'Big Brother' lleva al liderazgo a CBS, que empata con NBC

NBC: 0,6/4

CBS: 0,6/4

ABC: 0,4/3

Fox: 0,2/1

The CW: 0,1/0

NBC

08:00 - 'America's Got Talent' (8-10 p.m.): 5.710.000 [0,6/4] (2º)

ABC

08:00 - 'Modern Family' (R): 2.290.000 [0,3/2] (3º)

08:30 - 'Modern Family' (R): 1.990.000 [0,3/2] (3º)

09:00 - '20/20: The President and the People' (9-10:30 p.m.): 3.800.000 [0,3/2] (3º)

10:30 - 'The Conners' (R): 1.900.000 [0,3/2] (3º)