'Live in Front of a Studio Audience' lidera una noche llena de especiales, reposiciones y finales de temporada

Especial de 'Live in Front of a Studio Audience'

, que consiguió un brillante 1,7 de rating, superando ampliamente los diez millones de espectadores. Además, el programa posterior 'All About 'All in the Family' and 'The Jeffersons'' lograba también un increíble 1,4 en demográficos y rozaba los ocho millones de televidentes, convirtiéndose en la segunda emisión más vista de la noche.

Todo lo contrario ocurría en la NBC. La cadena estadounidense decía ayer adiós a las tres series que componen la franquicia 'Chicago' con una notable bajada de espectadores y bajando una décima de rating, exceptuando 'Chicago Med', que repetía el mismo 1,1 de la semana pasada. Por último, el especial del concurso culinario 'MasterChef Celebrity Family Showdown' sube una décima en su segunda semana otorgándole un 0,6 en demográficos.

Adultos 18-49

ABC: 1,3/6

NBC: 1,0/5

CBS: 0,8/4

FOX: 0,6/3

CW: 0,2/1

NBC

08:00 - 'Chicago Med' (Final): 7.440.000 [1,1/5] (2º) 09:00 - 'Chicago Fire' (Final): 7.460.000 [1,1/5] (2º) 10:00 - 'Chicago P.D.' (Final): 6.550.000 [0,9/5] (1º)

ABC

08:00 - 'Live in Front of a Studio Audience' (8-9:30 p.m.) (Especial): 10.360.000 [1,7/9] (1º) 09:30 - 'All About 'All in the Family' and 'The Jeffersons'' (Especial): 7.930.000 [1,4/7] (1º) 10:00 - 'Whiskey Cavalier' (Final): 3.800.000 [0,7/4] (3º)

CBS

08:00 - 'The Amazing Race': 4.550.000 [0,9/5] (3º) 09:00 - 'The Amazing Race': 4.000.000 [0,7/4] (3º) 10:00 - 'SEAL Team' (Final): 4.210.000 [0,7/4] (2º)

Fox

08:00 - 'MasterChef Celebrity Family Showdown' (Especial): 2.080.000 [0,6/4] (4º) 09:00 - 'Gordon Ramsay's 24 Hours to Hell and Back' (R): 1.720.000 [0,5/3] (4º)

The CW