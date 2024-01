Atresmedia presenta la cuarta edición de 'El desafío': "Esto es como la Super Bowl"

Por Daniel Parra |

La cuarta temporada de 'El desafío' ya está aquí. Atresmedia ha presentado la nueva entrega del concurso de retos que se estrena el viernes 12 de enero a las 22:00 en Antena 3. Carmen Ferreiro, directora de programas de entretenimiento de Atresmedia, Jorge Salvador, Roberto Leal, Juan del Val, Santiago Segura y los ocho participantes han estado presentes para destacar un programa que es "espectáculo, maravilla pura, con un fantástico plató y un presentador todoterreno", tal y como ha afirmado Ferreiro.

Adrián Lastra, Mónica Cruz, Pablo Castellano y Pepe Navarro en la rueda de prensa de la cuarta edición de 'El desafío'

Salvador, CEO de 7yacción, productora que es la "única capaz de hacer este programa" ha definido 'El desafío 4' con la palabra "esfuerzo":. El productor ha confesado que en cada edición se les ocurre "una idea peor que el año pasado" y que los concursantes han conseguido formar un gran grupo muy compacto:. "A nosotros no nos han invitado", ha bromeado Santiago Segura. Roberto Leal, por su parte, ha querido destacar el esfuerzo de todos los departamentos del programa:. "Este es de los programas que mejor me lo paso", ha asegurado.

Segura y Juan del Val han puesto en valor la dificultad de juzgar los retos de los participantes, aunque han recibido alguna pulla por parte de alguno de ellos durante la rueda de prensa, como de Mónica Cruz, que ha comentado: "Ahora siento que me tenía que haber enfadado con vosotros más". En el turno para los concursantes, Pepe Navarro ha insistido en que se lo ha pasado "como un niño en Disney World" y ha destacado la verdad del programa y el ambiente de "competitividad sana". "Es la mejor experiencia que he tenido en mi vida, te cambia", ha confesado Adrián Lastra. Chenoa, al igual que el resto de participantes, ha destacado la labor de Roberto Leal como "tabla de salvación". "Y justificaba nuestros fallos muchas veces", ha señalado Mario Vaquerizo.

"'El desafío' ha sido una lección de vida para mí, pero sobre todo para mis hijos", ha afirmado Mar Flores, recordando los procesos emocionales por los que ha pasado durante el programa. Muchos de los protagonistas han destacado la lección de fortaleza que han aprendido, por levantarse después de hacer mal un reto. Segura ha lanzado un consejo para todos los espectadores: "No os podéis perder la apnea de Mario, nunca me he reído tanto en mi vida". Salvador ha asegurado que en esta edición "ha habido un altísimo nivel para bien y para mal" con respecto a la prueba de la apnea, aunque Mónica Cruz ha confesado que era una de las cosas que menos le preocupaba. Pablo Castellano y Marta Díaz, debutantes en televisión, han mostrado su agradecimiento al equipo y a sus compañeros en su primera experiencia. "La gente va a disfrutar un montón", ha dicho la influencer.

Sorpresas para la quinta temporada

Entre los invitados de la cuarta edición de 'El desafío', Roberto Leal, su presentador, ha adelantado el nombre de Ana Mena. La cantante actuará en una de las pruebas de la primera entrega junto a Mónica Cruz. Leal ha señalado que muchos de los invitados disfrutan del programa y "se quedan con las ganas de participar en la siguiente edición". Hablando de la quinta temporada, y a pesar de que aún no se ha estrenado la cuarta, Carmen Ferreiro ha avanzado que habrá muchas sorpresas para la audiencia.