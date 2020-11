Atresmedia pide no llevar a juicio la demanda por "El Rosco" de 'Pasapalabra'

La batalla judicial en la que el concurso de Antena 3 'Pasapalabra' está inmerso por su prueba final de "El Rosco" sigue en pie. Este martes 24 de noviembre se ha celebrado una vista previa en la que el letrado de Atresmedia ha solicitado al Juzgado Mercatil 8 de Barcelona no llevar a juicio la demanda interpuesta por la compañía holandesa MC&F por la propiedad intelectual de dicha prueba. Una petición que desde MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V. no se ha aceptado.

'Pasapalabra'

Desde el grupo de comunicación se considera que este problema legal ya fue resuelto con anterioridad, concretamente en el anterior litigio que fue zanjado en el año 2019 cuando se le dio la razón a la productora ITV, obligando así a Mediaset España a cesar la emisión del concurso 'Pasapalabra', tal y como recoge Europa Press. Atresmedia considera que no tiene sentido alguno volver a abrir un nuevo litigio legal cuando la justicia ya se pronunció al respecto. Algo a lo que el letrado de MC&F no ha cedido y por ello ha mantenido la postura judicial de la compañía a la que representa.

De esta forma, dicho abogado considera que en ningún caso las peticiones de demanda son las mismas al igual que las razones que han motivado a ello. Se ha defendido que la batalla legal que ahora se está gestando implica directamente a "El Rosco" y a su emisión en Atresmedia, mientras que la anterior versaba sobre todo el concurso 'Pasapalabra' y su emisión en Telecinco. Paralelamente, este también ha recordado que en el anterior litigio legal en el que sí estuvieron implicados el grupo de comunicación Mediaset España y la productora ITV, ellos no formaron parte.

A la espera del juez

Por su parte, desde Atresmedia, se ha alegado paralelamente que la compañía sí participó en el anterior procedimiento legal, aunque en este caso de forma "extrajudicial". Se considera que MC&F proporcionó a Mediaset España declaraciones juradas y documentos para facilitar su posición en la batalla legal que finalmente perdió. Por ahora, el juez ha dejado claro que este debate lo resolverá en unos días y será entonces cuando sepamos si se produce la apertura del juicio o no.