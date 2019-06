'The Bachelorette' alcanza su máximo de temporada sin ningún rival

Aunque ' The Bachelorette ' repite el 1,5 de rating que tuvo el martes de la semana anterior, consigue aumentar sus espectadores,. Con ello se impone al resto de emisiones de la noche, incluyendo su competencia directa ' American Ninja Warrior ', que se queda estancado en el 0,9.

Por debajo de esta competencia tan directa, 'Penn & Teller: Fool Us' baja, situándose en el 0,2 de cuota de pantalla tras su estreno. También desciende tras su primer episodio 'Grand Hotel', situándose en un 0,6 que aumenta su distancia respecto a 'Dateline', que se queda estable en su 0,7 y lidera la franja de las 10.

ABC: 1,2/6

NBC: 0,8/4

FOX: 0,5/3

CBS: 0,4/2

The CW: 0,2/1

NBC

ABC

Fox

09:00 - 'So You Think You Can Dance': 2.090.000 [0,5/3] (3º)

CBS

The CW

08:00 - 'Penn & Teller: Fool Us': 1.140.000 [0,2/1] (5º)

09:00 - 'Whose Line Is It Anyway?': 900.000 [0,2/1] (5º)

09:30 - 'Whose Line Is It Anyway?' (R): 900.000 [0,2/1] (5º)