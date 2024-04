'Aruser@s' arremete contra Gema López tras su encontronazo con Carmen Lomana: "Bocachancla"

Por Mario de Hipólito de Sande |

El jueves 18 de abril, Carmen Lomana y Gema López vivieron un tenso encontronazo en 'Espejo público', programa en el que ambas participan. Todo surgió cuando la excolaboradora de 'Sálvame' aseguró que se comentaba que la empresaria había sido vetada de la Feria de Abril y esa habría sido la razón por la que no ha asistido este año. "¿Cómo me van a vetar? Si no se puede vetar. Yo lo de justificarme de mentiras y de gente... Que llamen o den la cara. El simple hecho de tener que justificarme me parece ridículo", contestó Lomana visiblemente indignada.

Colaboradoras de 'Aruser@s'

En el programa de Alfonso Arús , ' Aruser@s ', se ha comentado este momento entre los tertulianos, después de visualizar el vídeo de lo ocurrido en el magacín de Antena 3. "", aseguró el presentador poniendo en duda las palabras de la periodista y presentadora López. "", continuó explicando Arús en defensa de la viuda de Guillermo Capdevila.

Los colaboradores del programa matinal de laSexta también se posicionaron con Carmen Lomana. Tatiana Arús confesó haber hablado con la empresaria y que estaba muy enfadada con el bombo que se le está dando al tema y además "dice que no ha ido por otro tipo de motivos, no por un veto". Por otro lado, Angie Cárdenas también se unió a su defensa lanzándole un dardo a Gema López al alegar que la gente es muy "bocachancla".

Carmen Lomana amenaza con abandonar el plató

Cuando salieron a la luz las informaciones que apuntaban a que a Carmen Lomana le habrían prohibido acceder a una caseta de la Feria de Abril en Sevilla, en 'Espejo público', la empresaria no tardó en mostrar su malestar. Pero Gema López, quien se había encargado de dar la noticia, siguió insistiendo hasta terminar de enfadar a Lomana. Finalmente, llegó hasta el punto de amenazar con abandonar el plató si se continuaba con el tema. "Haced lo que queráis, pero a lo mejor me levanto y me voy. Y eso ya sería muy feo", confesó la coleccionista de alta costura.