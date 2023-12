Por Daniel Parra / Sergio Navarro |

'El desafío' ya lo tiene todo listo para su cuarta edición. Tal y como confirmó El Monaguillo en el programa del lunes 18 de diciembre de 'El hormiguero', la nueva temporada del concurso de Atresmedia volverá en el mes de enero. En él, los concursantes se enfrentarán a difíciles y duros retos para convertirse en los ganadores de cada gala y de la edición. El campeón de esta temporada sucederá a Kira Miró, que ganó la primera, a Juan Betancourt, que triunfó en la segunda, y a Ana Guerra, que fue al vencedora de la tercera.

Chenoa

Chenoa en 'Tu cara me suena'

, siguiendo el número de las anteriores. Además de los participantes oficiales, 'El desafío' contará con otros rostros conocidos por la audiencia para enfrentarse a los retos. Tal y como ha podido saber FormulaTV, el cómico regresará a 'El desafío', tal y como afirmó Jorge Salvador en 'El hormiguero'. A continuación, la lista de los concursantes confirmados:

La cantante volverá a Antena 3, donde ya ha participado en programas como 'Increíbles. El gran desafío' y 'Tu cara me suena', como miembro del jurado. La actual presentadora de 'Operación Triunfo' entrará en un formato totalmente distinto a lo que tiene acostumbrada a la audiencia. Chenoa, tras quedar cuarta en su edición de 'OT' en 2001, ha vuelto a concursar en 'Family Feud: La batalla de los famosos', de la misma cadena, y en 'Celebrity Bake Off España'.

Mario Vaquerizo

Mario Vaquerizo en '¿Quién quiere ser millonario?'

Desde su aparición en el reality show junto con su esposa, 'Alaska y Mario', el cantante no ha dejado de salir en televisión. Mario Vaquerizo fue colaborador habitual de 'El hormiguero' durante cinco años. Además, participó en 'Hipnotízame' o 'Me resbala', y fue colaborador de 'Zapeando'. El líder de Nancys Rubias tiene, además, una dilatada experiencia en concursos, ya que ha tenido presencia en 'El juego de los anillos', '¿Quién quiere ser millonario?', 'Tu cara me suena' o 'MasterChef Celebrity'. Vaquerizo, actualmente, es colaborador de 'TardeAR', programa de Telecinco, competencia de Antena 3.

Mónica Cruz

Mónica Cruz en 'Madres. Amor y vida'

La actriz se enfrentará a 'El desafío', siendo una de sus pocas experiencias como concursante en un programa de televisión. Fue jurado en 'Top Dance' y participó en 'Hipnotízame' y 'El círculo de los famosos', donde asesoró a los concursantes. Es más conocida por sus papeles en 'Un paso adelante', 'Águila Roja', 'Madres. Amor y vida' o 'La que se avecina'. Recientemente, se ha reunido con Miguel Ángel Muñoz y Beatriz Luengo en 'UPA Next'.

Pepe Navarro

Pepe Navarro en 'Mask Singer: adivina quién canta'

El mítico presentador tiene una dilatada experiencia en televisión. Programas como 'Todo va bien', 'El gran juego de la oca', 'Esta noche cruzamos el Mississippi' o la edición de 2002 de 'Gran Hermano', entre muchos otros, así lo demuestran. Sin embargo, 'El desafío' será, tan solo, su segunda experiencia como concursante, después de haber pasado por 'Mask Singer: adivina quién canta' en 2020. La última aparición de Pepe Navarro en televisión fue en 2021 en TVE, con 'Dos parejas y un destino'.

Mar Flores

Mar Flores en 'Mask Singer: adivina quién canta'

La excolaboradora de 'Y ahora, Sonsoles' y actual compañera de Susanna Griso en 'Espejo público' se enfrentará a otro concurso de Antena 3 tras su aparición en 'Mask Singer: adivina quién canta' en 2021. Tras más de treinta años desde su debut en 'VIP Noche', Mar Flores ha continuado su carrera como actriz en televisión en series como 'Canguros', 'Ada Madrina' o 'El secreto'. Además, es modelo y fundadora de la marca de diseño Mar Flores Madrid.

Adrián Lastra

Adrián Lastra en '¡Mia quién baila!: La revancha'

El actor viene de ser el campeón de '¡Mira quién baila!: La revancha' en Estados Unidos, siendo su segunda participación en el concurso de danza. Adrián Lastra es más conocido por sus papeles en series como 'Lalola', 'Velvet', o su trabajo más reciente, 'Camilo Superstar', interpretando a Teddy Bautista. En el cine, triunfó con películas como "Fuga de cerebros", "Toc toc", o "Primos", por la que fue nominado al Premio Goya a mejor actor revelación en 2012. También ha participado en diversas obras de teatro y musicales.

Marta Díaz

Marta Díaz en 'El hormiguero'

La influencer cuenta con casi tres millones y medio de seguidores en Instagram y con más de cinco millones en TikTok. Marta Díaz ha sido noticia recientemente después de que el pasado 7 de diciembre sufriera una caída esquiando por la que se rompió el ligamento cruzado de su rodilla. Sin embargo, el accidente sucedió después de las grabaciones de 'El desafío', por lo que los espectadores podrán ver a la influencer en el concurso de Antena 3.

Pablo Castellano

Pablo Castellano en 'Mi casa es la tuya'

El marido de María Pombo ha sido más reconocido por el gran público tras el estreno del documental de Amazon Prime Video, 'Pombo'. No es la primera aparición de Pablo Castellano en televisión, ya que tuvo un papel como actor en la serie de Telecinco 'B&b, de boca en boca'. El arquitecto y empresario admitió en su entrevista con Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya' que la actuación "es un mundo muy complicado": "Yo no me considero un buen actor, me da vergüenza estar delante de una cámara y hay que tener unas cosas que yo no tengo". Castellano cambiará de registro para concursar en 'El desafío' en su cuarta edición.

Se mantiene en plena forma

'El desafío' ha logrado mantenerse en términos de audiencia. La primera y la tercera edición apuntaron un 16,6%, mientras que la segunda firmó un 16,4%, por lo que se puede decir que ha estado intacta. Eso sí, el número de espectadores ha ido cediendo ligeramente, aunque la media sigue superando los dos millones de espectadores. Además, según confirmó Atresmedia en octubre, la cadena llegó a un acuerdo con el Grupo Albavisión en el MIPCOM para que 'El desafío' se pueda ver en abierto en Centroamérica y Sudamérica.