Desde que Showtime anunció la renovación por una 11ª temporada de 'Shameless', ya sabíamos que esta sería la última. Tras más de diez años disfrutando de los Gallagher y de todas sus aventuras, los capítulos de la última temporada de han disfrutado de una manera diferente, teniendo en mente en todo momento que esto se acaba. Cerrando el círculo, una de las últimas escenas es de toda la familia unida y feliz cantando y riendo frente a una hoguera igual que ocurrió en el primer capítulo de todos.

Seamos sinceros, a los Gallagher nunca les han ido bien las cosas, y aunque a veces estaban cerca de encontrar la felicidad, jamás han podido disfrutar de ella, pues algo nuevo les acababa ocurriendo. La última temporada no ha sido menos, y los guionistas han seguido metiendo carne en el asador para no aburrir al espectador ni un solo minuto hasta el último. Lo cierto es que muchas de las tramas se han quedado abiertas, dando a entender qué puede ocurrir después, pero sin llegar a confirmar nada. Vamos a ir viendo, Gallagher por Gallagher, cómo han acabado.

Frank Gallagher asciende al cielo

Frank Gallagher, en la última escena de 'Shameless'

Si hay alguna palabra que defina a Frank Gallagher es la de superviviente. Ha hecho con su vida todo lo que ha querido, se ha bebido todo lo que estaba su alcance, se ha metido en todos los problemas posibles, ha estado ingresado en varias ocasiones y ha estado muy cerca de la muerta en ciertos momentos. Pero siempre ha salido adelante como hemos podido ver todos estos años. Sin embargo, a mitad de la temporada 11 un diagnóstico nos mostraba que Frank ya no iba a ser el de siempre: tiene demencia. Y con esta nueva situación ha tenido que enfrentarse a la vida en los últimos capítulos tanto él como sus hijos.

Pero darse cuenta de que se olvida de las cosas es algo que Frank no lleva nada bien. Tras pasar ciertos momentos de apuro y no soportar la situación decide suicidarse con una sobredosis de heroína y dejando una carta de despedida a su familia (la cual nunca leerán). Pero ya se sabe que el protagonista es un hueso duro de roer y consigue librarse de la muerte (por unas horas), pues aprovecha por dar un último paseo por el barrio, hasta que acaba en la iglesia y el cura llama a la ambulancia. Tras llegar al hospital, dar positivo en coronavirus y ver cómo su vida pasa como una película (mostrando imágenes de las primera temporadas) Frank Gallagher fallece. Además, se muestra con la metáfora de ascender al cielo, viendo cómo va subiendo con una cerveza en la mano y haciendo un discurso sobre sus hijos y sobre vivir la vida.

La idea de Lip: vender la casa y repartir el dinero

Lip, en 'Shameless'

Lip ha demostrado en las últimas temporadas ser un auténtico manitas. En esta última, en la que la crisis del coronavirus ha hecho que pierda su trabajo en el taller, ha descubierto que puede reparar motos y casas, y venderlas a un precio superior. Viendo que se le da bien y que es un buen negocio, propone a sus hermanos reformar la casa, venderla y repartir el dinero a partes iguales para iniciar nuevas vidas por separado.

Algunos estarán a favor y otros en contra, aunque la balanza se irá decantando a favor del plan de Lip. Al ver que una empresa está interesada en comprar casa de esa manzana, el mayor de los Gallagher no duda en informarse, aunque al regatear el precio ocurre lo de que la avaricia rompe el saco. Le ofrecían 200.000, él pidió subir a 275.000. Finalmente la empresa compró otra casa. Los planes de Lip se vienen abajo, que no sabe qué hacer frente a esta situación y menos todavía cuando ya había empezado a vender todo lo que había en el interior. ¿Qué harán ahora Lip, Tami y su hijo Freddie? ¿Se quedarán allí hasta que la vendan o se irán a casa de los padres de Tami como proponía ella?

El amor triunfa (de aquella manera) para los Gallavich

El beso entre Mickey e Ian, en 'Shameless'

Que funcione tan bien la relación entre Ian y Mickey es uno de los grandes misterios de la serie. ¿Cómo Ian puede seguir soportando a Mickey con todo lo que hace día tras día? Pero es que aun así, consigue que todos los espectadores amemos a los dos y nos encante que estén juntos. En el final de la décima temporada, los contraían matrimonio. Un año después, la relación no ha cambiado mucho, pues sigue alimentándose de peleas y sexo. Viendo que la casa puede venderse, buscan alternativas e Ian encuentra una que le encanta y está bien de precio. Eso sí, está en West Side y esa zona no le gusta en absoluto en Mickey. Tras ciertos enfrentamientos, Milkovich acabará aceptando mudarse al nuevo barrio complaciendo a Ian.

En la conversación final que tienen los dos hermanos, Lip le cuenta a Ian que tiene un posible comprador, pero que solo le ofrecería 75.000 dólares, los cuales los tendrían que repartir entre los cinco que son. Es entonces cuando Ian le regala su parte, pues ahora va bien de dinero y sabe que su hermano lo necesita más. ¿Significa esto que finalmente sí que se desprenden de la casa?

El temor de Debbie de quedarse sola

Debbie, en 'Shameless'

Al igual que todos los personajes, Debbie ha tenido una evolución impresionante. Aunque parecía ser la más madura de la familia y la que tenía las ideas más claras, ha resultado ser la que más perdida está. Todo esto viene ligado al temor que tiene a quedarse sola (junto a su hija Frannie). No soporta la idea de distanciarse de sus hermanos y de vivir ellas dos solas.

Por ello, Debbie se junta con chicas a las que apenas conoce, pero que rápidamente siente una fuerte atracción y entabla una relación seria. Sin embargo, pocas veces estas chicas son buenas influencias, pues todas acaban siendo una decepción por distintos (y graves) motivos. La última chica que conoce es en el penúltimo capítulo, una recién exconvicta con una infinidad de antecedentes que propone a Debbie irse con ella a Texas. Esta duda ante la propuesta, aunque todo apunta a que acabará aceptando. Eso sí, esta nueva relación no durará.

Mudanza de Kev y V. ¿Qué pasa con el bar Alibi?

Vero y Kevin, en 'Shameless'

Quienes sí que han conseguido vender su casa por 175.000 dólares en la manzana son Kevin y Vero. Recién casados, están a punto de iniciar una nueva vida fuera de Chicago mudándose a Louisville, donde también está Carol, la madre de ella. La pareja ya ha encontrado trabajo en su nueva zona y están realmente ilusionados en iniciar esta nueva etapa. Vendida la casa, falta otra propiedad de la que desprenderse: el bar Alibi.

El bar más famoso de la serie ha sufrido durante la pandemia del coronavirus como muchos otros (el Patsy's Pies, el restaurante donde trabajó Fiona, ha cerrado). El haber estado cerrado ha pasado factura, aunque Kevin y Vero no se quedaron de brazos cruzados y lo tuvieron abierto de forma clandestina accediendo con una contraseña. Desde que acabó el confinamiento lo han seguido regentando, pero yéndose del barrio quieren desprenderse del bar. Un agente ya ha comprobado que tiene muchas posibilidades el local, pero la pareja tiene dos días para pensarse si lo venden o no. Y es aquí donde entra en juego Carl.

Carl, desencantado con el cuerpo de policía

Carl, en el Alibi, en 'Shameless'

Carl por fin ha conseguido su objetivo de ser policía, pero está bastante desencantado de cómo trabaja el cuerpo desde dentro. Las leyes no se aplican a los privilegiados, para todo se hace la vista gorda y siempre acaban cobrando los más desfavorecidos. En un ataque de rabia, Carl explota y suelta todo lo que piensa. Aunque su jefa en el fondo cree que tiene razón, no le puede despedir, pero deriva al joven a controlador del parquímetro.

Lógicamente, esta decisión no la recibe muy bien, aunque al ponerse en marcha descubre que es mejor que lo que tenía, pues puede aplicar las leyes a su antojo, sin multar a los más desfavorecidos y poniendo multas a quienes más dinero tienen. A la fiesta de despedida del bar Alibi, Carl acude con su compañero de trabajo, quien le sugiere quedarse con el local. La propuesta es que el compañero sería el socio que pone el dinero y Carl el que estaría detrás de la barra sacando el negocio adelante. La idea le parece bien, pero no llega a formalizarse dejando la duda para que cada espectador piense lo que más le convenza.

Liam y cómo madurar a la fuerza

Liam, en 'Shameless'

La llegada de la familia Milkovich a la casa de al lado de los Gallagher desestabiliza la tranquilidad del barrio, siendo una de las mayores víctimas Liam. El pequeño de los hermanos siente pavor al saber que sus vecinos son unos nazis racistas que podrían acabar con él en cualquier momento. Desde siempre, Liam ha tenido muy claras sus raíces, pero ahora va a luchar más todavía por la igualdad racial.

Además, a Liam se le juntan otras dos cosas: la incertidumbre de qué pasará con él si todos se van de la casa, algo que se soluciona cuando Lip le dice que siempre se podrá quedar con él; y el hecho de darse cuenta de que ha madurado a la fuerza, asumiendo el rol de padre frente a Frank. Pero eso es ley de Gallagher, cuidar del padre como si fuera el pequeño de la familia. Todos los hermanos han tenido que cuidar de Frank en algún momento y con la última temporada se ha cerrado el ciclo con Liam, el más pequeño de los hijos.

¿Dos nuevos Gallagher en camino? ¿Quizás tres?

Lip y Tami, en 'Shameless'

A lo largo de la serie hemos visto cómo la familia Gallagher se iba haciendo más grande con la llegada de nuevos miembros. Esto parece que es algo que no va a cambiar con la posibilidad de dos nuevas llegadas. Tami cuenta en el último capítulo a Lip que tiene un retraso y que, aunque puede no significar nada, podría estar embarazada de su segundo bebé. Por otro lado, Carl se encuentra con la chica que se empeñó en no usar condón cuando se acostaron. Ahora, ella está embarazada. ¿Es de Carl? La respuesta se queda en el aire. Y por último, la familia podría ampliarse también por parte de Ian, quien verbaliza en más de una ocasión su instinto paternal. ¡Que nunca acabe la saga de los Gallagher!

¿Ha vuelto Fiona para su desenlace?

La marcha de Fiona al final de la 9ª temporada es algo que los fans de la serie todavía no hemos superado. Desde entonces, nos hemos consolado autoconvenciéndonos de que regresaría al final de la serie, fuera cuando fuera. En el momento que se anunció que la 11ª sería la última, las alarmas saltaron y los rumores aseguraban que Emmy Rossum estaría en el capítulo final de la serie. Pero solo eran rumores, ya que no había ninguna confirmación oficial. Sin embargo, eso alimentaba más las esperanzas, pudiéndose tratar de una estrategia para darnos la gran sorpresa. Dicho esto, ¿vuelve Fiona en su último capítulo? No. Duele decirlo, pero no ha vuelto. Y eso que su presencia podría haber estado justificada por muchos motivos. ¡Qué lástima!

Todo da pie a un futuro reencuentro

La serie ha llegado a su fin definitivamente, pero viendo cómo han concluido las tramas se podría teorizar sobre un futuro reencuentro. Ahora que están de moda los regresos de series, ¿no podrían haber dejado todas las tramas abiertas pensando en ello? Ojalá dentro de un tiempo llegue algún capítulo especial en el que se reúnan todos los hermanos. Sí, TODOS, Fiona también. Y conozcamos si la casa de siempre sigue perteneciendo a los Gallagher, si Lip y Tami tuvieron su segundo hijo, si Carl ya es padre, si Ian y Mickey siguen teniendo la misma relación o si Debbie ya ha encontrado la estabilidad que tanto ansía. ¡Ojalá! Tomad nota desde Showtime. Y Emmy Rossum, ten el móvil con sonido por si te llaman.