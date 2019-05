La retransmisión de la NASCAR lidera con rotundidad una noche plagada de reposiciones

'Good Girls'

A lo largo de toda la noche de este domingode la televisión estadounidense. No obstante, la carrera de la Copa NASCAR provoca que el resto de cadenas emitan reposiciones, en algunos casos de programas también de larga duración como ' American Ninja Warrior ' o 'Blood & Treasure', que se quedan en un 0,6 y 0,3 respectivamente.

Otro especial, aunque en este caso original, se emitió en The CW. Se trata de 'The Top 10 Greatest Animal Movies of All Time', que se queda en un 0,1 y, junto a la reposición de 'Sobrenatural', provocan unos datos paupérrimos para el canal juvenil. Por otro lado, a las diez de la noche finalizó la temporada de 'Good Girls' ('Chicas buenas'). La ficción se despide con una subida de una décima, lo que le deja en un 0,6 de rating.

Adultos 18-49

FOX: 0,7/4

NBC: 0,6/3

ABC: 0,5/3

CBS: 0,3/2

The CW: 0,1/0

Fox

07:00 - 'NASCAR Coca-Cola 600' (Especial) (7-11 p.m.): 4.070.000 [0,7/ 4] (1º)

NBC

07:00 - 'American Ninja Warrior' (Especial) (7-10 p.m.): 2.840.000 [0,6/ 3] (2º) 10:00 - 'Good Girls' (Final): 2.440.000 [0,6/ 3] (2º)

ABC

07:00 - 'America's Funniest Home Videos' (R): 3.550.000 [0,4/ 3] (4º) 08:00 - 'Celebrity Family Feud' (R): 3.750.000 [0,6/ 4] (2º) 09:00 - 'The $100,000 Pyramid' (R): 3.390.000 [0,5/ 3] (3º) 10:00 - 'Shark Tank' (R): 2.690.000 [0,4/ 2] (3º)

CBS

07:00 - '60 Minutes' (R): 5.410.000 [0,4/ 3] (3º) 08:00 - 'Blood & Treasure' (R) (8-10 p.m.): 2.750.000 [0,3/ 2] (4º) 10:00 - 'NCIS: Los Angeles' (R): 3.360.000 [0,3/ 2] (4º)

The CW