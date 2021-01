ABC se reinventa y mejora pero no puede abatir a 'NCIS'

En una jornada exenta de eventos deportivos multitudinarios, CBS se ha valido de su arma más valiosa, 'NCIS', para amasar una nueva victoria. El drama criminal ha mejorado con respecto a la semana pasada, quedándose a un paso de los 10 millones de espectadores, que le han servido para dominar sin problemas sobre la competencia. Bajo su sombra se ha encontrado ABC, que tiene razones para alegrarse, ya que tras renovar su parrilla al completo obtiene un mejor rendimiento con el regreso de series como 'black-ish' y 'Big Sky'.

CBS: 0,8/5

ABC: 0,6/4

Fox: 0,5/3

NBC: 0,3/2

The CW: 0,1/0

CBS

10:00 - 'FBI: Most Wanted': 6.140.000 [0,7/4] (1º)

ABC

08:00 - 'To Tell the Truth' (Estreno): 4.270.000 [0,6/4] (2º)

09:00 - 'black-ish': 3.040.000 [0,6/4] (2º)

09:30 - 'mixed-ish': 2.610.000 [0,6/3] (2º)

10:00 - 'Big Sky': 3.730.000 [0,6/4] (2º)