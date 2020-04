El especial 'Disney Family Singalong' destaca en ABC y 'Law & Order: SVU' crece en espectadores

ABC lidera con claridad el jueves noche gracias, en buena medida, al especial "Disney Family Singalong", que citó a artistas como Zac Efron y Vanessa Hudgens con un 2,6 de rating y 10,3 millones de espectadores. Un liderato que se ve reforzado por los buenos datos de 'Station 19', que pasa a las 21h con en el lugar de las 9 con un 1,3 de rating y rozando los 7 millones de seguidores, tras el final de 'Anatomía de Grey'. En CBS destaca 'Ley y orden: Unidad de víctimas especiales', firmando máximo de temporada en espectadores en la noche del jueves, con 4.020.000 espectadores y un 0,7 de rating.

ABC: 1,5/7

CBS: 0,7/4

NBC: 0,6/3

Fox: 0,5/ 2

The CW: 0,1/1

ABC

08:00 - 'Disney's Family Singalong': 10.300.000 [2,6/12] (1º)

09:00 - 'Station 19': 6.990.000 [1,3/6] (1º)

10:00 - 'How To Get Away With Murder': 3.050.000 [0,6/3] (1º)