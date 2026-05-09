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Audiencias 'Supervivientes' lidera una noche en la que ninguna oferta logra el millón de espectadores

AUDIENCIAS VIERNES 8 DE MAYO

'Tu cara me suena' (18,5%) lidera pero cae tras el parón y el cine de Cuatro planta cara al de La 1

El talent de famosos cae casi dos puntos en dos semanas pero '¡De Viernes!' no lo aprovecha (10,5%). "Top Gun" se queda con un 7% y "De profesión: duro" consigue un 6,6%. Antena 3 lidera el día con un 15%.

'Tu cara me suena' (18,5%) lidera pero cae tras el parón y el cine de Cuatro planta cara al de La 1
©Atresmedia
Por RedacciónPublicado: Sábado 9 Mayo 2026 09:49

Audiencias Viernes 8 de Mayo de 2026

  • logoantena3

    15,0%

  • logola1

    10,8%

  • logotelecinco

    9,8%

  • logolasexta

    6,1%

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    5,6%

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    3,7%

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    2,2%

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    2,1%

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'Tu cara me suena' se mantiene como el formato preferido por la audiencia en la noche del viernes. El programa de Antena 3 vuelve a liderar con comodidad, aunque pierde 1,8 puntos con respecto a su anterior entrega hace dos semanas. La semana pasada, que fue festivo, Antena 3 optó por un refrito con las mejores actuaciones del programa.

Poco o nada pudo hacer '¡De viernes!', que parece abonado al 10%, esta semana con la visita de Isa Pi en plató y la presencia de una medium canina para que Maite Galdeano pudiera despedirse de su perrita Tila. Tela. El programa mejora en 4 décimas sus registros de hace dos semanas.

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El cine de La 1 y el de Cuatro volvieron a pelear de tú a tú y la victoria fue para el de La 1 con la película "Top Gun" que, con un 7%, supera en 4 décimas a "De profesión: duro" en Cuatro. Ninguna de las dos puede presumir de dato, pero la de La 1 gana 4 décimas con respecto a la de hace dos semanas, y la de Cuatro pierde 2.

Sí mejoró algo laSexta con 'laSexta columna' y 'Equipo de investigación'. El primero sube 6 décimas y el segundo 9 con respecto a lo logrado. hace 2 semanas.

Josh Harnett en una escena de "Pearl Harbor"
Josh Harnett en una escena de "Pearl Harbor"

Prime time

  • 'Tu cara me suena', imbatible en la noche de los viernes pese a bajar casi 2 puntos
  • '¡De viernes!' segunda opción a una considerable distancia, con Isa Pi como principal estrella
  • El cine de La 1 supera por poco al de Cuatro
La 1

Plan de cine 721.000 7,0%

Plan de cine 2 258.000 5,5%

La 2

Trivial Pursuit461.000 4,7%

Cifras y letras665.000 6,2%

Plano general 376.000 3,5%

Historia de nuestro cine: presentación 175.000 2,2%

Historia de nuestro cine: película 205.000 2,3%

Antena 3

Tu cara me suena: calentando motores1.331.000 12,1%

Tu cara me suena1.451.000 18,5%

Cuatro

First Dates608.000 5,9%

El blockbuster 603.000 6,6%

Telecinco

¡De viernes!803.000 10,5%

laSexta

laSexta columna 588.000 5,5%

Equipo de investigación 538.000 5,2%

Equipo de investigación 286.000 4,0%

Patrick Wilson y Kerry Washington en "Protegidos por su enemigo"
Patrick Wilson y Kerry Washington en "Protegidos por su enemigo"

Late night

  • El late night está controlado por el último tramo de 'Tu cara me suena'
  • La segunda película de Cuatro, mejor que hace dos semanas
  • 'Equipo de investigación' baja en laSexta con sus reposiciones
La 2

Historia de nuestro cine: coloquio 83.000 1,5%

Cine 30.000 0,9%

Antena 3

Tu cara me suena288.000 10,7%

Cuatro

Cine Cuatro 156.000 4,3%

Telecinco

Gran Madrid Show136.000 6,3%

laSexta

Equipo de investigación 169.000 4,5%

Equipo de investigación 133.000 6,1%

Adriano descubre que no ve y pide ayuda a Alonso en 'La promesa'
Adriano descubre que no ve y pide ayuda a Alonso en 'La promesa'

Sobremesa y tarde

  • ¿Hay hartazgo por tanto hantavirus? Bajadas en magacines que se dedican al tema
  • 'Y ahora, Sonsoles' (9,8%) cae por debajo del 10%
  • 'Todo es mentira' (5,9%) también anota uno de sus peores datos
  • Gran 7,1% para 'Saber y ganar', que sube 8 décimas con respecto al jueves
  • 'Pasapalabra' se mantiene un día más como lo mejor de la tarde
La 1

Directo al grano876.000 10,7%

Entrevista 815.000 9,7%

Valle Salvaje722.000 10,2%

La promesa844.000 12,0%

Malas lenguas770.000 10,6%

Aquí la Tierra904.000 11,0%

La 2

Saber y ganar640.000 7,1%

Grandes documentales298.000 3,7%

El año salvaje en África 329.000 4,0%

Animales extraordinarios de Australia235.000 3,1%

Malas lenguas488.000 6,9%

Sukha161.000 2,2%

Trivial Pursuit187.000 2,3%

Antena 3

Sueños de libertad1.157.000 13,4%

Y ahora Sonsoles708.000 9,8%

Pasapalabra1.482.000 18,3%

Cuatro

Todo es mentira474.000 5,9%

Entrevista 710.000 7,8%

Lo sabe no lo sabe323.000 4,6%

Telecinco

El tiempo justo724.000 9,1%

El diario de Jorge660.000 9,4%

¡Allá tú!809.000 10,3%

laSexta

Zapeando464.000 5,5%

Más vale tarde448.000 6,3%

La Sexta clave438.000 4,7%

Alfonso Arús en 'Asurer@s' de laSexta
Alfonso Arús en 'Asurer@s' de laSexta

Mañana

La 1

La hora de La 1346.000 17,0%

Mañaneros 360455.000 14,9%

Mañaneros 360958.000 12,3%

La 2

Érase una vez Villanueva de Oscos18.000 1,6%

Fauna salvaje 27.000 1,5%

De tapas por España 31.000 1,6%

Aquí hay trabajo30.000 1,4%

Universo UNED33.000 1,4%

Galerna y salea21.000 0,9%

El escarabajo verde 30.000 1,2%

El western de La 2 97.000 3,1%

El cazador141.000 2,5%

El cazador251.000 2,9%

Antena 3

Espejo público308.000 12,0%

Entrevista 342.000 14,4%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 822.000 17,8%

La ruleta de la suerte1.482.000 21,0%

Cuatro

Love shopping tv1.000 0,1%

¡Toma salami! 14.000 1,0%

Alerta cobra 31.000 1,7%

Alerta cobra 42.000 2,2%

Alerta cobra 66.000 2,8%

En boca de todos239.000 7,8%

Entrevista 202.000 6,9%

Telecinco

La mirada crítica193.000 10,3%

El programa de AR316.000 13,7%

Vamos a ver367.000 10,9%

El precio justo616.000 9,6%

laSexta

Aruser@s el humorning181.000 11,8%

Aruser@s314.000 14,2%

Al rojo vivo296.000 8,2%

Informativos

La sobremesa del viernes 8 de mayo confirma una semana de contrastes notables respecto al mismo día de hace siete días. 'Antena 3 noticias 1' es el gran protagonista al alza: sube 2,4 puntos hasta el 23,6%, consolidando un liderazgo que ya era cómodo pero que ahora se amplía con claridad. En el lado opuesto, 'Telediario 1' cede 0,7 puntos y se queda en el 14,9%, aunque mantiene la segunda posición sin demasiado apuro. Donde el avance resulta más llamativo en términos relativos es en 'Informativos Telecinco 15:00', que gana 2,1 puntos hasta el 10,2%, y en 'laSexta noticias 14h', que suma 1,5 puntos para alcanzar el 8,5%, ambas con su mejor registro reciente en esta franja.

La noche también ofrece movimiento interesante al comparar con el viernes anterior. 'Antena 3 noticias 2' es, de nuevo, la edición que más crece: +4,3 puntos hasta el 18,0%, un salto que la sitúa muy por encima del resto y que contrasta con el discreto 13,7% de hace una semana. 'Telediario 2' mejora igualmente, sumando 1,2 puntos hasta el 12,8%, mientras que 'laSexta noticias 20h' avanza 1,4 puntos hasta el 7,2%. 'Informativos Telecinco 21:00' es la excepción: repite el 8,5% exacto de la semana pasada, sin variación alguna, en una noche en la que el resto de sus competidores sí han movido el marcador.

La 1

Informativo territorial 1795.000 13,4%

Telediario 11.358.000 14,9%

Informativo territorial 21.167.000 12,8%

Telediario 21.247.000 12,8%

Antena 3

Noticias de la mañana248.000 13,5%

Antena 3 noticias 12.151.000 23,6%

Antena 3 noticias 21.755.000 18,0%

Cuatro

Noticias Cuatro 1587.000 8,6%

El desmarque Cuatro 1439.000 5,0%

Noticias Cuatro 2397.000 5,1%

Telecinco

El matinal112.000 8,7%

Informativos Telecinco 15:00930.000 10,2%

Informativos Telecinco 21:00814.000 8,5%

laSexta

laSexta noticias 14h677.000 8,5%

laSexta noticias: Jugones463.000 5,0%

laSexta noticias 20h555.000 7,2%

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