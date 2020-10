Roberto Leal ('Pasapalabra'): "Los roscos están estudiados en dificultad y longitud para ser equitativos"

El regreso de 'Pasapalabra' a Antena 3 suponía un reto que, a día de hoy, se podría considerar superado con creces. El concurso arrancó el 13 de mayo de la mano de Roberto Leal y, aunque comenzó con un tímido 16,8% de media en aquel mes y sin conseguir imponerse a la competencia, su crecimiento ha sido exponencial. En septiembre, 'Pasapalabra' promedia un 18,5% de share y más de 1,9 millones de espectadores, de manera que lidera en su franja de emisión por segundo mes consecutivo.

Su efecto se deja notar, además, en los informativos de la casa, como ya ocurría en Telecinco. La segunda edición diaria de 'Antena 3 noticias' ha pasado de promediar un 14,5% en mayo a un 17,6% en septiembre, lo que supone un crecimiento de 3,1 puntos. Al igual que el concurso, lidera desde agosto en su franja de emisión. Esto cobra especial importancia porque los informativos son siempre uno de los contenidos más cuidados por las cadenas, ya que, en cierto modo, representa su imagen y la confianza del público.

Roberto Leal cumple 100 programas en 'Pasapalabra'

El acuerdo con Atresmedia ha sido un acierto para Roberto Leal, que apostaba así por 'Pasapalabra' y dejaba atrás su etapa más reciente en TVE, donde se hizo cargo, entre otros espacios, de 'Operación Triunfo'. FormulaTV ha entrevistado al presentador para hacer balance de sus primeros 100 programas en el aire y de sus planes de futuro, como 'El desafío', que producirá la empresa de Pablo Motos. ¿Serán Luis o Pablo los ganadores del esperado bote? ¿Hay posibilidad de que confíe la cadena en él para las Campanadas?

'Pasapalabra' llega a su programa número 100 viviendo un momento dulce en audiencias. ¿Cómo lo estás viviendo?

Imagínate, súper contento. Sobre todo porque ya se ha generado una cita con el espectador, está claro que 'Pasapalabra' tenía y tiene un público muy fiel. Son días para disfrutar porque ya sabemos cómo son las audiencias, son muy cambiantes. No cabe otra que disfrutar y seguir currando.

¿Era lo que esperabas cuando decides dar el salto a Atresmedia?

Cuando uno apuesta por un proyecto siempre sueña con que salga bien pero no tienes un dato en la cabeza. Sabía que 'Pasapalabra' era un programa que estaba muy asentado, que tenía mucho tirón y que llevaba 20 años en televisión, pero no deja de sorprenderme que, para el poco tiempo que llevamos, ha cogido ya una velocidad de crucero, es muy bonito. No me genera confianza ni relajación porque seguimos trabajando igual, intentando mejorar, pero sí que es verdad que ahora tenemos una respuesta muy bonita por parte del espectador. Creo que ya se ha amoldado al cambio de cadena y a un formato que es como siempre pero con otro presentador. Al que le gustaba 'Pasapalabra' le sigue gustando.

No deja de sorprenderme que, para el poco tiempo que llevamos, 'Pasapalabra' ha cogido ya velocidad de crucero

Es que todo ha sido un poco extraño desde el principio. Empezamos en pleno confinamiento, sin público, cambio de cadena... había muchas cosas en contra. Al final ha pasado lo que suele pasar cuando a un programa se le da tiempo, que va de menos a más. Yo miro las audiencias todos los días pero no me generaban incertidumbre, confiaba en el programa y, aunque no pensaba que ahora estaríamos haciendo estos datos, no me puse nervioso como igual ahora no me regodeo en ser líderes de la tarde. La palabra "líder", igual que lo de "presentador de moda" en su día, me da mucho miedo.

¿Te da miedo por las expectativas que genera?

No me gustan porque sé que son pasajeras. Uno ya va teniendo una edad, llevo 20 años en la tele y sé que esto cambia muy pronto. Soy de los que prefiere disfrutar mientras lo tengamos y luego ya Dios dirá. Nunca me ha gustado ni decir "qué mal va este programa, qué malos somos" ni "somos los mejores porque somos líderes". Hay que tener un respeto por compañeros de otras cadenas que al final están haciendo programas muy competitivos. Los que elegimos el oficio de la televisión no podemos relajarnos ningún día.

Nacho y Pablo, claves en el regreso de 'Pasapalabra' a Antena 3

Sin duda, uno de los factores del éxito de 'Pasapalabra' fueron esas semanas de duelo entre Nacho y Pablo. ¿Cómo se vivían desde dentro?

Uno de los puntos fuertes de 'Pasapalabra' es que generas empatía con los concursantes porque los conoces de verdad, me recuerda a programas de convivencia porque es lo que hacemos cada tarde. Te hablan de sus miedos, de sus sueños, de qué harían con el bote, sus necesidades...

El duelo de Nacho y Pablo fue muy bonito porque Nacho estuvo con nosotros 79 programas, que se dice pronto, desde el principio. Y lo que se veía era real, estaba esa competición súper igualada entre los dos, pero luego había una cosa muy bonita que no se veía y es que tenían una amistad de verdad, eran colegas. En las grabaciones estaban todo el día juntos y me hacía gracia que se intercambiaban palabras, como si fueran dos coleccionistas de cromos de las Spice Girls. Había una amistad sana y, el día en que se fue Nacho, lo sentimos todos y a Pablo, a parte del equipo y a mí se nos saltaron las lágrimas. Ha sido el primer concursante que he tenido desde el principio y me ayudó mucho porque es un experto en 'Pasapalabra'.

Ahora tenemos a Luis y Pablo y me imagino que hay ganas de entregar el bote. En su día Christian Gálvez retaba a los concursantes a raparse el pelo, ¿tú has hecho alguna apuesta?

(Risas) De momento no, hace poco estuvo un chico unos tres o cuatro programas y tenía una barba larguísima, y decía que si se llevaba el bote se la afeitaba. Estoy deseando dar el bote pero no tenemos apuestas porque yo no tengo experiencia en darlo. Pero sí, el día menos pensado me llevo la alegría, son muchos los programas en los que se quedan a una palabra de llevárselo. No sé cómo voy a reaccionar. Encima con esta situación no podremos darnos abrazos... no sé qué pasará, pero será una alegría. El duelo entre Pablo y Luis está siendo muy potente y yo creo que va a estar a la altura del de Nacho y Pablo.

'Pasapalabra' me recuerda a programas de convivencia porque generas empatía con los concursantes

Al final las cadenas tienen sus propias estrategias, esto ya se hacía en Mediaset, que lo metía hasta en los informativos. Es lógico que lo ceben, saben que hay muchísima gente que ve 'Pasapalabra' y está esperando que se entregue el bote, es un acontecimiento especial. El otro día iba con un taxista que se sabía 'Pasapalabra' mejor que yo y me decía que a las nueve menos cuarto de la tarde él suelta a los niños, estén duchados o no, y se pone a ver El Rosco. Es una cita muy establecida, así que imagínate para este hombre cuando anunciemos que vamos a dar el bote.

Últimamente las redes critican mucho que un concursante tiene definiciones más sencillas que otro. ¿Qué les dirías a estas personas?

Bueno, se comenta todo, es normal que cada uno tenga a su favorito y tire por él. Los roscos están sumamente estudiados, tanto a nivel de dificultad como a nivel de longitud, que es algo que la gente no sabe. Las 25 definiciones que tengo para cada rosco suman el mismo número de palabras, una o dos por encima o por debajo como mucho, para que todo sea equitativo.

Pero claro, si tú tienes más conocimientos en Geografía o Historia, te resultará más fácil un rosco que otro y te parecerá más sencillo. Hay quien nos dice que por qué no ponemos el mismo rosco, pero eso sería aburridísimo. También que por qué no los sorteamos, pero es un programa grabado y, si quieres pensar mal, dirás que damos el cambiazo. Pero está bien que haya esta polémica porque se nota que el programa está vivo. Yo ya vengo de muchas polémicas con 'Operación Triunfo', tengo la espalda cubierta (risas).

Roberto Leal con los pulsadores de 'Pasapalabra'

Lleváis poco tiempo pero, ¿a qué famoso te apetece ya volver a tener en plató?

¡Uf! Me he enamorado de mucha gente. Hace poco vino uno de mis mejores colegas, es una de las personas con la energía más bonita y arrolladora que ha pasado por 'Pasapalabra', puso el plató patas arriba y hace falta gente así. Fue Raúl Gómez, que hace 'Maraton Man' en Movistar+. Yo lo tendría aquí todos los días. Hemos tenido a gente muy grande, Lolita, que la amo; los Morancos, Boris Izaguirre, Emma Suárez... no quiero decir muchos nombres porque todos han sido maravillosos. Este es uno de los regalos de 'Pasapalabra', la oportunidad de conocer a gente que has visto en el cine o en un concierto y, de pronto, la tienes a dos metros compartiendo grabaciones. Terminas conectando con mucha gente que quién te iba a decir a ti.

No sé si se te habrá caído alguno que no ha acertado ni una pregunta...

(Risas) No, me parece divertido, sobre todo si se lo toman con humor. En esta nueva etapa creo que tienen claro que vienen a pasárselo bien, yo trato de bailar, hacer bromas, reírnos... al final es un programa de entretenimiento cultural pero, si es divertido, engancha más. Es verdad que algunos vienen con tensión de casa por el miedo a fallar pero, si se ríen, todo fluye. Las preguntas se hacen de forma rápida, hay que contestar en poco tiempo y, a veces, no piensas. Hay que imaginarse ahí sabiendo que te están grabando.

No sé cuándo empezaremos las grabaciones de 'El Desafío' pero se está avanzando

No, de momento es el prime time que yo tengo comprometido con Antena 3. No sé aún cuándo empezaremos las grabaciones pero sí que se está avanzando, es un programa en el que tengo muchas ganas de verme, será volver a un prime time y hacer un formato que para mí es nuevo. Los famosos se enfrentarán a diferentes retos como ya hemos visto a Pilar Rubio en 'El Hormiguero'. En este tema 7 y Acción son números uno porque lo hacen a diario, confió plenamente en su trabajo y, cuando llegue el momento, podré compaginarlo porque 'Pasapalabra' son solo dos o tres días a la semana.

Para terminar, pregunta obligada: ¡las Campanadas! ¿Te veremos este año?

Huy, no, no me veo. No creo que sea mi momento porque Alberto Chicote y Cristina Pedroche son los mejores que podrían hacerlo en Antena 3 como ya vienen demostrando. Yo el año pasado, de hecho, lo viví porque las di con Anne Igartiburu y ellos hicieron una audiencia similar a la nuestra. Lo lógico es que vuelvan a ser ellos. Tengo curiosidad porque van a ser unas Campanadas atípicas, entiendo que se harán en la Puerta del Sol pero está todo en el aire.