha hecho daño el escucharlo". No obstante, el que fue presentador de '¡Ahora caigo!' demostró haber superado por completo aquel duro momento. "La persona que me lo dijo, que la conoces perfectamente y no vamos a decir el nombre, cada vez que me ve, me lo recuerda y me dice: 'Joe, menudo ojo tuve, ¿eh?'. Lo reconoce con ironía", contaba Valls, a lo que Pablo Motos añadía que "reconoce que metió la pata". "¡21 veces en 'El Hormiguero', eh! ¿Sabes lo que significa eso?", bromeaba el invitado entonces, desatando la risa del público.

Salvado por sus compañeros

Arturo Valls desarrolló también qué sucedió para que, finalmente, no fuera despedido. "Tanto la dirección, como El Gran Wyoming, Pablo Carbonell, Toni Garrido... consideraban que había recorrido y entendían que tenía que haber una segunda oportunidad". De este modo, relata que sus compañeros "se plantaron" y realizaron "una especie de motín" para defender su permanencia en el programa. "Eso fue muy emocionante, imagínate", añadía el valenciano. "Eso pasó, recularon y hasta hoy", pues Arturo fue incluso presentador del espacio desde 2005 a 2008 junto a sus compañeros Manel Fuentes y Juanra Bonet, ahora convertidos también en rostros emblemáticos de Antena 3.