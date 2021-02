ABC lidera de nuevo y Fox cae con el crossover entre '9-1-1' y '9-1-1: Lone Star'

'The Bachelor'

El 1 de febrero podría haber sido un día muy especial para Fox. No obstante, la cadena neoyorkina ha vuelto a quedar relegada a la segunda posición a pesar de la expectación generada por el crossover entre '9-1-1' y '9-1-1: Lone Star', que ha supuesto una bajada inesperada en rating para la segunda. En la cima se encuentra un lunes más ABC gracias al éxito de 'The Bachelor', que ha vuelto a tirar del carro en una jornada en la que no contaba con un nuevo episodio de 'The Good Doctor' como acompañante.

Adultos 18-49

ABC: 1,1/7

Fox: 0,9/5

NBC: 0,6/4

CBS: 0,3/2

The CW: 0,2/1

ABC

08:00 - 'The Bachelor' (8-10 p.m.): 5.260.000 [1,4/8] (1º) 10:00 - 'The Good Doctor' (R): 2.350.000 [0,4/2] (2º)

Fox

08:00 - '9-1-1': 6.490.000 [1,0/6] (2º) 09:00 - '9-1-1: Lone Star': 5.970.000 [0,8/5] (2º)

NBC

08:00 - 'Ellen's Game of Games' : 3.320.000 [0,6/3] (2º) 09:00 - 'The Wall' : 3.180.000 [0,6/3] (3º) 10:00 - 'The Weakest Link': 3.010.000 [0,5/3] (1º)

CBS

08:00 - 'The Neighborhood' (R): 4.180.000 [0,5/3] (4º) 08:30 - 'Bob Hearts Abishola' (R): 3.420.000 [0,4/2] (4º) 09:00 - 'All Rise' (R): 2.240.000 [0,3/2] (4º) 10:00 - 'Bull' (R): 2.810.000 [0,2/1] (3º)

The CW