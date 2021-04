'Big Sky' no levanta cabeza y baja su rendimiento en ABC

Sin hacer grandes alardes, los dramas policiacos de CBS se han impuesto en todas las franjas del prime time del martes. Por su parte, 'Kenan' no ha conseguido brillar con su desenlace en NBC, mientras que 'Big Sky' pierde fuelle en ABC y baja en rating y número de espectadores. Por último, 'Supergirl' mejora considerablemente durante la emisión de su temporada final.

NBC

08:00 - 'Young Rock': 2.390.000 [0,4/3] (4º)

08:30 - 'Kenan' (Final): 1.760.000 [0,4/3] (4º)

09:00 - 'This Is Us' (R): 1.630.000 [0,3/2] (4º)

10:00 - 'New Amsterdam': 2.980.000 [0,3/3] (2º)