'Factor X' (8,3%) pincha con su estreno menos visto contra 'El 1%', que lidera y lo dobla con un 15,5%

En la noche del miércoles 17 de abril de 2024 se vivieron dos estrenos muy esperados. Por una parte, la vuelta de 'Factor X' a Telecinco y por otra la llegada de 'El 1%', el concurso presentado por Arturo Valls con preguntas de sentido común. Pues bien, este segundo ha liderado sin problema en su noche debut con un 15,5% y 1.555.000 espectadores, mientras que el regreso del talent show musical ha pinchado con un 8,3% y 669.000 espectadores.

Esto ha provocado que sea su estreno menos visto, incluso peor que su segunda edición en Cuatro, donde reunió a 700.000 espectadores. De hecho, en la franja de estricta coincidencia (23:07h-00:18h), el concurso de Valls dobla a 'Factor X' al marcar un 15,5% con 1.555.000 y el programa producido por Fremantle se conforma con un 7,9% y 795.000.

En cuanto al resto de opciones del prime time, 'Callejeros' baja -1,2 puntos en una semana y firma un 5% con 520.000 espectadores. El cine de La 1 (Dios mío, ¿pero qué nos has hecho?') mejora al dato de 'Operación Barrio Inglés' y registra un 6,3% con 652.000 espectadores, mientras que la película de laSexta baja y marca un 2,3% con 'A propósito de Llewyn Davis'.

La 1

Cine Dios mío, ¿pero qué nos has hecho? 652.000 6,3%

La 2

Antena 3

Cuatro

First Dates1.066.000 8,2%

First Dates694.000 5,8%

Telecinco

laSexta

La 1

La 2

En portada Fentanilo: ¿No way out? 194.000 2%

Cine Helmut Newton: The Bad and the Beautiful 109.000 2,3%