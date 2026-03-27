'CSI: Las Vegas' (3,1%) lidera en Energy y cuela tres entregas en el ranking de TDT

FDF toma el control de la jornada del jueves 26 de marzo de 2026 al promediar un 2,4%, seguido del empate de Nova y Energy con un 2,2%. La franquicia 'CSI' continúa siendo garantía de éxito para el canal temático de Mediaset España. El capítulo 'Agridulce' de 'CSI: Las Vegas' se convierte en lo más visto del día con 294.000 espectadores y un 3,1% de cuota de pantalla. Además, dos entregas más de esta serie se cuelan en el ranking de TDT. Por otro lado, 'Leyla' (2,4%), 'El amor invencible' (2,3%), 'Emanet' (2,9%) y 'Cuando seas mía' (3,3%) demuestran la fortaleza de las telenovelas de Nova.
Ranking cadenas TDT Jueves, 26 de Marzo de 2026
2,4%
2,2%
2,2%
1,6%
1,6%
1,6%
1,5%
1,5%
1,4%
1,2%
1,0%
1,0%
1,0%
0,9%
0,7%
0,7%
0,6%
0,5%
Ranking programas TDT Jueves, 26 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
CSI: Agridulce
23:00
23:52
294.000
3,1%
Leyla
21:48
23:12
287.000
2,4%
El amor invencible
21:16
21:48
273.000
2,3%
La que se avecina Un empresario desbordado, un ...
21:04
22:55
266.000
2,2%
Emanet
14:58
16:33
256.000
2,9%
CSI: Corazones delatadores
22:07
23:00
251.000
2,1%
CSI: El hombre de las doncellas
23:52
24:44
249.000
3,9%
Cuando seas mía
16:33
18:35
244.000
3,3%
La noche en 24h: portada Antonio Alonso
22:05
23:09
243.000
2,1%
La que se avecina Un renegado, una poseída y el ...
15:34
17:03
241.000
2,8%
Ranking FDF (2,4%) - Jueves, 26 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un empresario desbordado, un ...
21:04
22:55
266.000
2,2%
La que se avecina Un renegado, una poseída y el ...
15:34
17:03
241.000
2,8%
Cine El incidente
22:55
24:40
211.000
2,6%
La que se avecina Un trilero,dos tortillas y el ...
13:28
15:34
162.000
2,2%
La que se avecina Un culebrón interracial, una ...
17:03
19:08
149.000
2,1%
Ranking Energy (2,2%) - Jueves, 26 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
CSI: Agridulce
23:00
23:52
294.000
3,1%
CSI: Corazones delatadores
22:07
23:00
251.000
2,1%
CSI: El hombre de las doncellas
23:52
24:44
249.000
3,9%
Welcome to Las Vegas
20:18
26:30
215.000
2,7%
CSI: 73 segundos
21:17
22:07
209.000
1,7%
Ranking Nova (2,2%) - Jueves, 26 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
21:48
23:12
287.000
2,4%
El amor invencible
21:16
21:48
273.000
2,3%
Emanet
14:58
16:33
256.000
2,9%
Cuando seas mía
16:33
18:35
244.000
3,3%
Perdona nuestros pecados
20:06
21:15
239.000
2,4%
Ranking Canal 24 Horas (1,6%) - Jueves, 26 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h: portada Antonio Alonso
22:05
23:09
243.000
2,1%
La noche en 24h Verónica Barbero
23:09
24:34
218.000
2,7%
Deportes 2
21:36
21:43
166.000
1,4%
Telediario 2
20:58
21:36
149.000
1,3%
Informativo 24h
21:43
22:05
143.000
1,2%
Ranking DMAX (1,6%) - Jueves, 26 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:24
171.000
1,4%
Ingeniería abandonada
22:31
23:22
168.000
1,5%
¿Cómo lo hacen?
21:31
22:00
164.000
1,4%
Ingeniería abandonada
23:29
24:21
157.000
2,0%
La fiebre del oro: Australia
17:57
18:51
141.000
2,0%
Ranking BEMADtv (1,6%) - Jueves, 26 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Air America
20:45
22:36
218.000
1,9%
Cine La amenaza invisible: stealth
22:36
24:49
186.000
2,2%
Cine Legion
15:25
17:08
134.000
1,6%
Cine Mortal
17:08
19:01
125.000
1,7%
Cine R.i.p.d.departamento de policia ...
19:01
20:45
118.000
1,4%
Ranking TRECE (1,5%) - Jueves, 26 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Trece y Cope es noticia
20:30
20:41
226.000
2,4%
Cine western Seis caballos negros
18:58
20:49
210.000
2,6%
Tu cine Tres jovenes de texas
20:49
22:08
187.000
1,6%
El cascabel
22:08
24:31
165.000
1,7%
Sesion doble La leyenda de silver brumby
17:13
18:55
140.000
2,0%
Ranking Atreseries (1,5%) - Jueves, 26 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Master crimes
22:02
22:59
183.000
1,5%
Master crimes Animal romance
22:59
24:01
176.000
1,9%
Master crimes
20:57
22:02
157.000
1,3%
Hudson & Rex
15:54
16:49
142.000
1,7%
Rizzoli & Isles
15:01
15:54
133.000
1,5%
Ranking Neox (1,4%) - Jueves, 26 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:32
15:59
196.000
2,2%
Los Simpson
15:06
15:32
190.000
2,1%
The Big Bang Theory
19:51
20:09
179.000
2,2%
The Big Bang Theory
20:09
20:27
173.000
2,0%
The Big Bang Theory
19:09
19:33
171.000
2,3%
Ranking Mega (España) (1,2%) - Jueves, 26 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Vida bajo cero:canada Demasiado cerca para estar ...
14:59
15:57
136.000
1,5%
Vida bajo cero: Canadá Al límite
15:57
16:55
114.000
1,3%
Mountain men El último cara a cara
14:12
14:59
114.000
1,5%
Forjado a fuego La espada Claymore
21:11
22:06
108.000
0,9%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
104.000
2,7%
Ranking Divinity (1,0%) - Jueves, 26 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio: Vancouver
15:36
16:34
124.000
1,4%
Tu casa a juicio
21:05
22:03
102.000
0,9%
Tu casa a juicio
19:17
20:14
92.000
1,2%
Tu casa a juicio
20:14
21:05
89.000
0,9%
Tu casa a juicio:vancouver
16:34
17:31
80.000
1,0%
Ranking DKiss (1,0%) - Jueves, 26 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Las hermanas de 300 kilos
23:02
23:57
82.000
0,9%
Asesinos de América
19:31
20:22
81.000
1,0%
Mi vida con 300 kilos La historia de ...
23:57
25:46
78.000
1,7%
Viviendo con un asesino
16:39
17:36
76.000
1,0%
Asesinos de América
18:34
19:31
73.000
1,0%
Ranking Squirrel (1,0%) - Jueves, 26 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine La bóveda
22:02
23:28
128.000
1,1%
Justicia extrema Guerras urbanas
20:38
22:02
96.000
0,8%
Cine Los condenados de la violencia
17:34
19:11
95.000
1,3%
Cine Sendas tortuosas
19:11
20:38
90.000
1,1%
Cine Así mueren los valientes
16:17
17:34
78.000
1,0%
Ranking Ten (0,9%) - Jueves, 26 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
15:10
16:16
121.000
1,3%
Caso cerrado
16:16
17:22
78.000
1,0%
Hermanos asesinos
21:07
22:07
61.000
0,5%
Caso cerrado
14:12
15:10
58.000
0,7%
Caso cerrado
19:09
20:07
54.000
0,7%
Ranking Boing (0,7%) - Jueves, 26 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
08:28
08:38
118.000
6,0%
El maravillosamente extraño mundo de Gumball ...
21:23
21:33
107.000
0,9%
Doraemon, el gato cósmico
20:34
20:45
107.000
1,1%
Doraemon, el gato cósmico
20:24
20:34
104.000
1,1%
Doraemon, el gato cósmico
14:20
14:30
101.000
1,4%
Ranking Teledeporte (0,7%) - Jueves, 26 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ciclismo: Volta a Catalunya Mataro-Vallter
15:15
17:35
78.000
0,9%
Uefa women's champions league
19:45
19:58
75.000
1,0%
Fútbol 7: laliga futures mundial sub12(d) ...
23:14
23:39
74.000
0,8%
Fútbol 7: laliga futures mundial sub12(d) ...
22:46
23:11
70.000
0,6%
Baloncesto: copa reina Valencia bc-Ensino ...
20:33
22:15
67.000
0,6%
Ranking Clan TVE (0,5%) - Jueves, 26 de Marzo de 2026