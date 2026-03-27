'CSI: Las Vegas' (3,1%) lidera en Energy y cuela tres entregas en el ranking de TDT

Por Redacción | |

FDF toma el control de la jornada del jueves 26 de marzo de 2026 al promediar un 2,4%, seguido del empate de Nova y Energy con un 2,2%. La franquicia 'CSI' continúa siendo garantía de éxito para el canal temático de Mediaset España. El capítulo 'Agridulce' de 'CSI: Las Vegas' se convierte en lo más visto del día con 294.000 espectadores y un 3,1% de cuota de pantalla. Además, dos entregas más de esta serie se cuelan en el ranking de TDT. Por otro lado, 'Leyla' (2,4%), 'El amor invencible' (2,3%), 'Emanet' (2,9%) y 'Cuando seas mía' (3,3%) demuestran la fortaleza de las telenovelas de Nova.

'Leyla' sigue destacando en la parrilla de Nova