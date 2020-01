Showtime renueva 'Shameless' por una undécima y última temporada

Buenas y malas noticias para los fans de 'Shameless'. Showtime ha anunciado la renovación del drama protagonizado por William H. Macy, Jeremy Allen White, Cameron Monaghan y Emma Kenney por una undécima temporada que, lamentablemente, será la última. Sin embargo, para ver los nuevos episodios no habrá que esperar demasiado ya que se emitirán este mismo verano.

Esta última renovación de 'Shameless' supone que concluirá con las mismas temporadas que su versión original británica. "Los personajes de 'Shameless' han brindado a los espectadores de Showtime más risas y lágrimas y puro placer que cualquier otra serie en nuestra historia", afirma Gary Levine, presidente de entretenimiento de la cadena. "Si bien estamos tristes de despedirnos de los Gallagher, no podríamos tener más confianza en la capacidad del showrunner John Wells, su equipo de guionistas y este gran elenco para llevar a nuestra serie a una conclusión apropiadamente "sin vergüenza'."

'Shameless', que actualmente está emitiendo su décima temporada, es la ficción más vista de Showtime a pesar de no contar ya con Emmy Rossum, uno de los pilares fundamentales de la serie hasta la pasada temporada. Además, es una de las series más vistas en Netflix en Estados Unidos, sólo por detrás de 'The Office', 'Friends', 'Anatomía de Grey', 'NCIS' y 'Mentes criminales'.

Dos renovaciones más

La renovación de 'Shameless' no ha sido la única anunciada. Levine aprovechó el evento de la cadena de cable premium en el tour invernal de prensa de la TCA para confirmar las renovaciones por una segunda temporada de 'The L Word: Generation Q' y 'Work in Progress', dos de sus últimos estrenos.

El revival de 'The L Word' surgió tras una conversación entre su creadora, Ilene Chaiken, y una de sus protagonistas, Jennifer Beals, después de la victoria de Trump. "'The L Word: Generation Q' tomó nuestra venerada serie original y la revitalizó para una nueva generación y una nueva era", dice Levine. "El resultado ha sido una serie que atrae a todas las generaciones por su relevancia, su valentía, su emoción y su diversión. Me muero de ganas de ver qué es lo que nos ofrecerán Marja-Lewis Ryan, Ilene Chaiken y su equipo para la segunda temporada."

Por otro lado, 'Work in Progress' es una comedia dramática creada y escrita por el dúo de improvisadores de Chicago Abby McEnany y Tim Mason, y protagonizada por McEnany, que interpreta una versión ficticia de sí misma. La ficción narra el viaje emocional de una mujer tremendamente insegura, con TOC y con tendencias suicidas cuya vida da un giro cuando una persona entra en su vida.