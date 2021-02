'Big Sky' aprovecha la reposición de 'NCIS' para triunfar

'Big Sky'

ABC ha aprovechado la jornada de reposiciones de CBS para afianzarse en primera posición, impulsada especialmente por 'To Tell the Truth' y 'Big Sky' que, sin ningún alarde ni crecimiento, siguen manteniéndose firmes. Por su parte, Fox empata con la cadena de Disney gracias al desempeño de 'The Resident' y 'Prodigal Son', mientras que 'NCIS', a pesar de contar con un episodio repetido, firma el mejor dato en número de espectadores al ser vista por 4,87 millones de televidentes.

Adultos 18-49

ABC: 0,5/3

Fox: 0,5/3

CBS: 0,4/2

NBC: 0,3/2

The CW: 0,1/0

ABC

08:00 - 'To Tell the Truth': 4.180.000 [0,6/4] (1º) 09:00 - 'black-ish': 2.630.000 [0,5/3] (1º) 09:30 - 'mixed-ish': 2.200.000 [0,4/3] (3º) 10:00 - 'Big Sky': 3.580.000 [0,6/4] (1º)

Fox

08:00 - 'The Resident': 3.980.000 [0,6/4] (2º) 09:00 - 'Prodigal Son': 2.420.000 [0,5/3] (2º)

CBS

08:00 - 'NCIS' (R): 4.870.000 [0,4/3] (3º) 09:00 - 'FBI' (R): 4.580.000 [0,4/3] (3º) 10:00 - 'FBI: Most Wanted' (R): 3.590.000 [0,3/2] (2º)

NBC

08:00 - 'Zoey's Extraordinary Playlist': 2.240.000 [0,4/3] (4º) 09:00 - 'This Is Us' (R): 1.920.000 [0,3/2] (4º) 10:00 - 'Nurses': 1.650.000 [0,3/2] (3º)

The CW