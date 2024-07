Por Alejandro Burrueco Marín |

Alfonso Arús, presentador de 'Aruser@s' en laSexta, ha aprovechado su espacio matinal para hacer algunas aclaraciones y desmentir un bulo que rondaba sobre su programa. Ha sido tras el repaso de noticias de Paula del Fraile, a la que ha deseado felices vacaciones: "Muchísimas gracias una vez más y también por este año fantástico. Gracias, Paula". De esta manera, Arús utilizaba el hilo para hablar sobre las vacaciones del programa.

Alfonso Arús en 'Arusity Prime', precedente de 'Aruser@s'

", ha informado al público sobre su inicio de temporada tras el verano, que es anterior al acostumbrado en programas del mismo tipo. También ha tenido que aclarar que todavía no han comenzado esas vacaciones: "".

En la misma cadena, 'El intermedio' ya ha empezado a emitir reposiciones con las vacaciones de su presentador, El Gran Wyoming. No obstante, Arús ha desmentido que en 'Aruser@s' estén reutilizando programas: "Incluso hay una persona muy simpática que ha dicho: 'os he visto en la repetición'". "Que lo de ahora no es repetición, que es directo, ¡que no nos vamos hasta el día 12!", finalizaba la explicación el presentador.

Vacaciones cortas para Arús

Además de Wyoming, otros presentadores titulares ya han cogido sus ansiadas vacaciones, como Pablo Motos, que también está emitiendo reposiciones de 'El hormiguero', o Ana Rosa Quintana, que ha optado por cubrir su ausencia con Beatriz Archidona en 'TardeAR'. El caso de Arús es peculiar, puesto que no solo cuenta con una temporada más larga, sino que también se adelantará a sus competidores al regresar en agosto.