'Mujer' (20,2%) lidera una vez más frente al buen resultado en espectadores de la Copa del Rey (16,7%)

'Mujer' vuelve a liderar en Antena 3

Nuevo liderazgo para 'Mujer' en Antena 3, que mantiene un gran 20,2% (-0,1) y lidera ampliamente su franja en la noche. Antes, el partido de la Copa del Rey entre el Rayo Vallecano y el Barcelona anotaba un 16,7% por encima de los tres millones de espectadores, convirtiéndose en lo más visto de la noche. Posteriormente, 'Love is in the air' se mantenía en un 12,2% (-0,1).

En La 1, 'La caza. Tramuntana' lograba subir +0,6 hasta un 7,6%, pero aún así se veía relegada a cuarta opción frente a la subida de 'Horizonte', que mejoraba en +1,9 sus resultados hasta lograr un gran 8,8%. El cine de laSexta bajaba -0,6 hasta un 5,3% con la emisión de la película "En tierra peligrosa".

Prime time

· 'Mujer' mantiene sus grandes datos y lidera su franja marcando un 20,2% (-0,1)

· El partido de la Copa del Rey lidera en espectadores logrando un 16,7%

· 'Horizonte' sube +1,9 y logra anotar un gran 8,8% en Cuatro

Antena 3

'El Hormiguero: previo' "Adriana Ugarte y Eduardo Noriega": 2.218.000 y 12% 'El Hormiguero' "Adriana Ugarte y Eduardo Noriega": 3.113.000 y 17% 'Mujer': 2.247.000 y 20,2%

Telecinco

'Futbol: copa del rey' "Rayo Vallecano - Barcelona": 3.044.000 y 16,7% 'Love is in the air': 1.318.000 y 12,2%

La 1

'La caza. Tramuntana': 1.334.000 y 7,6%

laSexta

'laSexta clave': 825.000 y 4,8% 'El intermedio': 1.457.000 y 7,9% 'Cine' "En tierra peligrosa": 725.000 y 5,3%

Cuatro

'First dates': 824.000 y 4,5% 'First dates': 1.510.000 y 8,2% 'Horizonte': 965.000 y 8,8%

La 2

'Grandes diseños': 372.000 y 2% 'Documaster': 692.000 y 4,2% Incluye: - 'Ingeniería romana' "Carreteras, la red neuronal del imperio": 631.000 y 3,4% - 'Ingeniería romana' "Minería, explotando los recursos ocultos": 748.000 y 5,1% 'Crónicas' "Virus, amenaza permanente": 257.000 y 2,5%

Late night

· La reposición de 'Mujer' lidera también en el late night con un 11,4% (+0,3)

· 'Horizonte. Informe covid' se dispara subiendo +5,8 hasta un fantástico 10,9%

· El cine de laSexta no mejora, bajando -0,8 hasta un escueto 3,6%

Antena 3

'Mujer': 373.000 y 11,4%

Telecinco

'La tienda en casa': 287.000 y 8,6% 'Mejor llama a Kiko': 87.000 y 3,7%

Cuatro

'Horizonte' "Informe covid": 349.000 y 10,9%

La 1

'Cine' "Inmersión letal": 491.000 y 4,6% 'Viaje al centro de la tele' "Especial aplauso: ilustres visitantes": 182.000 y 3,9% 'Viaje al centro de la tele' "70 y pop": 125.000 y 5,3%

laSexta

'Cine 2' "Nunca me olvidaras": 228.000 y 3,6% 'Crímenes imperfectos': 103.000 y 4% 'European Poker Tour': 68.000 y 3,2%

La 2

'Conciertos radio 3' "El canijo de Jerez": 49.000 y 1,6% 'Documenta2': 41.000 y 1,8% Incluye: - 'La fuerza de la vida' "China: el techo del mundo": 41.000 y 1,8%

Sobremesa y tarde

· 'Pasapalabra' no da tregua y marca un gran 23,5% (+1,1)

· Muy buenos datos para 'Sálvame' que en su versión Naranja sube -1,2 hasta un 18,9%

· 'Más vale tarde' baja -2,2 hasta un aceptable 6%

Telecinco

'Sálvame limón': 1.862.000 y 14,8% 'Sálvame naranja': 2.217.000 y 18,9% 'Sálvame tomate': 2.378.000 y 15,7%

La 1

'Dos vidas': 941.000 y 8% 'Servir y proteger': 972.000 y 8,7% 'Acacias 38': 897.000 y 7,9% 'El cazador': 1.039.000 y 8,2% 'España directo': 1.009.000 y 7% 'Aquí la tierra': 1.706.000 y 10,6%

Antena 3

'Tu tiempo con Roberto Brasero': 1.309.000 y 10,3% 'Amar es para siempre': 1.321.000 y 11,3% '¡Ahora caigo!': 1.084.000 y 9,6% '¡Boom!': 1.769.000 y 13,8% 'Pasapalabra': 3.682.000 y 23,5%

laSexta

'Zapeando: previo': 618.000 y 4,7% 'Zapeando': 865.000 y 6,8% 'Más zapeando': 679.000 y 5,8% 'Más vale tarde: avance': 507.000 y 4,5% 'Más vale tarde': 704.000 y 6%

Cuatro

'Todo es mentira': 699.000 y 5,5% 'Todo es mentira bis': 700.000 y 6,1% 'Cuatro al día': 693.000 y 5,9% 'Cuatro al día a las 20h': 657.000 y 4,7%

La 2

'Saber y ganar': 915.000 y 7,1% 'Grandes documentales': 487.000 y 4,2% Incluye: - 'Ciudad salvaje' "La vida en la jungla": 493.000 y 4,1% - 'La carrera de la vida' "Defensa": 533.000 y 4,7% - 'La carrera de la vida' "Los depredadores submarinos": 429.000 y 3,8% 'Documenta2': 403.000 y 3,6% Incluye: - 'La fuerza de la vida' "El árido Namib": 403.000 y 3,6% 'El festín mediterráneo de Ottolenghi' "Turquía": 329.000 y 2,7% 'Arqueomanía' "Los señores del valle (2ª parte)": 233.000 y 1,7% 'Red natura 2000': 189.000 y 1,2%

Mañana

· 'El programa de Ana Rosa' mantiene sus grandes datos marcando un 20% (+0,4)

· 'La ruleta de la suerte' sube +0,7 y marca un estupendo 18,6%

· 'La hora de La 1' empeora en -1 sus resultados y se queda en un 9,2%

Telecinco

'¡Toma salami!' "Aventureros express": 21.000 y 3,4% 'El programa de Ana Rosa': 746.000 y 20% 'Ya es mediodía': 1.258.000 y 13,6%

Antena 3

'Espejo Público': 487.000 y 16,2% 'Mas espejo público': 479.000 y 11,1% 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' "Arroz con costilla de cerdo y alcachofas": 982.000 y 14,2% 'La ruleta de la suerte': 1.912.000 y 18,6%

La 1

'La hora de la 1': 283.000 y 9,2% Incluye: - 'La hora política' "Juan Carlos Monedero - Inés Arrimadas": 283.000 y 9,2% 'Las cosas claras': 468.000 y 8,2% 'Las cosas claras': 727.000 y 6,4%

Cuatro

'Surferos TV': 8.000 y 0,7% 'Mejor llama a Kiko': 2.000 y 0,1% '¡Toma salami!': 24.000 y 1,1% 'El bribón': 72.000 y 2,7% 'Alerta Cobra' "Viva colonia": 92.000 y 2,9% 'Alerta Cobra' "Nosotros solos": 175.000 y 5% 'Alerta Cobra' "Ángel de la guarda": 240.000 y 6,1% 'Mujeres y hombres y viceversa': 156.000 y 3,2% 'El concurso del año': 346.000 y 4,8% 'El concurso del año': 513.000 y 4,5%

laSexta

'En clave de noche': 3.000 y 0,5% 'En clave de noche': 12.000 y 1,3% 'Aruser@s: previo': 214.000 y 11,6% 'Aruser@s': 489.000 y 16,2% 'Al rojo vivo: previo': 400.000 y 10,4% 'Al rojo vivo': 896.000 y 13,4%

La 2

'Arqueomanía' "Los señores del valle": 13.000 y 1,4% 'Inglés en TVE': 17.000 y 1,3% 'La carrera de la vida' "La supervivencia de los más aptos: el cocodrilo": 13.000 y 0,7% 'La carrera de la vida' "Los grandes felinos": 19.000 y 0,9% 'Jardines con historia' "Jardín de la Orotava": 56.000 y 2,3% 'Aquí hay trabajo': 47.000 y 1,6% 'La aventura del saber': 39.000 y 1,2% 'Documenta2': 77.000 y 2,1% Incluye: - 'La fuerza de la vida' "La falla albertina": 76.000 y 2,1% 'Los jardines italianos de Monty Don': 135.000 y 3,2% 'Mañanas de cine' "Mas allá de la ley": 250.000 y 3,2% 'Mercados, en el vientre de la ciudad' "Helsinki": 198.000 y 1,5%

Informativos:

'Antena 3 noticias 2' se convierte, una vez más, en el informativo más visto del día marcando un enorme 21,1% (-0,1), esta vez sin la competencia de 'Informativos Telecinco 21:00' debido al fútbol. 'Telediario 2' (11,7%) y 'laSexta noticias 20h' (7,2%) bajan -0,5 y -2,1 respectivamente. En la sobremesa, lidera también 'Antena 3 noticias 1' que anota un gran 21% (+0,3) y se distancia de su principal competidor, 'Informativos Telecinco 15:00', que repite dato con un 15,5%.

La 1

'Telediario matinal': 179.000 y 18,5% 'Informativo territorial 1': 713.000 y 8,2% 'Telediario 1': 1.647.000 y 12,5% 'Informativo territorial 2': 1.532.000 y 11,8% 'El tiempo 1': 1.268.000 y 10,1% 'Telediario 2': 2.141.000 y 11,7%

Antena 3

'Noticias de la mañana': 104.000 y 12,9% 'Noticias de la mañana': 304.000 y 14,8%'Antena 3 noticias 1': 2.738.000 y 21% 'Tu tiempo con Roberto Brasero': 1.309.000 y 10,3% 'Antena 3 noticias 2': 3.812.000 y 21,1%

Telecinco

'Informativos Telecinco Matinal': 75.000 y 8,9% 'Informativos Telecinco Matinal': 179.000 y 13,7% 'Informativos Telecinco Matinal': 243.000 y 11,9% 'Informativos Telecinco 15:00': 2.033.000 y 15,5%

Cuatro

'Noticias deportes cuatro': 446.000 y 3,4% 'Noticias deportes cuatro 2': 435.000 y 2,9%

laSexta

'laSexta noticias 14h': 1.312.000 y 11% 'laSexta noticias: jugones': 735.000 y 5,6% 'laSexta noticias 20h': 1.071.000 y 7,2%

Cadenas:

Antena 3 y Telecinco se quedan a una décima del empate, liderando la cadena de Atresmedia con un 15,8% y quedando en segunda posición la de Mediaset con un 15,7%. El ajustado duelo se traslada también al mes de enero, en el que la diferencia también se traduce en una décima. La 1 y laSexta empeoran sus resultados y bajan hasta un 8,5% y un 7,1% respectivamente mientras Cuatro sube ligeramente hasta un 5,7%. Completan el ranking La 1 (3%), Nova (2,9%), FDF (2,3%) y Trece (2,2%).