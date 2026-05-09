Audiencias Viernes 8 de Mayo de 2026
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'Tu cara me suena' se mantiene como el formato preferido por la audiencia en la noche del viernes. El programa de Antena 3 vuelve a liderar con comodidad, aunque pierde 1,8 puntos con respecto a su anterior entrega hace dos semanas. La semana pasada, que fue festivo, Antena 3 optó por un refrito con las mejores actuaciones del programa.
Poco o nada pudo hacer '¡De viernes!', que parece abonado al 10%, esta semana con la visita de Isa Pi en plató y la presencia de una medium canina para que Maite Galdeano pudiera despedirse de su perrita Tila. Tela. El programa mejora en 4 décimas sus registros de hace dos semanas.
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El cine de La 1 y el de Cuatro volvieron a pelear de tú a tú y la victoria fue para el de La 1 con la película "Top Gun" que, con un 7%, supera en 4 décimas a "De profesión: duro" en Cuatro. Ninguna de las dos puede presumir de dato, pero la de La 1 gana 4 décimas con respecto a la de hace dos semanas, y la de Cuatro pierde 2.
Sí mejoró algo laSexta con 'laSexta columna' y 'Equipo de investigación'. El primero sube 6 décimas y el segundo 9 con respecto a lo logrado. hace 2 semanas.
Prime time
- 'Tu cara me suena', imbatible en la noche de los viernes pese a bajar casi 2 puntos
- '¡De viernes!' segunda opción a una considerable distancia, con Isa Pi como principal estrella
- El cine de La 1 supera por poco al de Cuatro
Plan de cine 721.000 7,0%
Plan de cine 2 258.000 5,5%
Trivial Pursuit461.000 4,7%
Cifras y letras665.000 6,2%
Plano general 376.000 3,5%
Historia de nuestro cine: presentación 175.000 2,2%
Historia de nuestro cine: película 205.000 2,3%
Tu cara me suena: calentando motores1.331.000 12,1%
Tu cara me suena1.451.000 18,5%
First Dates608.000 5,9%
El blockbuster 603.000 6,6%
¡De viernes!803.000 10,5%
laSexta columna 588.000 5,5%
Equipo de investigación 538.000 5,2%
Equipo de investigación 286.000 4,0%
Late night
- El late night está controlado por el último tramo de 'Tu cara me suena'
- La segunda película de Cuatro, mejor que hace dos semanas
- 'Equipo de investigación' baja en laSexta con sus reposiciones
Historia de nuestro cine: coloquio 83.000 1,5%
Cine 30.000 0,9%
Tu cara me suena288.000 10,7%
Cine Cuatro 156.000 4,3%
Gran Madrid Show136.000 6,3%
Equipo de investigación 169.000 4,5%
Equipo de investigación 133.000 6,1%
Sobremesa y tarde
- ¿Hay hartazgo por tanto hantavirus? Bajadas en magacines que se dedican al tema
- 'Y ahora, Sonsoles' (9,8%) cae por debajo del 10%
- 'Todo es mentira' (5,9%) también anota uno de sus peores datos
- Gran 7,1% para 'Saber y ganar', que sube 8 décimas con respecto al jueves
- 'Pasapalabra' se mantiene un día más como lo mejor de la tarde
Directo al grano876.000 10,7%
Entrevista 815.000 9,7%
Valle Salvaje722.000 10,2%
La promesa844.000 12,0%
Malas lenguas770.000 10,6%
Aquí la Tierra904.000 11,0%
Saber y ganar640.000 7,1%
Grandes documentales298.000 3,7%
El año salvaje en África 329.000 4,0%
Animales extraordinarios de Australia235.000 3,1%
Malas lenguas488.000 6,9%
Sukha161.000 2,2%
Trivial Pursuit187.000 2,3%
Sueños de libertad1.157.000 13,4%
Y ahora Sonsoles708.000 9,8%
Pasapalabra1.482.000 18,3%
Todo es mentira474.000 5,9%
Entrevista 710.000 7,8%
Lo sabe no lo sabe323.000 4,6%
El tiempo justo724.000 9,1%
El diario de Jorge660.000 9,4%
¡Allá tú!809.000 10,3%
Zapeando464.000 5,5%
Más vale tarde448.000 6,3%
La Sexta clave438.000 4,7%
Mañana
- Ligeras bajadas en TVE para 'La hora de La 1' y 'Mañaneros 360', en una mañana muy ajustada
- 'Aruser@s' sube al 14,2% y pelea con La 1 por el control de la franja
- 'El programa de Ana Rosa' cierra una semana al alza por encima de 'Espejo público'
- Arguiñano (17,8%) y 'La ruleta de la suerte' (21%) se mantienen como lo más potente de la franja
La hora de La 1346.000 17,0%
Mañaneros 360455.000 14,9%
Mañaneros 360958.000 12,3%
Érase una vez Villanueva de Oscos18.000 1,6%
Fauna salvaje 27.000 1,5%
De tapas por España 31.000 1,6%
Aquí hay trabajo30.000 1,4%
Universo UNED33.000 1,4%
Galerna y salea21.000 0,9%
El escarabajo verde 30.000 1,2%
El western de La 2 97.000 3,1%
El cazador141.000 2,5%
El cazador251.000 2,9%
Espejo público308.000 12,0%
Entrevista 342.000 14,4%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 822.000 17,8%
La ruleta de la suerte1.482.000 21,0%
Love shopping tv1.000 0,1%
¡Toma salami! 14.000 1,0%
Alerta cobra 31.000 1,7%
Alerta cobra 42.000 2,2%
Alerta cobra 66.000 2,8%
En boca de todos239.000 7,8%
Entrevista 202.000 6,9%
La mirada crítica193.000 10,3%
El programa de AR316.000 13,7%
Vamos a ver367.000 10,9%
El precio justo616.000 9,6%
Aruser@s el humorning181.000 11,8%
Aruser@s314.000 14,2%
Al rojo vivo296.000 8,2%
Informativos
La sobremesa del viernes 8 de mayo confirma una semana de contrastes notables respecto al mismo día de hace siete días. 'Antena 3 noticias 1' es el gran protagonista al alza: sube 2,4 puntos hasta el 23,6%, consolidando un liderazgo que ya era cómodo pero que ahora se amplía con claridad. En el lado opuesto, 'Telediario 1' cede 0,7 puntos y se queda en el 14,9%, aunque mantiene la segunda posición sin demasiado apuro. Donde el avance resulta más llamativo en términos relativos es en 'Informativos Telecinco 15:00', que gana 2,1 puntos hasta el 10,2%, y en 'laSexta noticias 14h', que suma 1,5 puntos para alcanzar el 8,5%, ambas con su mejor registro reciente en esta franja.
La noche también ofrece movimiento interesante al comparar con el viernes anterior. 'Antena 3 noticias 2' es, de nuevo, la edición que más crece: +4,3 puntos hasta el 18,0%, un salto que la sitúa muy por encima del resto y que contrasta con el discreto 13,7% de hace una semana. 'Telediario 2' mejora igualmente, sumando 1,2 puntos hasta el 12,8%, mientras que 'laSexta noticias 20h' avanza 1,4 puntos hasta el 7,2%. 'Informativos Telecinco 21:00' es la excepción: repite el 8,5% exacto de la semana pasada, sin variación alguna, en una noche en la que el resto de sus competidores sí han movido el marcador.
Informativo territorial 1795.000 13,4%
Telediario 11.358.000 14,9%
Informativo territorial 21.167.000 12,8%
Telediario 21.247.000 12,8%
Noticias de la mañana248.000 13,5%
Antena 3 noticias 12.151.000 23,6%
Antena 3 noticias 21.755.000 18,0%
Noticias Cuatro 1587.000 8,6%
El desmarque Cuatro 1439.000 5,0%
Noticias Cuatro 2397.000 5,1%
El matinal112.000 8,7%
Informativos Telecinco 15:00930.000 10,2%
Informativos Telecinco 21:00814.000 8,5%
laSexta noticias 14h677.000 8,5%
laSexta noticias: Jugones463.000 5,0%
laSexta noticias 20h555.000 7,2%