La emisión de la gala de los Kennedy Center Honors queda eclipsada por el fútbol

Gala de los Kennedy Center Honors

La gala de entrega de premios de los Kennedy Center Honors, que reconocen la labor de cinco artistas escénicos de diferentes disciplinas, da un buen dato de audiencia a CBS, pero queda eclipsada por el fútbol que brilla en NBC y Fox., producida por la cadena púbica estadounidense PBS.

El estreno en The CW del programa navideño 'The Christmas Caroler Challenge' no convence a los espectadores, lo que se tradujo en un descenso en la audiencia de la cadena. Por su parte, Fox consigue un buen resultado con la emisión de sus series más exitosas, como 'Los Simpson', 'Bless the Harts', 'Bob's Burgers' y 'Padre de familia'.

Adultos 18-49

NBC

07:00 - 'Football Night in America': 7.210.000 [1,8/8] (3º) 08:00 - 'SNF Pregame' (8-8:30 p.m.): 14.480.000 [3,7/17] (1º) 08:30 - 'Sunday Night Football' (8:30-11 p.m.): 15.780.000 [4,4/20] (1º)

CBS

07:00 - '60 Minutes': 8.320.000 [0,8/4] (4º) 08:00 - '42nd Annual Kennedy Center Honors' (8-10 p.m.) (Especial): 6.960.000 [0,6/3] (3º) 10:00 - 'NCIS: Los Angeles' (R): 3.830.000 [0.3/2] (3º)

Fox

07:00 - 'NFL Overrun': 15.190.000 [4.3/21] (1º) 07:30 - 'The OT': 11.250.00 [3,3/15] (1º) 08:00 - 'The Simpsons': 5.040.000 [1,8/8] (2º) 08:30 - 'Bless the Harts': 2.780.000 [1,0/4] (2º) 09:00 - 'Bob's Burgers': 2.420.000 [0,9/4] (2º) 09:30 - 'Family Guy': 2.310.000 [0,9/4] (2º)

ABC

07:00 - 'The Sound of Music' (7-11 p.m.): 4.010.000 [0,6/3] (4º)

The CW