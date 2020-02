Crítica de '#Luimelia': Visibilidad y mucho amor en un relato que conquistará al fandom

¿Quién iba a decirles a los creadores de 'Amar es para siempre' que dos de sus personajes iban a convertirse en auténticos iconos LGBTI+ en nuestro país? En la séptima temporada de la ficción diaria de Antena 3 llegó a la Plaza de los Frutos el personaje de Amelia Ledesma, una joven que se instaló en ese lugar huyendo del rechazo de su padre y que revolucionó por completo la vida de Luisita, la hija de Manolita y Marcelino. Ambas iniciaron en ese momento un romance prohibido que se ha prolongado en el tiempo y que ha generado un potente fandom que ya ha traspasado fronteras en todo el mundo.

Carol Rovira y Paula Usero en '#Luimelia'

'#Luimelia' es el nombre con el que todas esas personas llaman a la pareja y precisamente ese es el título de la nueva ficción que Atresplayer Premium y DiagonalTV estrenan este viernes 14 de febrero. Tras el gran éxito generado por ambas en todo el mundo; cadena y productora han optado por realizar este spin-off centrado en los personajes encarnados por Paula Usero y Carol Rovira. Borja Glez. Santaolalla, Diana Rojo y Camino Sánchez son los creadores de esta ficción que cuenta con seis episodios de ocho minutos de duración y con un guion que corre a cargo de Santaolalla y Rojo junto a Tirso Conde, Paca de Campos, Anna Marchessi Riera, Eva Baeza, Daniel del Casar, Aitor Santos, Ángel Turlán y Beatriz Duque de Blas.

Esta nueva historia no se desarrolla en los años 70 como la ficción original, en este caso, conocemos a las Luisita y Amelia del año 2020. '#Luimelia' es una ficción completamente independiente, que nos invita a imaginar cómo sería la vida de esos dos personajes tan queridos en nuestra época. ¿Qué cambiaría en su forma de amar? ¿Cómo afrontarían estos dos personajes las libertades con las que contamos a día de hoy? ¿Cómo será para los fans de la pareja el verlas enamorarse desde cero desde el principio? Este es el planteamiento de esta ficción exclusiva de la plataforma de pago de Atresmedia que sin duda se convierte en uno de sus productos más innovadores, frescos y llamativos.

Carol Rovira y Jonás Berami en '#Luimelia'

'#Luimelia' es un claro sí, para los fans de la pareja, pero también para cualquier espectador. Al no tener una conexión directa con 'Amar es para siempre', cualquier persona que no haya visto la telenovela de Antena 3 puede seguir sin problemas esta nueva serie. Pese a ello, a los fans de la original esta les encantará ya que está repleta de guiños que entenderán rápidamente. '#Luimelia' juega muy bien a eso, a hacer cómplice al espectador de esta conexión intertemporal y a dejar claro que cuenta con el mismo equipo detrás. Lo hace de una forma divertida e ingeniosa que gustará mucho al fandom de la ficción que está enamorado de la pareja y del resto de personajes.

Un universo propio

Y es que en la serie de Atresplayer Premium también veremos a integrantes del casting de 'Amar es para siempre' como Lucía Martín Abelló, Jonás Berami y Lena Fernández. Haciendo guiños directos a sus personajes originales, sus apariciones son un claro homenaje a esos fans acérrimos de 'Amar es para siempre' que entenderán perfectamente sus roles en la nueva serie. ¿Lo positivo de estos "cameos"? Que no son fijos en la ficción, algo que sin duda no habría tenido sentido alguno. '#Luimelia' construye muy bien su propio universo, alejado del serial de DiagonalTV, lo hace con sus propios códigos y personajes. Está claro que el haber contado con más rostros de 'Amar es para siempre' hubiese desvirtuado esa idea; no tenía demasiada lógica el llevar a todo el entorno de ambos personajes a la realidad. En #Luimelia', las protagonistas son ellas.

Y precisamente, en esta ficción destacan de una forma notoria Luisita y Amelia, o lo que es lo mismo, Paula Usero y Carol Rovira. Ambas mantienen esa conexión casi mágica que demuestran cada tarde en 'Amar es para siempre' y que ha conquistado a millones de personajes. Sus personajes encajan, y ellas también. Funcionan muy bien como pareja televisiva y en #Luimelia' lo demuestran más que nunca. Ambas actrices están perfectas en sus respectivos roles, y cuando están juntas, enamoran al espectador de inmediato. La química que siempre ha existido entre las dos sigue muy presente.

Carol Rovira y Paula Usero en '#Luimelia'

Una esencia que se traslada con acierto

Porque la época ha cambiado pero la esencia de Luisita y Amelia se mantiene; aquí encontramos a esos personajes que vivían en la Plaza de los Frutos, pero de una forma muy distinta. Los guionistas han sabido trasladar con mucho acierto la esencia de las dos mujeres y han sabido adaptarla al nuevo siglo. '#Luimelia' funciona precisamente por eso; los fans de la pareja no se encontrarán a otras chicas, van a encontrarse a unas Luisita y Amelia evolucionadas y es precisamente ahí donde reside el gran éxito de la ficción. Ambas funcionan porque sus personajes funcionan, porque mantienen su esencia original y porque sí, siguen siendo Amelia y Luisita.

La ficción funciona y da una necesaria visibilidad al colectivo LGBTI+ en nuestra ficción. Porque aunque sí encontramos a personajes gays, a lesbianas o a transexuales en series y películas, a día de hoy sigue siendo muy necesario que se muestren relaciones homosexuales en nuestra televisión. Hay que seguir dando visibilidad, hay que seguir luchando y hay que mostrar en ficciones como esta en lo que verdaderamente es el amor. '#Luimelia' funciona también por eso, porque es una ficción que más allá de estar muy cuidada y de saber trasladar la esencia de la pareja a la actualidad, muestra de una forma muy orgánica y natural el amor de dos mujeres, amor al fin y al cabo. '#Luimelia' hace que lo que es normal lo sea de verdad.