El regreso de la franquicia 'Chicago' devuelve a NBC a lo más alto

'Chicago Med'

Una semana después de la toma de posesión de Joe Biden, las cadenas estadounidenses vuelven a la normalidad, lo cual implica un dominio contundente por parte de NBC y las ficciones de 'Chicago'. Las tres series de la franquicia alcanzan un 0,9 de rating, imponiéndose sin problemas a una competencia entre la que destacan 'The Price Is Right' en CBS y la dupla compuesta por 'The Masked Dancer' y 'Name That Tune' en Fox, mientras que ABC es la que más baja con su oferta de series originales.

Adultos 18-49

NBC: 0,9/6

Fox: 0,6/4

CBS: 0,5/3

ABC: 0,4/3

The CW: 0,1/1

NBC

08:00 - 'Chicago Med': 7.070.000 [0,9/5] (1º) 09:00 - 'Chicago Fire': 6.810.000 [0,9/5] (1º) 10:00 - 'Chicago PD': 5.860.000 [0,9/6] (1º)

Fox

08:00 - 'The Masked Dancer': 2.630.000 [0,5/3] (4º) 09:00 - 'Name That Tune': 2.580.000 [0,6/3] (2º)

CBS

08:00 - 'The Price Is Right': 4.790.000 [0,7/5] (2º) 09:00 - 'SEAL Team': 4.080.000 [0,5/3] (3º) 10:00 - 'SWAT': 3.000.000 [0,4/3] (2º)

ABC

08:00 - 'The Goldbergs': 3.300.000 [0,5/3] (3º) 08:30 - 'American Housewife': 2.760.000 [0,4/3] (4º) 09:00 - 'The Conners': 3.440.000 [0,5/3] (4º) 09:30 - 'Call Your Mother': 2.510.000 [0,4/2] (4º) 10:00 - 'For Life': 1.500.000 [0,3/2] (3º)

The CW