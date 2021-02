Mujer (18,8%) no encuentra rival y 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' (11,7%) no le hace sombra

Susanna Griso en 'El hormiguero'

'Mujer' (18,8%) sigue imparable también en la noche de los martes y vence sin problemas a 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' (11,4%). Mientras, La 1 emitía la segunda entrega de 'La noche D' (10,7%), con mejores resultados que la semana anterior, y manteniéndose por encima del gran 8% de 'Palo y astilla'.

Justo antes, 'El hormiguero' (21,6%) de Nuria Roca consigue alzarse con el título de ser el espacio más visto de la jornada, consiguiendo, además, récord de temporada en televidentes. En coincidencia, 'Love is in the air' (12,1%) supera los dos millones y queda por encima del encuentro de Copa del Rey (7,1%).

Prime time

· 'Mujer' (18,8%) lidera, pero se deja -0,6 puntos respecto al martes anterior.

· Subida de +2,3 puntos para 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition'

· 'Palo y astilla' (8%) mejora en +0,6 los resultados de "Marea negra"

Antena 3

'El Hormiguero: previo' "Susanna Griso": 2.812.000 y 15,3% 'El Hormiguero' "Susanna Griso": 3.858.000 y 21,6% 'Mujer': 2.307.000 y 18,8%

Telecinco

'Love is in the air': 2.105.000 y 12,1% 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' "Ana María Aldón": 1.205.000 y 11,4%

La 1

'La noche D: previo': 1.257.000 y 7% 'La noche D': 1.346.000 y 10,7%

laSexta

'El intermedio': 1.528.000 y 8,4% 'Palo y astilla' "Iñaki Gabilondo": 1.288.000 y 8%

Cuatro

'Futbol: Copa del Rey' "Almeria - Sevilla": 1.266.000 y 7,1% 'The Good Doctor' "Daez": 740.000 y 5,3%

La 2

'Cachitos de hierro y cromo' "Telepedia": 741.000 y 4,2% 'Un país para escucharlo': 347.000 y 2,6%

Late night

· Las reposiciones de 'Mujer' (12,5% y 10,3%) mejoran respecto al 10,1% de la semana anterior

· 'La isla de las tentaciones' (9,7%) escala +1,6 puntos desde el martes pasado

· Mejor funcionamiento de 'The Good Doctor' (5,4%; 7,9% y 6,3%) que de 'Policías en acción' (3,3%; 4,4% y 5%)

Antena 3

'Mujer': 806.000 y 12,5% 'Mujer': 346.000 y 10,3%

Telecinco

'La isla de las tentaciones': 354.000 y 9,7%

La 1

'Cine' "Sesenta segundos": 251.000 y 5,9%

Cuatro

'The good doctor' "Hola": 509.000 y 5,4% 'The good doctor' "Monte Rushmore": 401.000 y 7,9% 'The good doctor' "Oliver": 196.000 y 6,3%

laSexta

'Policías en acción': 347.000 y 3,3% 'Policías en acción': 220.000 y 4,4% 'Policías en acción': 139.000 y 5%

La 2

'Documentos TV' "Heridas abiertas": 159.000 y 2% 'Metropolis' "Documenta Madrid": 42.000 y 1% 'Conciertos radio 3' "Javier Ruibal": 15.000 y 0,5% 'Documenta2': 16.000 y 0,7% Incluye: - 'En las entrañas del fuego': 16.000 y 0,8%

Sobremesa y tarde

· La versión naranja de 'Sálvame' (19,5%) se mantiene estable, aunque se deja -0,1

· 'Pasapalabra' sigue disparado con un 23,1%, aunque pierde -2,8 puntos

· El bis de 'Todo es mentira' (6,2%) se convierte en lo más visto de la tarde de Cuatro

Telecinco

'Sálvame limón': 1.903.000 y 14,7% 'Sálvame naranja': 2.311.000 y 19,5% 'Sálvame tomate': 2.518.000 y 16,5%

Antena 3

'Amar es para siempre': 1.329.000 y 10,9% '¡Ahora caigo!': 1.146.000 y 10,1% '¡Boom!': 1.682.000 y 13,5% 'Pasapalabra': 3.524.000 y 23,1%

La 1

'Dos vidas': 895.000 y 7,3% 'Servir y proteger': 1.025.000 y 9% 'Acacias 38': 960.000 y 8,4% 'El cazador': 1.109.000 y 8,9% 'España directo': 1.064.000 y 7,5% 'Aquí la tierra': 1.661.000 y 10,5%

laSexta

'Zapeando: previo': 707.000 y 5,3% 'Zapeando': 881.000 y 6,8% 'Más zapeando': 682.000 y 5,5% 'Más vale tarde: avance': 486.000 y 4,1% 'Más vale tarde': 709.000 y 6% 'laSexta clave': 733.000 y 4,4%

Cuatro

'Todo es mentira': 699.000 y 5,4% 'Todo es mentira bis': 752.000 y 6,2% 'Cuatro al día': 652.000 y 5,6% 'Cuatro al día a las 20h': 626.000 y 4,4%

La 2

'Saber y ganar': 979.000 y 7,4% 'Grandes documentales': 534.000 y 4,4% Incluye: - 'Chile salvaje' "Una tierra ancestral": 588.000 y 4,7% - 'Supervivientes de la naturaleza' "Apetitos animales": 476.000 y 4,1% 'Documenta2': 279.000 y 2,5% Incluye: - 'A la conquista del Sol': 279.000 y 2,5% - 'A la conquista del Sol': 264.000 y 2,3% 'El festín de las islas mediterráneas de Ottolenghi' "Mallorca": 337.000 y 2,8% 'Pagina2': 168.000 y 1,2% 'La 2 express': 145.000 y 1% 'Red Natura 2000': 185.000 y 1,1% 'Grandes diseños': 518.000 y 2,9%

Mañana

· 'El programa de Ana Rosa' (20,5%) no encuentra rival en 'Espejo público' (15,2%)

· Espectacular 17% para '[email protected]', que crece +1 entero en una semana

· 'La hora de La 1' (9,9%) sigue por debajo de la barrera del 10% aunque crece +0,4

Telecinco

'¡Toma salami!' "El cielo de los programas": 33.000 y 5,7% 'El programa de Ana Rosa': 761.000 y 20,5% 'Ya es mediodía': 1.305.000 y 14%

Antena 3

'Espejo Público': 450.000 y 15,2% 'Más Espejo Público': 524.000 y 12,2% 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' "Ensalada de garbanzos con bacalao y granada": 1.150.000 y 16,2% 'La ruleta de la suerte': 1.888.000 y 18,5%

laSexta

'Bombai en directo': 3.000 y 0,3% '[email protected]: previo': 224.000 y 12,3% '[email protected]': 503.000 y 17% 'Al rojo vivo: previo': 363.000 y 9,7% 'Al rojo vivo': 817.000 y 12,1%

La 1

'La hora de la 1': 298.000 y 9,9% Incluye: - 'La hora política' "Pepe Álvarez": 262.000 y 11,1% - 'La hora de actualidad': 329.000 y 9,4% 'Las cosas claras': 471.000 y 8,1% 'Las cosas claras': 684.000 y 6,1%

Cuatro

'Surferos tv': 10.000 y 1,1% 'Mejor llama a Kiko': 5.000 y 0,3% '¡Toma salami!' "Fallas": 20.000 y 1% 'El bribón': 54.000 y 2,3% 'Alerta Cobra' "Resurrección": 130.000 y 4,2% 'Alerta Cobra' "Resurrección (2ª parte)": 188.000 y 5,5% 'Alerta Cobra' "La lista": 205.000 y 5,6% 'Mujeres y hombres y viceversa': 119.000 y 2,6% 'El concurso del año': 261.000 y 3,7% 'El concurso del año': 608.000 y 5,4%

La 2

'Para todos La 2': 21.000 y 2,3% 'Ingles en TVE': 26.000 y 1,9% 'La carrera de la vida' "Las aves primitivas": 25.000 y 1,4% 'La carrera de la vida' "Los reptiles": 26.000 y 1,2% 'Agrosfera': 26.000 y 1,1% 'Aquí hay trabajo': 46.000 y 1,6% 'La aventura del saber': 55.000 y 1,7% Incluye: - 'Noticias culturales iberoamericanas': 48.000 y 1,4% 'Atrevidos con Nate': 47.000 y 1,4% 'Documenta2': 97.000 y 2,7% Incluye: - 'La fuerza de la vida' "China:el techo del mundo": 97.000 y 2,7% 'Grandes diseños': 171.000 y 4% 'Mañanas de cine' "Cimarrón: camino a una ejecución": 280.000 y 4,2% 'Urartu, el reino olvidado': 202.000 y 1,9% 'El festín mediterráneo de Ottolenghi' "Marruecos": 276.000 y 2,1%

Informativos:

A nivel nacional, 'Antena 3 noticias 2' (20,2%) continúa siendo el informativo más visto de la jornada rozando los 3,5 millones de espectadores, por delante de 'Informativos Telecinco 21:00' (15,7%) y 'Telediario 1' (11,5%). Sin embargo, el espacio que más cuota de pantalla concentra es 'Antena 3 noticias 1' (21,2%), también superando a 'Informativos Telecinco 15:00' (15%) y al 'Telediario 1' (11,5%).

La 1

'Telediario matinal': 185.000 y 19,4% 'Informativo territorial 1': 735.000 y 8,5% 'Telediario 1': 1.548.000 y 11,5% 'Informativo territorial 2': 1.568.000 y 11,9% 'El tiempo 1': 1.357.000 y 10,5% 'Telediario 2': 1.827.000 y 10,3%

Antena 3

'Noticias de la mañana': 101.000 y 12,7% 'Noticias de la mañana': 312.000 y 15,4% 'Antena 3 noticias 1': 2.828.000 y 21,2% 'Tu tiempo con Roberto Brasero': 1.186.000 y 9,1% 'Antena 3 noticias 2': 3.499.000 y 20,2%

Telecinco

'Informativos Telecinco Matinal': 93.000 y 11,4% 'Informativos Telecinco Matinal': 178.000 y 13,7% 'Informativos Telecinco Matinal': 290.000 y 14,4% 'Informativos Telecinco 15:00': 2.006.000 y 15% 'Informativos Telecinco 21:00': 2.731.000 y 15,7%

Cuatro

'Noticias deportes Cuatro': 601.000 y 4,5%

laSexta

'laSexta noticias 14h': 1.213.000 y 10,2% 'laSexta noticias: Jugones': 767.000 y 5,7% 'laSexta noticias 20h': 1.004.000 y 6,9%

Cadenas:

Antena 3 vence la jornada del martes con un gran 15,9%, pero con Telecinco acechando desde su 15,3%. Mientras, La 1 (9,1%) sigue por debajo de la barrera psicológica del 10%, pero supera sin problema a las televisiones autonómicas (8,8%), laSexta (7,1%), Cuatro (5,2%) y La 2 (3%). Cierran Nova (2,8%), Trece (2,3%), FDF (2,3%) y Divinity (2%).