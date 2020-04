Las 'Chicago' se despiden con grandes datos, destacando 'Chicago Fire', que marca máximo histórico

FOX: 1,5

NBC: 1,1

CBS: 0,8

ABC: 0,7

The CW: 0,1

Fox

NBC

CBS

ABC

08:00 - 'The Goldbergs': 4.440.000 [0,8] (4º)

08:30 - 'Schooled': 3.350.000 [0,7] (4º)

09:00 - 'American Housewife': 3.160.000 [0,9] (3º)

09:30 - 'Single Parents': 2.520.000 [0,5] (4º)

10:00 - 'Who Wants to Be a Millionaire': 3.850.000 [0,6] (2º)