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AUDIENCIAS TDT 26 DE MARZO

'CSI: Las Vegas' (3,1%) lidera en Energy y cuela tres entregas en el ranking de TDT

'Leyla', 'El amor invencible', 'Emanet' y 'Cuando seas mía' demuestran su fortaleza en Nova.

'CSI: Las Vegas' (3,1%) lidera en Energy y cuela tres entregas en el ranking de TDT
Por RedacciónPublicado: Viernes 27 Marzo 2026 09:59 (hace 1 hora) | Última actualización: Viernes 27 Marzo 2026 10:22 (hace 1 hora)

Audiencias Jueves 26 de Marzo de 2026

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    14,3%

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    2,4%

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FDF toma el control de la jornada del jueves 26 de marzo de 2026 al promediar un 2,4%, seguido del empate de Nova y Energy con un 2,2%. La franquicia 'CSI' continúa siendo garantía de éxito para el canal temático de Mediaset España. El capítulo 'Agridulce' de 'CSI: Las Vegas' se convierte en lo más visto del día con 294.000 espectadores y un 3,1% de cuota de pantalla. Además, dos entregas más de esta serie se cuelan en el ranking de TDT. Por otro lado, 'Leyla' (2,4%), 'El amor invencible' (2,3%), 'Emanet' (2,9%) y 'Cuando seas mía' (3,3%) demuestran la fortaleza de las telenovelas de Nova.

&#39;Leyla&#39; sigue destacando en la parrilla de Nova
'Leyla' sigue destacando en la parrilla de Nova

Ranking cadenas TDT Jueves, 26 de Marzo de 2026

FDF 2,4%

Energy 2,2%

Nova 2,2%

Canal 24 Horas 1,6%

DMAX 1,6%

BEMADtv 1,6%

TRECE 1,5%

Atreseries 1,5%

Neox 1,4%

Mega (España) 1,2%

Divinity 1,0%

DKiss 1,0%

Squirrel 1,0%

Ten 0,9%

Boing 0,7%

Teledeporte 0,7%

Real Madrid TV 0,6%

Clan TVE 0,5%

Ranking programas TDT Jueves, 26 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
CSI: Agridulce
23:00
23:52
294.000
3,1%
Nova
Leyla
21:48
23:12
287.000
2,4%
Nova
El amor invencible
21:16
21:48
273.000
2,3%
FDF
La que se avecina Un empresario desbordado, un ...
21:04
22:55
266.000
2,2%
Nova
Emanet
14:58
16:33
256.000
2,9%
Energy
CSI: Corazones delatadores
22:07
23:00
251.000
2,1%
Energy
CSI: El hombre de las doncellas
23:52
24:44
249.000
3,9%
Nova
Cuando seas mía
16:33
18:35
244.000
3,3%
Canal 24 Horas
La noche en 24h: portada Antonio Alonso
22:05
23:09
243.000
2,1%
FDF
La que se avecina Un renegado, una poseída y el ...
15:34
17:03
241.000
2,8%

Ranking FDF (2,4%) - Jueves, 26 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un empresario desbordado, un ...
21:04
22:55
266.000
2,2%
FDF
La que se avecina Un renegado, una poseída y el ...
15:34
17:03
241.000
2,8%
FDF
Cine El incidente
22:55
24:40
211.000
2,6%
FDF
La que se avecina Un trilero,dos tortillas y el ...
13:28
15:34
162.000
2,2%
FDF
La que se avecina Un culebrón interracial, una ...
17:03
19:08
149.000
2,1%

Ranking Energy (2,2%) - Jueves, 26 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
CSI: Agridulce
23:00
23:52
294.000
3,1%
Energy
CSI: Corazones delatadores
22:07
23:00
251.000
2,1%
Energy
CSI: El hombre de las doncellas
23:52
24:44
249.000
3,9%
Energy
Welcome to Las Vegas
20:18
26:30
215.000
2,7%
Energy
CSI: 73 segundos
21:17
22:07
209.000
1,7%

Ranking Nova (2,2%) - Jueves, 26 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
21:48
23:12
287.000
2,4%
Nova
El amor invencible
21:16
21:48
273.000
2,3%
Nova
Emanet
14:58
16:33
256.000
2,9%
Nova
Cuando seas mía
16:33
18:35
244.000
3,3%
Nova
Perdona nuestros pecados
20:06
21:15
239.000
2,4%

Ranking Canal 24 Horas (1,6%) - Jueves, 26 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h: portada Antonio Alonso
22:05
23:09
243.000
2,1%
Canal 24 Horas
La noche en 24h Verónica Barbero
23:09
24:34
218.000
2,7%
Canal 24 Horas
Deportes 2
21:36
21:43
166.000
1,4%
Canal 24 Horas
Telediario 2
20:58
21:36
149.000
1,3%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:43
22:05
143.000
1,2%

Ranking DMAX (1,6%) - Jueves, 26 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:24
171.000
1,4%
DMAX
Ingeniería abandonada
22:31
23:22
168.000
1,5%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:31
22:00
164.000
1,4%
DMAX
Ingeniería abandonada
23:29
24:21
157.000
2,0%
DMAX
La fiebre del oro: Australia
17:57
18:51
141.000
2,0%

Ranking BEMADtv (1,6%) - Jueves, 26 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Air America
20:45
22:36
218.000
1,9%
BEMADtv
Cine La amenaza invisible: stealth
22:36
24:49
186.000
2,2%
BEMADtv
Cine Legion
15:25
17:08
134.000
1,6%
BEMADtv
Cine Mortal
17:08
19:01
125.000
1,7%
BEMADtv
Cine R.i.p.d.departamento de policia ...
19:01
20:45
118.000
1,4%

Ranking TRECE (1,5%) - Jueves, 26 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Trece y Cope es noticia
20:30
20:41
226.000
2,4%
TRECE
Cine western Seis caballos negros
18:58
20:49
210.000
2,6%
TRECE
Tu cine Tres jovenes de texas
20:49
22:08
187.000
1,6%
TRECE
El cascabel
22:08
24:31
165.000
1,7%
TRECE
Sesion doble La leyenda de silver brumby
17:13
18:55
140.000
2,0%

Ranking Atreseries (1,5%) - Jueves, 26 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Master crimes
22:02
22:59
183.000
1,5%
Atreseries
Master crimes Animal romance
22:59
24:01
176.000
1,9%
Atreseries
Master crimes
20:57
22:02
157.000
1,3%
Atreseries
Hudson & Rex
15:54
16:49
142.000
1,7%
Atreseries
Rizzoli & Isles
15:01
15:54
133.000
1,5%

Ranking Neox (1,4%) - Jueves, 26 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:32
15:59
196.000
2,2%
Neox
Los Simpson
15:06
15:32
190.000
2,1%
Neox
The Big Bang Theory
19:51
20:09
179.000
2,2%
Neox
The Big Bang Theory
20:09
20:27
173.000
2,0%
Neox
The Big Bang Theory
19:09
19:33
171.000
2,3%

Ranking Mega (España) (1,2%) - Jueves, 26 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Vida bajo cero:canada Demasiado cerca para estar ...
14:59
15:57
136.000
1,5%
Mega (España)
Vida bajo cero: Canadá Al límite
15:57
16:55
114.000
1,3%
Mega (España)
Mountain men El último cara a cara
14:12
14:59
114.000
1,5%
Mega (España)
Forjado a fuego La espada Claymore
21:11
22:06
108.000
0,9%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
104.000
2,7%

Ranking Divinity (1,0%) - Jueves, 26 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
15:36
16:34
124.000
1,4%
Divinity
Tu casa a juicio
21:05
22:03
102.000
0,9%
Divinity
Tu casa a juicio
19:17
20:14
92.000
1,2%
Divinity
Tu casa a juicio
20:14
21:05
89.000
0,9%
Divinity
Tu casa a juicio:vancouver
16:34
17:31
80.000
1,0%

Ranking DKiss (1,0%) - Jueves, 26 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Las hermanas de 300 kilos
23:02
23:57
82.000
0,9%
DKiss
Asesinos de América
19:31
20:22
81.000
1,0%
DKiss
Mi vida con 300 kilos La historia de ...
23:57
25:46
78.000
1,7%
DKiss
Viviendo con un asesino
16:39
17:36
76.000
1,0%
DKiss
Asesinos de América
18:34
19:31
73.000
1,0%

Ranking Squirrel (1,0%) - Jueves, 26 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine La bóveda
22:02
23:28
128.000
1,1%
Squirrel
Justicia extrema Guerras urbanas
20:38
22:02
96.000
0,8%
Squirrel
Cine Los condenados de la violencia
17:34
19:11
95.000
1,3%
Squirrel
Cine Sendas tortuosas
19:11
20:38
90.000
1,1%
Squirrel
Cine Así mueren los valientes
16:17
17:34
78.000
1,0%

Ranking Ten (0,9%) - Jueves, 26 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
15:10
16:16
121.000
1,3%
Ten
Caso cerrado
16:16
17:22
78.000
1,0%
Ten
Hermanos asesinos
21:07
22:07
61.000
0,5%
Ten
Caso cerrado
14:12
15:10
58.000
0,7%
Ten
Caso cerrado
19:09
20:07
54.000
0,7%

Ranking Boing (0,7%) - Jueves, 26 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon, el gato cósmico
08:28
08:38
118.000
6,0%
Boing
El maravillosamente extraño mundo de Gumball ...
21:23
21:33
107.000
0,9%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
20:34
20:45
107.000
1,1%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
20:24
20:34
104.000
1,1%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:20
14:30
101.000
1,4%

Ranking Teledeporte (0,7%) - Jueves, 26 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Ciclismo: Volta a Catalunya Mataro-Vallter
15:15
17:35
78.000
0,9%
Teledeporte
Uefa women's champions league
19:45
19:58
75.000
1,0%
Teledeporte
Fútbol 7: laliga futures mundial sub12(d) ...
23:14
23:39
74.000
0,8%
Teledeporte
Fútbol 7: laliga futures mundial sub12(d) ...
22:46
23:11
70.000
0,6%
Teledeporte
Baloncesto: copa reina Valencia bc-Ensino ...
20:33
22:15
67.000
0,6%

Ranking Clan TVE (0,5%) - Jueves, 26 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Una casa de locos
20:22
20:34
109.000
1,2%
Clan TVE
Una casa de locos
20:34
20:45
108.000
1,1%
Clan TVE
Bluey
17:55
18:02
87.000
1,2%
Clan TVE
Una casa de locos
20:12
20:22
82.000
0,9%
Clan TVE
Bluey
17:40
17:47
80.000
1,1%
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