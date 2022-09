Así es Chiko, la hermana japonesa de Mapi con la que no puede evitar las comparaciones

Mapi llegaba a la televisión española en el mes de agosto y lo hacía rodeada de polémica y expectación. Y es que, eran bastantes los que opinaban que un programa divulgativo a medio camino entre animación y realidad fuera a triunfar o, al menos, hacerse un hueco en la parrilla televisiva. TVE empezó así una intensa campaña de promoción en redes sociales e incluso en otros formatos suyos de la cadena, ya fueran programas o telediarios, dedicando unos minutos en sus escaletas para explicar cómo había nacido Mapi, de donde venía y cómo se colaría en las casas de los espectadores.

Mapi en TVE

El caso es que Mapi, que gracias a la voz e interpretación de la actriz Carla Pulpón ha logrado convertirse en alguien con personalidad propia, está. Chiko es el personaje animado original protagonista delque TVE ha adaptado de mano de la productora Mediacrest, 'Chiko's Challenge', y que meses más tarde resultaría en 'Mapi'. Era la primera vez que un formato de la cadena pública nipona salía de sus fronteras. Y es que, si bien laha sido clave en películas como "Avatar", todavía resulta algo compleja de manejar para la velocidad con la que se trabaja en la pequeña pantalla.

La fórmula es la misma y ambos han recurrido a la figura de una niña, pero ¿cómo ha logrado TVE adaptar el modelo japonés y qué cambios se han hecho para adaptarlo a la estética europea y lograr así el acercamiento de Mapi al gran público? A continuación te contamos las diferencias entre Chiko y Mapi, las dos niñas más listas de la televisión a nivel mundial.

Estética de anime frente a un diseño adaptado a la cultura occidental

Chiko, la niña de los cinco años eternos, es la protagonista de 'Chiko's Challenge', el programa que en 2018 estrenó el ente público japonés, NHK. Allí lo hacía con mucha menos polémica del aterrizaje que, como ya hemos comentado, tuvo Mapi en España. ¿Por qué? Porque en el país asiático la animación y su integración en la vida de sus habitantes está a la orden del día. Es decir, a diferencia de lo que sucede mayoritariamente no solo en España, sino también dentro de la cultura occidental, los personajes animados parecen reservarse al público infantil. Sin embargo, en Japón es una industria destinada a todos los públicos, lo que por otro lado ha convertido al país en una de sus señas de identidad.

Chiko en 'Chiko's Challenge', el programa original japonés

De esta forma, para los invitados y el público del país, la llegada de Chiko a la televisión fue recibida con los brazos abiertos porque les iba a permitir compartir espacio con uno de esos personajes tan extendidos en su cultura. Y es que, como puede observarse en las imágenes, la estética de Chiko está pensada desde y para su cultura y, por extensión, para todos los amantes de ella. Para empezar, el plató recuerda a un tradicional templo japonés y la decoración del interior con elementos propios del país ayuda a crear esa atmósfera de animación, lo que unido al amarillo tan llamativo de las paredes y el suelo hacen que Chiko esté muy en la línea de lo que gusta al público japonés. Por otro lado, la apariencia física de Chiko también traslada a ese mundo del anime.

Lo hace gracias al corte de pelo, los profundos ojos negros rasgados y unas cejas que adquieren especial protagonismo a la hora de lograr las distintas expresiones faciales de la muñeca ante las respuestas de los invitados. La boca con labios casi inexistentes y la vestimenta también ayudan a la hora de hacer de Chiko un todo que, sinceramente, gusta y divierte. Estas peculiaridades provocaron que su imagen no pudiera ser directamente trasladada a TVE.

Chiko en 'Chiko's Challenge'

Puede que los aficionados al anime japonés dijeran eso de las "comparaciones son odiosas", pero la realidad es que el personaje de Mapi tenía que adaptarse al tipo de dibujo al que niños y mayores están acostumbrados a consumir en España. De esta forma, se optó por crear una niña de ojos grandes y marrones a la que finalmente se tiñó el pelo de fucsia, ya que así contrastaría con el resto de colores del plató e iría a juego con el peto que siempre lleva puesto. La elección de la prenda tampoco fue casualidad, ya que mientras su hermana japonesa lleva un vestido, Mapi tenía que ponerse algo con lo que cualquier niño o niña pudiera identificarse y de ahí la elección del peto.

Diversos bocetos de 'Mapi'

El propio diseñador de Mapi, Marcos Raya, comentó que para crearla se inspiró en "Rompe Ralph" y su personaje de Vanellope, así como en Cleo, la mayor de los niños de la famosísima 'Familia Telerín'. Sin embargo, el personaje resultante de toda esa mezcla y requisitos que debía reunir Mapi, ha terminado por ser un dibujo algo más parecido a los muñecos funko , caracterizados por un tamaño excesivamente grande de la cabeza en comparación a su diminuto cuerpo y que tan populares se han hecho en los últimos años.

Edición en postproducción vs. Tecnología en directo

Otra de las diferencias clave entre Mapi y su hermana japonesa es la tecnología en directo. Es decir, mientras que a Chiko se le añaden las reacciones a las inverosímiles respuestas de los invitados en el proceso de postproducción, las de Mapi se recogen en tiempo real, mostrándose en el momento. Para ello se emplea una tecnología específica que recoge las expresiones faciales de la actriz debajo de Mapi y, como el dibujo está preparado para casi un centenar de ellas, eso permite eliminar ese tiempo de producción posterior. Ahora bien la disparidad en las reacciones de ambas también se ha hecho notar entre los usuarios. Para algunos espectadores a Mapi le falta naturalidad y adaptarse más a cómo respondería o se comportaría una niña de la edad a la que representa, algo que sí parece conseguir Chiko.

@MapiTVE ya es el personaje revelación de este verano en TV @La1_tve. Así es MAPI detrás de las cámaras y asi se graba el programa @telediario_tve @Mediacrest_es pic.twitter.com/VMuT6ymGe2 — mistermartin (@mistermartinms) August 19, 2022

De hecho, lo que más se ha comentado en redes es que mientras que la nipona sí logra asustar o avergonzar al invitado con las regañinas por sus respuestas, Mapi todavía no ha logrado imponerse en ese aspecto. No obstante, y de nuevo en este punto tenemos que recordar que el espectador español tiene que hacerse a este tipo de formatos y que ni los que están detrás del programa ni los invitados han lidiado hasta ahora con una tecnología así en televisión, en la que el entretenimiento es fundamental, pero que además debe enseñar, que es el objetivo real y todo ello con un guion dirigido a todos los públicos y que no hiera sensibilidades.

Por lo demás, el programa sigue el esquema de la niña que lo sabe todo como protagonista, acompañada de un presentador que le hace de apoyo. Juntos formulan preguntas a los invitados y en la medida que se acerquen o no a la respuesta obtienen más, menos puntos o ninguno. Sin embargo, lejos de las similitudes y diferencias, lo que es indiscutible es que el estreno de 'Mapi' no dejó indiferente a nadie. Gracias a su estrategia en redes, el personaje acumula casi 18.000 seguidores que a diario interactúan con ella y, antes de su estreno se convirtió en tendencia, precisamente por esa disparidad de opiniones. Queda solo ver cuál es el futuro de 'Mapi' en la parrilla televisiva y, si finalmente logra consolidarse en antena como desde hace cuatro años y más de 100 episodios lleva haciendo su hermana Chiko en Japón.