Así es el 1x01 de '#Luimelia': Del Satisfyer de Luisita a los guiños a 'Amar es para siempre'

¿Qué pasaría si Luisita y Amelia, dos de los personajes más queridos de 'Amar es para siempre', viviesen en el siglo XXI? Eso es lo que precisamente plantea '#Luimelia', nueva ficción exclusiva de Atresplayer Premium, que ha sido estrenada este viernes 14 de febrero. La plataforma de pago de Atresmedia ha estrenado el primer episodio de este peculiar spin-off en el que se nos muestra la vida de la pareja más popular de las tardes de Antena 3 en un contexto radicalmente distinto. A lo largo de seis episodios de ocho minutos descubriremos la vida de Amelia y Luisita en la Madrid del año 2020. ¿Cómo se conocerían en este nuevo contexto? ¿Cuál sería su tipo de relación? ¿Habría muchos cambios respecto a su relación en los años 70?

Así son las Amelia y Luisita del 2020

El primer episodio lanzado sirve como carta de presentación para ambos personajes para así poder contextualizar mucho mejor su historia. De esta forma, en '#Luimelia',. Vive con su hermana María, con la que está muy unida y uno de sus principales problemas es que domina muy poco las redes sociales. Todo lo contrario que. No deja de presentarse a decenas de pruebas pero hasta ahora no ha tenido un papel que le permita ser conocida por su trabajo. Su principal aliado en la vida es su gran amigo Ignacio, su gran apoyo ante sus problemas, tanto laborales como personajes.

Amelia, Ignacio y Luisita en '#Luimelia']

El destino las terminó uniendo

Poco podían imaginar ambas que el destino las terminaría uniendo, mejor dicho, una mujer terminaría haciendo que se conociesen en el centro de Madrid. En este 1x01 vemos a una Luisita "enamorada" de su vecina, a la que no duda en ir a ver para pedirle unas camisetas que ella misma había diseñado y que habían llegado a su hogar. Lo que no esperaba la chica es que se iba a encontrar a una joven arisca que no tenía un mínimo interés en ella. Esa mujer llamada Maruxa es precisamente la novia de Amelia, con la que termina rompiendo apenas unos minutos después y es que la protagonista de la ficción decide plantarse ante la relación abierta que ambas mantienen y que únicamente le está haciendo daño. Es precisamente en ese momento cuando ambas se acaban encontrando en la calle. Ambas están rotas emocionalmente hablando y posiblemente, el encontrarse es lo mejor que les podía pasar. En ese momento en el que ambas se ven por primera surge la chispa y arranca la historia de amor que vertebrará esta ficción.

Los guiños a 'Amar es para siempre'

Aunque '#Luimelia' es una ficción independiente de 'Amar es para siempre', es evidente que el episodio cuenta con guiños a la original que sin duda enamorará (y mucho) a los fans de la misma. De esta forma, en el 1x01 encontramos a tres rostros muy queridos de la ficción de DiagonalTV. Lucía Martín Abello en el papel de María, hermana de Luisita (el mismo rol que tenía en 'Amar es para siempre'); Jonás Berami en el papel de Ignacio, amigo de Amelia y Lena Fernández en el papel de Maruxa, la vecina de Luisita, son los tres rostros que vemos en esta entrega inaugural. Pero no serán los únicos y es que a lo largo de la primera temporada se irán produciendo más guiños y sorpresas a la serie que ha dado origen a este original spin-off.

El siglo XXI en '#Luimelia'

En este primer episodio vemos como el universo de Luisita y Amelia se ha transformado por completo, pasando de estar ubicado en la década de los 70 al año 2020. Es algo que sin duda gustará y mucho a los fans de 'Amar es para siempre', que pueden ver como el vocabulario, el look y todo lo que rodea a la pareja es radicalmente distinto. Por ejemplo, vemos a ambas viviendo en el centro de Madrid ya que todas sus escenas de exteriores están localizadas en céntricas calles del barrio de La Latina, en la capital. También es curioso ver cómo ambas están totalmente enganchadas al teléfono móvil, como Luisita tiene incluso Tinder o como que ella misma confiesa haber disfrutado (y mucho) con el Satisfyer que le ha regalado su hermana. En definitiva, infinidad de detalles que han dado mucho que hablar entre el "fandom" de la pareja.