Nova arrasa con seis telenovelas entre lo más visto en TDT, siendo 'Leyla' (2,8%) la que lidera

Por RedacciónPublicado: Jueves 26 Marzo 2026 09:40 (hace 14 horas) | Última actualización: Jueves 26 Marzo 2026 10:28 (hace 14 horas)

Audiencias Miércoles 25 de Marzo de 2026

Nova domina la jornada del miércoles 25 de marzo de 2026 al promediar un 2,5%, seguido de FDF (2,3%) y Energy (2,2%). El canal temático de Atresmedia demuestra su fortaleza con seis telenovelas en el ranking de TDT, siendo 'Leyla' la que lidera con 339.000 espectadores y un 2,8% de cuota de pantalla. El cine western de Trece destaca entre tantas series con el largometraje 'El valle de la ira', que reúne a 296.000 espectadores y registra un 3,6% de share.

La película 'El valle de la ira' anota un buen 3,6% de share en Trece

Ranking cadenas TDT Miércoles, 25 de Marzo de 2026

Nova 2,5%

FDF 2,3%

Energy 2,2%

Canal 24 Horas 1,9%

TRECE 1,8%

Neox 1,5%

Atreseries 1,5%

DMAX 1,4%

BEMADtv 1,4%

Mega (España) 1,3%

Divinity 1,1%

Ten 0,9%

Squirrel 0,9%

DKiss 0,8%

Clan TVE 0,7%

Boing 0,7%

Teledeporte 0,5%

Real Madrid TV 0,5%

Ranking programas TDT Miércoles, 25 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
21:45
23:08
339.000
2,8%
Nova
El amor invencible
21:15
21:45
328.000
2,7%
Nova
Cuando seas mía
16:27
18:32
314.000
4,2%
TRECE
Cine western El valle de la ira
18:56
20:47
296.000
3,6%
Nova
Emanet
15:00
16:27
293.000
3,2%
TRECE
Trece y Cope es noticia
20:30
20:40
291.000
3,0%
Nova
Marina
18:32
20:04
281.000
3,8%
Nova
Perdona nuestros pecados
20:05
21:15
278.000
2,8%
Energy
FBI Most wanted Conducta tóxica
23:01
23:51
267.000
2,9%
Neox
Los Simpson
15:40
16:03
249.000
2,7%

Ranking Nova (2,5%) - Miércoles, 25 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
21:45
23:08
339.000
2,8%
Nova
El amor invencible
21:15
21:45
328.000
2,7%
Nova
Cuando seas mía
16:27
18:32
314.000
4,2%
Nova
Emanet
15:00
16:27
293.000
3,2%
Nova
Marina
18:32
20:04
281.000
3,8%

Ranking FDF (2,3%) - Miércoles, 25 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Una ex-mujer,un ex-presidente ...
15:37
17:01
242.000
2,8%
FDF
La que se avecina Una presidenta acorralada, un ...
20:51
22:55
226.000
1,9%
FDF
Cine Men in black international
22:55
24:58
217.000
2,9%
FDF
La que se avecina Un depredador africano, una ...
17:01
19:00
157.000
2,2%
FDF
La que se avecina Un cazamarujas,un sentido ...
13:17
15:37
138.000
1,9%

Ranking Energy (2,2%) - Miércoles, 25 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
FBI Most wanted Conducta tóxica
23:01
23:51
267.000
2,9%
Energy
FBI Most wanted Cuatro cadáveres
22:06
23:01
235.000
1,9%
Energy
FBI Most wanted Desquiciado
21:19
22:06
224.000
1,8%
Energy
FBI Most wanted Loco de amor
23:51
24:46
209.000
3,5%
Energy
Distrito 8
20:19
26:30
198.000
2,5%

Ranking Canal 24 Horas (1,9%) - Miércoles, 25 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:12
24:33
225.000
3,0%
Canal 24 Horas
La noche en 24h: portada Jorge Dezcallar
22:05
23:12
160.000
1,3%
Canal 24 Horas
Diario 24 horas: en directo Pleno sobre la ...
12:31
14:29
147.000
3,2%
Canal 24 Horas
Diario 24 horas:en directo Sesión de control al ...
14:30
16:09
142.000
1,6%
Canal 24 Horas
Telediario 2
20:58
21:37
135.000
1,1%

Ranking TRECE (1,8%) - Miércoles, 25 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western El valle de la ira
18:56
20:47
296.000
3,6%
TRECE
Trece y Cope es noticia
20:30
20:40
291.000
3,0%
TRECE
Tu cine Desafio en Río Bravo
20:48
22:09
199.000
1,7%
TRECE
El cascabel
22:09
24:31
186.000
2,0%
TRECE
Sesion doble Un ejercito de cinco hombres
16:53
18:53
180.000
2,5%

Ranking Neox (1,5%) - Miércoles, 25 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:40
16:03
249.000
2,7%
Neox
Los Simpson
15:14
15:40
245.000
2,6%
Neox
The Big Bang Theory
17:18
17:37
195.000
2,6%
Neox
The Big Bang Theory
20:14
20:32
190.000
2,1%
Neox
Los Simpson
16:03
16:29
185.000
2,1%

Ranking Atreseries (1,5%) - Miércoles, 25 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Master crimes Cisne malvado
22:01
23:04
204.000
1,7%
Atreseries
Master crimes Marcados de por vida
20:58
22:01
203.000
1,7%
Atreseries
Master crimes
23:04
24:03
186.000
2,1%
Atreseries
Hudson & Rex
17:34
18:28
133.000
1,9%
Atreseries
Hudson & Rex
15:51
16:47
130.000
1,5%

Ranking DMAX (1,4%) - Miércoles, 25 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:31
21:54
147.000
1,2%
DMAX
Evidencias de lo inexplicable
23:30
24:22
130.000
1,8%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:00
22:23
122.000
1,0%
DMAX
Alienígenas Gigantes del mediterraneo
24:30
25:22
111.000
2,7%
DMAX
Evidencias de lo inexplicable
22:30
23:22
111.000
1,0%

Ranking BEMADtv (1,4%) - Miércoles, 25 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Joe kidd
22:15
23:53
192.000
1,8%
BEMADtv
Cine Pacto de honor
20:50
22:15
129.000
1,1%
BEMADtv
Cine El protector(the marksman)
15:38
17:46
122.000
1,5%
BEMADtv
Cine La iglesia de la paloma solitaria
17:46
19:10
115.000
1,7%
BEMADtv
Cine La diligencia:la historia de texas ...
19:10
20:50
114.000
1,3%

Ranking Mega (España) (1,3%) - Miércoles, 25 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Forjado a fuego El khanda
22:04
22:50
181.000
1,5%
Mega (España)
Forjado a fuego El tabar
22:50
23:45
132.000
1,3%
Mega (España)
Forjado a fuego El alfanje
21:11
22:04
128.000
1,0%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
117.000
3,2%
Mega (España)
Vida bajo cero:canada Se acerca el ...
15:52
16:51
116.000
1,3%

Ranking Divinity (1,1%) - Miércoles, 25 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Harry wild
23:08
24:04
105.000
1,2%
Divinity
Tu casa a juicio:vancouver
15:42
16:40
103.000
1,2%
Divinity
Harry wild
24:04
24:54
93.000
1,7%
Divinity
Tu casa a juicio
21:20
22:12
90.000
0,7%
Divinity
Tu casa a juicio:vancouver
16:40
17:36
84.000
1,1%

Ranking Ten (0,9%) - Miércoles, 25 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
14:57
15:58
125.000
1,4%
Ten
Caso cerrado
15:58
17:01
92.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
19:47
20:41
75.000
0,8%
Ten
Caso cerrado
18:54
19:47
75.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
18:02
18:54
72.000
1,0%

Ranking Squirrel (0,9%) - Miércoles, 25 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Negocios sucios
22:03
23:29
121.000
1,1%
Squirrel
Cine Recuerdos que matan
23:29
25:06
85.000
1,4%
Squirrel
Justicia extrema
20:37
22:03
70.000
0,6%
Squirrel
Cine The maverick queen
19:08
20:37
69.000
0,8%
Squirrel
Cine Bahia negra
16:01
17:40
65.000
0,8%

Ranking DKiss (0,8%) - Miércoles, 25 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Flip o flop
14:58
15:25
86.000
0,9%
DKiss
La llamada del asesino
15:26
16:23
69.000
0,8%
DKiss
Maestros de la restauración
08:55
09:43
67.000
3,3%
DKiss
Viviendo con un asesino
17:20
18:12
64.000
0,9%
DKiss
Viviendo con un asesino
16:23
17:20
61.000
0,8%

Ranking Clan TVE (0,7%) - Miércoles, 25 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
21:34
21:44
102.000
0,8%
Clan TVE
Una casa de locos
20:19
20:30
98.000
1,1%
Clan TVE
La casa de mickey mouse
08:10
08:33
97.000
4,9%
Clan TVE
Una casa de locos
20:30
20:41
94.000
1,0%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
21:44
21:55
92.000
0,7%

Ranking Boing (0,7%) - Miércoles, 25 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon,el gato cosmico
20:58
21:09
154.000
1,4%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
21:09
21:20
138.000
1,2%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:09
08:20
137.000
7,2%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
20:39
20:50
133.000
1,3%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:29
08:39
115.000
5,6%

Ranking Teledeporte (0,5%) - Miércoles, 25 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol 7:laliga futures mundial sub12 ...
19:42
20:10
79.000
1,0%
Teledeporte
Penaltis futbol:campeonato del mundo(d) ...
23:49
23:58
77.000
1,0%
Teledeporte
Ciclismo:volta a catalunya Costa ...
15:45
17:50
77.000
0,9%
Teledeporte
Fútbol 7:laliga futures mundial sub12 ...
19:10
19:37
72.000
1,0%
Teledeporte
Deportes
20:42
20:52
67.000
0,7%
