'NCIS' logra el primer puesto en una noche de triple empate con 'The Voice' y 'The Conners'

'Navy. Investigación criminal'

El martes 26 el puesto de mejor de la noche está muy reñido., diferenciándose únicamente por el número estimado de espectadores. Se hace con él ' Navy. Investigación criminal ' con casi 11 millones de televidentes. Tras la serie, está ' The Voice ', que cede el trono de la semana pasada al caer dos décimas. Y en el tercer puesto se posicionan ' Los Conner ', que, al igual que 'NCIS', mejoran.

Entre las que mejoran se encuentra también la última temporada de 'Arrow', que sube una décima. Sin embargo, se trata de un martes con varias bajadas ligeras y con 'The Resident' compartiendo mala noche con 'The Voice', perdiendo también dos décimas. Y NBC emite un programa especial sobre la cantante Dolly Parton ('Dolly Parton: 50 Years at the Opry') que consigue llegar al 0,8, superando a las series de las 22h.

Adultos 18-49

CBS: 1,0/5

NBC: 0,9/5

ABC: 0,6/3

FOX: 0,6/3

The CW: 0,3/2

CBS

08:00 - 'NCIS': 10.990.000 [1,1/6] (1º) 09:00 - 'FBI': 8.840.000 [0,9/5] (1º) 10:00 - 'NCIS: New Orleans': 6.850.000 [0,8/5] (2º)

NBC

08:00 - 'The Voice': 7.840.000 [1,1/6] (2º) 09:00 - 'Dolly Parton: 50 Years at the Opry' (9-11 p.m.): 7.010.000 [0,8/4] (2º)

ABC

08:00 - 'The Conners': 5.760.000 [1,1/6] (3º) 08:30 - 'Bless This Mess': 3.580.000 [0,7/4] (3º) 09:00 - 'mixed-ish': 2.750.000 [0,6/3] (3º) 09:30 - 'black-ish': 2.570.000 [0,5/3] (4º) 10:00 - 'Emergence': 2.320.000 [0,4/3] (3º)

Fox

08:00 - 'The Resident': 3.520.000 [0,6/3] (4º) 09:00 - 'Empire': 2.460.000 [0,6/3] (4º)

The CW