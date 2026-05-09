Por Redacción |

'Tu cara me suena' se mantiene como el formato preferido por la audiencia en la noche del viernes. El programa de Antena 3 vuelve a liderar con comodidad, aunque pierde 1,8 puntos con respecto a su anterior entrega hace dos semanas. La semana pasada, que fue festivo, Antena 3 optó por un refrito con las mejores actuaciones del programa.

Poco o nada pudo hacer '¡De viernes!', que parece abonado al 10%, esta semana con la visita de Isa Pi en plató y la presencia de una medium canina para que Maite Galdeano pudiera despedirse de su perrita Tila. Tela. El programa mejora en 4 décimas sus registros de hace dos semanas.

El cine de La 1 y el de Cuatro volvieron a pelear de tú a tú y la victoria fue para el de La 1 con la película "Top Gun" que, con un 7%, supera en 4 décimas a "De profesión: duro" en Cuatro. Ninguna de las dos puede presumir de dato, pero la de La 1 gana 4 décimas con respecto a la de hace dos semanas, y la de Cuatro pierde 2.

Sí mejoró algo laSexta con 'laSexta columna' y 'Equipo de investigación'. El primero sube 6 décimas y el segundo 9 con respecto a lo logrado. hace 2 semanas.

Josh Harnett en una escena de "Pearl Harbor"

Prime time

'Tu cara me suena', imbatible en la noche de los viernes pese a bajar casi 2 puntos

'¡De viernes!' segunda opción a una considerable distancia, con Isa Pi como principal estrella

El cine de La 1 supera por poco al de Cuatro

La 1

Plan de cine Top Gun (Ídolos del aire) 721.000 7,0% Plan de cine 2 Pearl Harbor 258.000 5,5%

La 2

Trivial Pursuit461.000 4,7% Cifras y letras665.000 6,2% Plano general Boris Izaguirre 376.000 3,5% Historia de nuestro cine: presentación Los lobos de Washington 175.000 2,2% Historia de nuestro cine: película Los lobos de Washington 205.000 2,3%

Antena 3

Tu cara me suena: calentando motores1.331.000 12,1% Tu cara me suena1.451.000 18,5%

Cuatro

First Dates608.000 5,9% El blockbuster De profesión: duro 603.000 6,6%

Telecinco

¡De viernes!803.000 10,5%

laSexta

laSexta columna Prioridad nacional: hagamos a España grande de verdad 588.000 5,5% Equipo de investigación Patrullas ciudadanas 538.000 5,2% Equipo de investigación Desokupas 286.000 4,0%

Patrick Wilson y Kerry Washington en "Protegidos por su enemigo"

Late night

El late night está controlado por el último tramo de 'Tu cara me suena'

La segunda película de Cuatro, mejor que hace dos semanas

'Equipo de investigación' baja en laSexta con sus reposiciones

La 2

Historia de nuestro cine: coloquio Los lobos de Washington 83.000 1,5% Cine Entre la vida y la muerte 30.000 0,9%

Antena 3

Tu cara me suena288.000 10,7%

Cuatro

Cine Cuatro Protegidos por su enemigo 156.000 4,3%

Telecinco

Gran Madrid Show136.000 6,3%

laSexta

Equipo de investigación Daniel Esteve y el negocio del miedo 169.000 4,5% Equipo de investigación Nuevos okupas 133.000 6,1%

Adriano descubre que no ve y pide ayuda a Alonso en 'La promesa'

Sobremesa y tarde

¿Hay hartazgo por tanto hantavirus? Bajadas en magacines que se dedican al tema

'Y ahora, Sonsoles' (9,8%) cae por debajo del 10%

'Todo es mentira' (5,9%) también anota uno de sus peores datos

Gran 7,1% para 'Saber y ganar', que sube 8 décimas con respecto al jueves

'Pasapalabra' se mantiene un día más como lo mejor de la tarde

La 1

Directo al grano876.000 10,7% Entrevista Fernando Clavijo 815.000 9,7% Valle Salvaje722.000 10,2% La promesa844.000 12,0% Malas lenguas770.000 10,6% Aquí la Tierra904.000 11,0%

La 2

Saber y ganar640.000 7,1% Grandes documentales298.000 3,7% El año salvaje en África Invierno 329.000 4,0% Animales extraordinarios de Australia235.000 3,1% Malas lenguas488.000 6,9% Sukha161.000 2,2% Trivial Pursuit187.000 2,3%

Antena 3

Sueños de libertad1.157.000 13,4% Y ahora Sonsoles708.000 9,8% Pasapalabra1.482.000 18,3%

Cuatro

Todo es mentira474.000 5,9% Entrevista Fernando Clavijo 710.000 7,8% Lo sabe no lo sabe323.000 4,6%

Telecinco

El tiempo justo724.000 9,1% El diario de Jorge660.000 9,4% ¡Allá tú!809.000 10,3%

laSexta

Zapeando464.000 5,5% Más vale tarde448.000 6,3% La Sexta clave438.000 4,7%

Alfonso Arús en 'Asurer@s' de laSexta

Mañana

La 1

La hora de La 1346.000 17,0% Mañaneros 360455.000 14,9% Mañaneros 360958.000 12,3%

La 2

Érase una vez Villanueva de Oscos18.000 1,6% Fauna salvaje Animales imbatibles 27.000 1,5% De tapas por España Mérida: ciudad noble y Emérita de la Hispania romana 31.000 1,6% Aquí hay trabajo30.000 1,4% Universo UNED33.000 1,4% Galerna y salea21.000 0,9% El escarabajo verde Contaminación 3.0 30.000 1,2% El western de La 2 Mestizo 97.000 3,1% El cazador141.000 2,5% El cazador251.000 2,9%

Antena 3

Espejo público308.000 12,0% Entrevista Félix Bolaños 342.000 14,4% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Pintxo de champiñón con langostino 822.000 17,8% La ruleta de la suerte1.482.000 21,0%

Cuatro

Love shopping tv1.000 0,1% ¡Toma salami! Chistes y chistosos 14.000 1,0% Alerta cobra Empieza el espectáculo para Paul 31.000 1,7% Alerta cobra Prueba de fuego 42.000 2,2% Alerta cobra La lista 66.000 2,8% En boca de todos239.000 7,8% Entrevista Fernando Clavijo 202.000 6,9%

Telecinco

La mirada crítica193.000 10,3% El programa de AR316.000 13,7% Vamos a ver367.000 10,9% El precio justo616.000 9,6%

laSexta

Aruser@s el humorning181.000 11,8% Aruser@s314.000 14,2% Al rojo vivo296.000 8,2%

Informativos

La sobremesa del viernes 8 de mayo confirma una semana de contrastes notables respecto al mismo día de hace siete días. 'Antena 3 noticias 1' es el gran protagonista al alza: sube 2,4 puntos hasta el 23,6%, consolidando un liderazgo que ya era cómodo pero que ahora se amplía con claridad. En el lado opuesto, 'Telediario 1' cede 0,7 puntos y se queda en el 14,9%, aunque mantiene la segunda posición sin demasiado apuro. Donde el avance resulta más llamativo en términos relativos es en 'Informativos Telecinco 15:00', que gana 2,1 puntos hasta el 10,2%, y en 'laSexta noticias 14h', que suma 1,5 puntos para alcanzar el 8,5%, ambas con su mejor registro reciente en esta franja.

La noche también ofrece movimiento interesante al comparar con el viernes anterior. 'Antena 3 noticias 2' es, de nuevo, la edición que más crece: +4,3 puntos hasta el 18,0%, un salto que la sitúa muy por encima del resto y que contrasta con el discreto 13,7% de hace una semana. 'Telediario 2' mejora igualmente, sumando 1,2 puntos hasta el 12,8%, mientras que 'laSexta noticias 20h' avanza 1,4 puntos hasta el 7,2%. 'Informativos Telecinco 21:00' es la excepción: repite el 8,5% exacto de la semana pasada, sin variación alguna, en una noche en la que el resto de sus competidores sí han movido el marcador.

La 1

Informativo territorial 1795.000 13,4% Telediario 11.358.000 14,9% Informativo territorial 21.167.000 12,8% Telediario 21.247.000 12,8%

Antena 3

Noticias de la mañana248.000 13,5% Antena 3 noticias 12.151.000 23,6% Antena 3 noticias 21.755.000 18,0%

Cuatro

Noticias Cuatro 1587.000 8,6% El desmarque Cuatro 1439.000 5,0% Noticias Cuatro 2397.000 5,1%

Telecinco

El matinal112.000 8,7% Informativos Telecinco 15:00930.000 10,2% Informativos Telecinco 21:00814.000 8,5%

laSexta

laSexta noticias 14h677.000 8,5% laSexta noticias: Jugones463.000 5,0% laSexta noticias 20h555.000 7,2%

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