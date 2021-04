Álex y María en 'MasterChef 9'

El último martes de abril nos ha dejado una noche con pocas variaciones en los datos respecto a los de la semana pasada. 'Mujer' repite el 16,6% de hace 7 días, manteniendo el liderazgo para Antena 3. En el caso de 'MasterChef', vuelve a quedar segundo con una ligera subida de +0,1 puntos que lo sitúa en un 15,1%. 'Supervivientes: Tierra de nadie' no experimenta tampoco ningún cambio y repite en Cuatro el 13,1% del martes pasado.

En lo que respecta a Telecinco, 'Love is in the air' coge un poco de aire, alzándose +0,3 puntos hasta el 9,3%. Poco antes, la primera parte de 'Supervivientes: Tierra de nadie' cae -2,5 puntos, pues llama la atención de un 12,8%. Virando a laSexta, su cine tampoco genera grandes cambios y "Mad Max: Furia en la carretera" se lleva un 5,2%, tan solo +0,1 puntos en tanto a la oferta cinematográfica de la semana pasada.

Prime time

· 'Mujer' mantiene su liderazgo con un 16,6%

· 'MasterChef' (15,1%) sube ligeramente +0,1 puntos

· Estable 13,1% para 'Supervivientes: Tierra de nadie' en Cuatro

Antena 3

'El Hormiguero: Previo' "José Coronado y Mario Casas": 1.745.000 y 10,2% 'El Hormiguero' "José Coronado y Mario Casas": 2.626.000 y 15,2% 'Mujer': 2.147.000 y 16,6%

Telecinco

'Supervivientes: Tierra de nadie': 2.211.000 y 12,8% 'Love is in the air': 973.000 y 9,3%

La 1

'MasterChef: Previo': 1.775.000 y 10,3% 'MasterChef': 1.670.000 y 15,1%

laSexta

'laSexta clave': 584.000 y 4% 'El intermedio': 1.369.000 y 8% 'Cine' "Mad Max: Furia en la carretera": 645.000 y 5,2%

Cuatro

'First dates: En anteriores citas...': 485.000 y 3,1% 'First dates': 829.000 y 4,8% 'Supervivientes: Tierra de nadie': 1.350.000 y 13,1%

La 2

'Construcciones imposibles' "La asombrosa casa colmena": 368.000 y 2,3% 'Rutas bizarras' "Un pueblo maldito y el parque temático de la piedra": 430.000 y 2,5% 'Un país xa reírlo' "Cataluña de la comedia y los cómicos": 371.000 y 2,5%

Late night

· 'El desmarque' sube +0,2 puntos hasta alcanzar un gran 8,2%

· El cine de La 1 se alza +2,3 puntos hasta el 7,7%

· Los momentazos de 'Got Talent España' se mantienen con un 7,1%

Antena 3

'Mujer': 366.000 y 7,4%

Telecinco

'Got Talent España: Momentazos': 209.000 y 7,1%

Cuatro

'El desmarque de Cuatro': 229.000 y 8,2%

La 1

'Cine' "Mudanza por amor": 264.000 y 7,7%

laSexta

'Cine 2' "Las siete aventuras de Simbad": 123.000 y 3%

La 2

'Documentos tv' "Explorando Chernóbil": 195.000 y 1,9% 'Metrópolis' "Imna": 93.000 y 1,5% 'Conciertos Radio 3' "Tu otra bonita": 37.000 y 0,9% 'Documenta2': 19.000 y 0,8% Incluye: - 'Mundos perdidos y tesoros ocultos' "El tesoro de Sutton Hoo": 19.000 y 0,8%

Sobremesa y tarde

· 'El precio justo' pierde -1,4 puntos en una semana, situándose en un 11,3%

· 'Todo es mentira' (5,5%) se deja -1,3 puntos

· '¡Boom!' (14,9%), la única oferta de Antena 3 que mejora (+0,1)

Telecinco

'Sálvame limón': 1.708.000 y 14,5% 'Sálvame naranja': 1.811.000 y 17,8% 'El precio justo': 1.486.000 y 11,3%

La 1

'Dos vidas': 715.000 y 6,5% 'Servir y proteger': 889.000 y 8,9% 'Acacias 38': 785.000 y 8,1% 'El cazador': 812.000 y 8% 'España directo': 720.000 y 6,3% 'Aquí la Tierra': 1.190.000 y 9%

Antena 3

'Amar es para siempre': 1.227.000 y 11,2% '¡Ahora caigo!': 1.101.000 y 11,3% '¡Boom!': 1.510.000 y 14,9% 'Pasapalabra': 3.284.000 y 25,8%

laSexta

'Zapeando: Previo': 641.000 y 5,2% 'Zapeando': 871.000 y 7,3% 'Más Zapeando': 650.000 y 5,9% 'Más vale tarde: Avance': 620.000 y 5,9% 'Más vale tarde': 686.000 y 6,9%

Cuatro

'Todo es mentira': 650.000 y 5,5% 'Todo es mentira bis': 596.000 y 5,7% 'Cuatro al día': 492.000 y 5% 'Cuatro al día a las 20h': 530.000 y 4,5%

La 2

'Saber y ganar': 917.000 y 7,6% 'Grandes documentales': 520.000 y 4,9% Incluye: - 'El lado indomito de China' "El reino animal del Tíbet": 576.000 y 5,2% - 'El caribe salvaje: Los ritmos de la vida' "Cachalotes y volcanes": 465.000 y 4,6% 'Documenta2': 257.000 y 2,7% Incluye: - 'Mundos perdidos y tesoros ocultos' "El hombre león": 255.000 y 2,6% 'Las recetas de Julie' "El borbones": 198.000 y 1,9% 'Pagina2': 116.000 y 1% 'Nacido explorador' "Sudáfrica: Tortugas y tsongas": 151.000 y 1,1%

Mañana

· Bajón de -1,8 puntos para 'Ya es mediodía', que marca un 13,9%

· 'Al rojo vivo' crece +1 punto hasta el 12,5%

· 9,6% para 'La hora de La 1', que sube ligeramente +0,2 puntos

Telecinco

'¡Toma salami!' "Maldito muñeco": 24.000 y 4% 'El programa de Ana Rosa': 762.000 y 22,1% 'Ya es mediodía': 1.221.000 y 13,9%

Antena 3

'Espejo Público': 391.000 y 14,2% 'Más Espejo público': 441.000 y 11,2% 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' "Ensalada de cogollos rellenos": 944.000 y 15% 'La ruleta de la suerte': 1.748.000 y 18,4%

La 1

'La hora de La 1': 273.000 y 9,6% Incluye: - 'La hora política' "Mónica García": 268.000 y 11,4% - 'La hora de actualidad': 276.000 y 8,5% 'Las cosas claras': 445.000 y 8,4% 'Las cosas claras': 743.000 y 7%

Cuatro

'Minutos musicales': 1.000 y 0,2% 'Surferos tv': 10.000 y 1% 'Mejor llama a Kiko': 3.000 y 0,2% '¡Toma salami!' "Soy gitano": 22.000 y 1% 'El bribón': 43.000 y 1,8% 'Alerta Cobra' "Padres infiltrados": 76.000 y 2,7% 'Alerta Cobra' "Viva colonia": 125.000 y 4,1% 'Alerta Cobra' "La conjura": 166.000 y 4,8% 'Alerta Cobra' "Los niños perdidos": 173.000 y 3,9% 'El precio justo': 258.000 y 3,9% 'El concurso del año': 451.000 y 4,2%

laSexta

'En clave de noche': 1.000 y 0,2% '[email protected]: Previo': 276.000 y 14,3% '[email protected]': 512.000 y 18,7% 'Al rojo vivo: Previo': 373.000 y 10,7% 'Al rojo vivo': 803.000 y 12,5%

La 2

'Para todos La 2': 7.000 y 0,7% 'Inglés en TVE': 8.000 y 0,6% 'El año de la naturaleza canadiense' "Verano": 22.000 y 1% 'Agrosfera': 22.000 y 0,9% 'Aquí hay trabajo': 23.000 y 0,8% 'La aventura del saber': 23.000 y 0,8% Incluye: - 'Noticias culturales iberoamericanas': 22.000 y 0,8% 'Documenta2': 44.000 y 1,4% Incluye: - 'El misterio de los gigantes de la Edad de hielo': 44.000 y 1,4% - 'El misterio de los gigantes de la Edad de hielo': 43.000 y 1,3% 'Megaestructuras legendarias:las construcciones de Dios' "Lourdes, el santuario colosal": 104.000 y 2,8% 'Mañanas de cine' "Una larga fila de cruces": 241.000 y 3,9% 'Turismo rural en Europa': 152.000 y 1,5% 'Las recetas de Julie': 257.000 y 2,1%

Informativos:

'Antena 3 noticias 1' lidera una sobremesa más al reunir a un 20,2%, distanciándose de 'Informativos Telecinco 15:00', que firma un 15,9%. 'Telediario 1' se hace con un 11,7%. En la noche, 'Antena 3 noticias 2' sigue fuerte con un 19,2%, mientras que 'Informativos Telecinco 21:00' se encuentra a gran distancia al conformarse con un 10,6%. Es más, 'Telediario 2' se encuentra muy cerca, pues anota un 10%.

La 1

'Telediario matinal': 193.000 y 18,7% 'Telediario 1': 1.446.000 y 11,7% 'Informativo territorial 2': 1.310.000 y 10,8% Incluye: - 'Flash moda monográficos' "Adolfo Domínguez: El intelectual de la moda": 7.000 y 0,1% 'El tiempo 1': 1.144.000 y 9,7% 'Telediario 2': 1.609.000 y 10% Incluye: - 'El tiempo 2': 1.906.000 y 11,2%

Antena 3

'Noticias de la mañana': 142.000 y 15,4% 'Noticias de la mañana': 264.000 y 12,7% 'Antena 3 noticias 1': 2.485.000 y 20,2% 'Deportes': 2.036.000 y 16,3% 'Tu tiempo con Roberto Brasero': 1.064.000 y 8,9% 'Antena 3 noticias 2': 2.998.000 y 19,2%

Telecinco

'Informativos Telecinco Matinal': 86.000 y 10,1% 'Informativos Telecinco Matinal': 152.000 y 10,5% 'Informativos Telecinco Matinal': 227.000 y 10,8% 'Informativos Telecinco 15:00': 1.964.000 y 15,9% 'Informativos Telecinco 21:00': 1.658.000 y 10,6%

Cuatro

'Noticias deportes Cuatro': 461.000 y 3,7%

laSexta

'laSexta noticias 14h': 1.193.000 y 10,5% 'laSexta noticias: Jugones': 707.000 y 5,7% 'laSexta noticias 20h': 812.000 y 6,9%

Cadenas:

Antena 3 lidera el martes al reunir a un 14,9% frente al 13,7% que consigue Telecinco. La 1 alcanza el doble dígito con un redondo 10%. laSexta marca un 7,3% y Cuatro se queda con un 5,8%. Completan La 2 (2,7%), Nova (2,6%), Trece (2,1%) y FDF (2%).