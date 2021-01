'La Noche D' se estrena con un discreto 9,7% ante un nuevo liderazgo de 'Mujer' con un gran 19,4%

'La noche D' con Dani Rovira y Silvia Abril como invitada en su estreno

'La noche D', el nuevo comedy show de La 1 presentado por Dani Rovira, se estrenó anoche marcando un discreto 9,7% con 1.318.000 espectadores. El liderazgo de la noche fue, una vez más, para 'Mujer' en Antena 3, que alcanzaba su tercera mejor cuota subiendo +1,8 a un gran 19,4%, superando con amplitud al resto de opciones. El cine de laSexta (7,4% y +2,2) ganó su particular batalla contra Cuatro, que anotó un 6% (-0,2) con la serie 'The Good Doctor'.

En Telecinco, 'Love is in the air' volvió a subir hasta un 10,9% (+2,3) y 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' subió +1,2 y logró su máximo de temporada, aunque manteniendo datos escuetos (9,1%). El día se convirtió en una jornada de máximos, marcando 'El programa de Ana Rosa' en Telecinco su récord de temporada (22,4% y +3,2) y 'Pasapalabra' en Antena 3 su récord histórico en la cadena (25,9% y +2,6).

Prime time

· 'La Noche D' se estrena con un discreto 9,7% en La 1

· 'Mujer' lidera con su tercer mejor dato logrando subir +1,8 a un gran 19,4%

· 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' sube +1,2 y marca récord de temporada, pero continúa con un escueto 9,1%

Antena 3

'El Hormiguero: previo' "Javier Gutiérrez y Karra Elejalde": 2.525.000 y 14% 'El Hormiguero' "Javier Gutiérrez y Karra Elejalde": 3.419.000 y 19,7% 'Mujer': 2.310.000 y 19,4%

Telecinco

'Love is in the air': 1.864.000 y 10,9% 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' "Jorge Sanz": 1.000.000 y 9,1%

La 1

'La noche D: previo' "El amor": 1.716.000 y 9,8% 'La noche D' "El amor": 1.318.000 y 9,7%

laSexta

'laSexta clave': 787.000 y 4,6% 'El intermedio': 1.604.000 y 9% 'Cine' "Marea negra (2016)": 1.013.000 y 7,4%

Cuatro

'First dates': 808.000 y 4,6% 'First dates': 1.271.000 y 7,2% 'The good doctor' "Primer caso, segunda base": 859.000 y 6%

La 2

'Grandes diseños': 437.000 y 2,5% 'Días de cine clásico: presentación' "Matrimonio a la italiana": 704.000 y 4,2% Incluye: - 'Días de cine clásico: película' "Matrimonio a la italiana": 720.000 y 4,4% 'Las mujeres del tercer Reich': 236.000 y 2,2%

Late night

· La reposición de 'La isla de las tentaciones' mejora en +2,8 los resultados de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' en el late night (8,1%)

· Buenos datos para 'The good doctor' en el late night de Cuatro (7,8%, 9,7% y 8,8%)

· El cine de La 1, hundido en el late night bajando -5,9 hasta un pobre 4,1% con "¡Ave, César!"

Antena 3

'Mujer': 423.000 y 10,1%

Telecinco

'La isla de las tentaciones': 307.000 y 8,1%

Cuatro

'The good doctor' "Un ángulo de 45 grados": 733.000 y 7,8% 'The good doctor' "Más": 516.000 y 9,7% 'The good doctor' "Comida quemada": 278.000 y 8,8% 'Conexión Samanta' "Baby adults": 123.000 y 5,7%

La 1

'Cine' "¡Ave, César!": 245.000 y 4,1% 'La noche en 24h: avance': 68.000 y 2,8%

laSexta

'Cine 2' "Escondida": 400.000 y 7,6% 'Crímenes imperfectos': 163.000 y 6,5%

La 2

'Los olvidados de la línea Maginot': 143.000 y 2,6% 'Conciertos radio 3' "Yawners": 28.000 y 0,9% 'Documenta2': 26.000 y 1,1% Incluye: - 'La fuerza de la vida' "Los Ghats occidentales, India": 26.000 y 1,1%

Sobremesa y tarde

· 'Pasapalabra' marca nuevo máximo histórico y firma un espectacular 25,9% (+2,6)

· 'Sálvame naranja' continúa imbatible y sube +1,4 hasta un gran 19,6%

· Gran dato para 'Saber y ganar' que anota un 8,2% en La 2 (+0,9)

Telecinco

'Sálvame limón': 1.929.000 y 15% 'Sálvame naranja': 2.357.000 y 19,6% 'Sálvame tomate': 2.595.000 y 17%

La 1

'Dos vidas': 1.026.000 y 8,4% 'Servir y proteger': 1.112.000 y 9,5% 'Acacias 38': 918.000 y 7,8% 'El cazador': 1.063.000 y 8,4% 'España directo': 963.000 y 6,8% 'Aquí la tierra': 1.520.000 y 9,6%

Antena 3

'Amar es para siempre': 1.402.000 y 11,5% '¡Ahora caigo!': 1.083.000 y 9,3% '¡Boom!': 1.711.000 y 13,8% 'Pasapalabra': 3.916.000 y 25,9%

laSexta

'Zapeando: previo': 719.000 y 5,3% 'Zapeando': 915.000 y 7,1% 'Más zapeando': 706.000 y 5,7% 'Más vale tarde: avance': 625.000 y 5,3% 'Más vale tarde': 789.000 y 6,6%

Cuatro

'Todo es mentira': 700.000 y 5,4% 'Todo es mentira bis': 697.000 y 5,8% 'Cuatro al día': 668.000 y 5,6% 'Cuatro al día a las 20h': 647.000 y 4,7%

La 2

'Saber y ganar': 1.074.000 y 8,2% 'Grandes documentales': 575.000 y 4,7% Incluye: - 'Italia salvaje: los grandes depredadores' "Roma, ataque desde el aire": 616.000 y 5% - 'La carrera de la vida' "Las aves primitivas": 535.000 y 4,5% - 'La carrera de la vida' "Los reptiles": 534.000 y 4,6% 'Documenta2': 460.000 y 4% Incluye: - 'La fuerza de la vida' "China: el techo del mundo": 460.000 y 4% 'El festín mediterráneo de Ottolenghi' "Marruecos": 367.000 y 3% 'Pagina2': 155.000 y 1,2% 'Red natura 2000': 162.000 y 1%

Mañana

· 'El programa de Ana Rosa' marca máximo de temporada anotando un gran 22,4% (+3,2)

· 'Al rojo vivo' anota un magnífico 13,7% en laSexta (+1)

· 'Espejo público' baja -2,9 hasta un 13,8%

Telecinco

'¡Toma salami!' "Pablo Carbonell": 25.000 y 4,2% 'El programa de Ana Rosa': 846.000 y 22,4% 'Ya es mediodía': 1.297.000 y 13,9%

Antena 3

'Espejo Público': 413.000 y 13,8% 'Mas espejo público': 465.000 y 10,6% 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' "Patatas a la importancia con setas": 1.050.000 y 15,2% 'La ruleta de la suerte': 1.905.000 y 18,4%

La 1

'La hora de la 1': 293.000 y 9,5% Incluye: - 'La hora política' "Rocio Monasterio": 242.000 y 10,2% - 'La hora de actualidad': 335.000 y 9,1% 'Las cosas claras': 444.000 y 7,7% 'Las cosas claras': 806.000 y 7%

Cuatro

'Surferos tv': 15.000 y 1,5% 'Mejor llama a Kiko': 8.000 y 0,5% '¡toma salami!' "Los flores": 27.000 y 1,3% 'El bribón': 49.000 y 2% 'Alerta Cobra' "Asuntos de familia": 114.000 y 3,5% 'Alerta Cobra' "Bebe de alarma": 174.000 y 4,9% 'Alerta Cobra' "Martes de carnaval de mujeres": 186.000 y 4,8% 'Mujeres y hombres y viceversa': 140.000 y 2,9% 'El concurso del año': 280.000 y 4% 'El concurso del año': 528.000 y 4,6%

laSexta

'Bombai en directo' "El principio": 4.000 y 0,4% 'Aruser@s: previo': 215.000 y 11,4% 'Aruser@s': 484.000 y 16% 'Al rojo vivo: previo': 380.000 y 9,7% 'Al rojo vivo': 929.000 y 13,7%

La 2

'Para todos la 2': 6.000 y 0,6% 'Ingles en TVE': 13.000 y 0,9% 'Las salvajes islas galápagos' "Atrapados en el paraíso": 34.000 y 1,7% 'Agrosfera': 38.000 y 1,6% 'Aquí hay trabajo': 48.000 y 1,7% 'La aventura del saber': 49.000 y 1,5% Incluye: - 'Noticias culturales iberoamericanas': 57.000 y 1,6% 'Documenta2': 58.000 y 1,6% Incluye: - 'Los secretos del museo': 57.000 y 1,6% - 'Los secretos del museo': 42.000 y 1,2% 'Los jardines italianos de Monty Don': 106.000 y 2,5% 'Mañanas de cine' "Corazones indomables": 226.000 y 3,4% 'Rescate': 115.000 y 1,1% 'Mercados, en el vientre de la ciudad' "Amsterdam": 259.000 y 2%

Informativos:

'Antena 3 noticias 2' continúa imparable subiendo +0,4 hasta un magnífico 22,4%. El informativo de Atresmedia lideró sin problemas sobre su principal competidor, Informativos Telecinco 21:00', que subió +0,5 hasta un 15,1%. Tanto 'Telediario 2' en La 1 (10,6%) como 'laSexta noticias 20h' (7,1%) empeoraron sus resultados de la semana anterior (-1,5 y -0,6).

En la franja de la sobremesa, Antena 3 noticias 1' también se llevó el liderazgo marcando un gran 20,1% (-0,8) frente al 15,6% (-0,8) de Informativos Telecinco 15:00'. 'laSexta noticias 14h' (11,5%) se acercó a 'Telediario 1' (12,8%). 'Deportes Cuatro' y 'Deportes Cuatro noche' continúan sin levantar cabeza anotando un 3,5% y un 2,7%.

La 1

'Telediario matinal': 179.000 y 17,9% 'Informativo territorial 1': 766.000 y 8,7% 'Informativo territorial 2': 1.604.000 y 12,2% 'Telediario 1': 1.718.000 y 12,8% 'El tiempo 1': 1.388.000 y 10,9% 'Telediario 2': 1.856.000 y 10,6%

Antena 3

'Noticias de la mañana': 112.000 y 13,8% 'Noticias de la mañana': 305.000 y 14,5% 'Antena 3 noticias 1': 2.690.000 y 20,1% 'Tu tiempo con Roberto Brasero': 1.197.000 y 9,3% 'Antena 3 noticias 2': 3.882.000 y 22,4%

Telecinco

'Informativos Telecinco Matinal': 69.000 y 8,3% 'Informativos Telecinco Matinal': 168.000 y 12,3% 'Informativos Telecinco Matinal': 242.000 y 11,6% 'Informativos Telecinco 15:00': 2.082.000 y 15,6% 'Informativos Telecinco 21:00': 2.626.000 y 15,1%

Cuatro

'Noticias deportes cuatro': 474.000 y 3,5% 'Noticias deportes cuatro 2': 400.000 y 2,7%

laSexta

'laSexta noticias 14h': 1.398.000 y 11,5% 'laSexta noticias:jugones': 819.000 y 6,1% 'laSexta noticias 20h': 1.031.000 y 7,1%

Cadenas:

Antena 3 se hizo con el liderazgo del martes una vez más logrando un 15,9% de media. En esta ocasión, Telecinco le pisó muy de cerca los talones, marcando un 15,1% y quedándose a ocho décimas de su principal competidora. La 1 empeoró sus resultados bajando hasta un 9,1%, logrando laSexta (7,8%) acortar distancias con la cadena pública y desmarcarse de Cuatro (5,1%). Completan el ranking La 2 (3,1%), Nova (2,8%), FDF (2,2%) y Trece (2,1%).