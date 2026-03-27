'Supervivientes 2026' (18,4%) se dispara contra 'La revuelta' (10,4%) y 'Perdiendo el juicio' (9,6%)

Audiencias Jueves 26 de Marzo de 2026
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La nueva gala de 'Supervivientes 2026' vuelve a arrasar en la noche de Telecinco durante la jornada del jueves 26 de marzo de 2026, donde lidera con claridad y además mejora notablemente su resultado. El reality de Cuarzo Producciones (Banijay) firma un 18,4% de share y reúne a 1.060.000 espectadores, lo que supone una subida de 2,5 puntos respecto al jueves pasado.
'Perdiendo el juicio' baja en el prime time de Antena 3, anotando un 9,6% de cuota
Por su parte, 'La revuelta' repite su apuesta por una noche especial con doble entrega, marcando un 10,4% de cuota de pantalla y 740.000 espectadores con su emisión en prime time contra las principales ofertas de sus competidores. Mientras que la serie 'Perdiendo el juicio' baja en Antena 3 hasta un 9,6% de cuota y reúne a 782.000 espectadores, cediendo terreno en el horario estelar.
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
En el access prime time, 'El hormiguero' se hace con el liderazgo al firmar un 14,7% de share y reunir a 1.731.000 espectadores en Antena 3, cerrando su mejor semana desde principios de febrero. Por su parte, 'La revuelta' se queda con un 12,1% en su primera entrega, mientras que 'Supervivientes Express' alcanza un 9,9% de cuota y 1.177.000 espectadores en Telecinco, mejorando 2,5 puntos. Además, 'Horizonte' destaca en Cuatro con un sólido 9,2% de share y 679.000 espectadores en el prime time, tras firmar un 7,8% de cuota en el access.
Prime time
- 'El hormiguero' (14,7%) gana a 'La revuelta' (12,1%) en el access prime time
- 'Cifras y letras' sigue muy fuerte con un 6% en La 2
- 'Supervivientes' (18,4%) mejora 2,5 puntos en Telecinco
La revuelta 1.387.000 12,1%
La revuelta 740.000 10,4%
Cifras y letras540.000 4,6%
Cifras y letras732.000 6,0%
Gala elección drag queen: carnaval internacional de ma222.000 2,5%
El hormiguero 1.731.000 14,7%
Perdiendo el juicio782.000 9,6%
First Dates650.000 5,6%
Horizonte: avance927.000 7,8%
Horizonte679.000 9,2%
Supervivientes express1.177.000 9,9%
Supervivientes1.060.000 18,4%
La sexta clave460.000 4,1%
El intermedio852.000 7,1%
El taquillazo 326.000 4,3%
Late night
- 'Perdiendo el juicio' firma un pobre 6,4% con su refrito
- 'En el punto de mira' destaca en la madrugada con un 6% en Cuatro
- 'Viaje al centro de la tele' se conforma con un 5% en La 1
Viaje al centro de la tele 190.000 5,0%
La noche en 24h: portada 57.000 2,8%
Documentos TV 61.000 1,6%
Cine 36.000 1,7%
Perdiendo el juicio289.000 6,4%
Allí abajo 90.000 3,9%
Callejeros 205.000 6,8%
En el punto de mira 107.000 6,0%
Gran madrid show188.000 10,8%
Cine 102.000 3,7%
'La promesa' sigue liderando en la tarde de La 1
Sobremesa y tarde
- 'Y ahora, Sonsoles' (11,6%) lidera con su mejor cuota desde el 5 de febrero
- 'Todo es mentira' firma un estupendo 7% en Cuatro
- 'Valle Salvaje' (10,7%) y 'La promesa' (12,6%) siguen fuertes en La 1
Directo al grano853.000 10,6%
Valle Salvaje750.000 10,7%
La promesa924.000 12,6%
Malas lenguas925.000 11,1%
Aquí la Tierra1.182.000 12,0%
Saber y ganar559.000 6,3%
Grandes documentales280.000 3,6%
Lugares indomitos.la gran barrera de coral 292.000 3,6%
Depredadores letales258.000 3,5%
Malas lenguas540.000 7,5%
Sukha172.000 2,0%
Trivial Pursuit172.000 1,7%
Sueños de libertad1.257.000 14,9%
Y ahora, Sonsoles853.000 11,6%
Pasapalabra1.969.000 20,5%
Todo es mentira557.000 7,0%
Lo sabe no lo sabe418.000 5,6%
El tiempo justo692.000 8,9%
El diario de Jorge682.000 9,3%
¡Allá tú!951.000 10,2%
Zapeando383.000 4,6%
Más vale tarde465.000 6,4%
'La hora de la 1' sigue arrasando en las mañana de la cadena pública
Mañana
- 'La hora de La 1' sigue imparable con un 19,6%
- 'El precio justo' (9,7%) vive su mejor semana histórica en Telecinco
- 'La ruleta de la suerte' (21,6%) no deja de girar con éxito en Antena 3
La hora de La 1391.000 19,6%
Mañaneros 360514.000 16,6%
Mañaneros 360988.000 12,6%
Zambia salvaje 24.000 2,0%
Persiguiendo la lluvia 25.000 1,4%
Un país en bicicleta, diario de una ciclista18.000 0,9%
Aquí hay trabajo23.000 1,1%
La aventura del saber30.000 1,4%
Baserri gourmet 24.000 1,0%
El western de La 2 70.000 2,2%
El cazador114.000 2,1%
El cazador195.000 2,3%
Espejo público300.000 11,8%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 864.000 17,4%
La ruleta de la suerte1.550.000 21,6%
Love shopping tv1.000 0,1%
¡Toma salami! 3.000 0,2%
Alerta cobra 19.000 1,0%
Alerta cobra 53.000 2,6%
Alerta cobra 56.000 2,6%
En boca de todos248.000 8,0%
La mirada crítica160.000 8,5%
El programa de ar296.000 13,0%
Vamos a ver391.000 11,5%
El precio justo 633.000 9,7%
Aruser@s el humorning179.000 11,9%
Aruser@s273.000 12,7%
Al rojo vivo317.000 8,8%
Informativos
'Antena 3 noticias 1' anota un 23,3% de share y reúne a 2.122.000 espectadores en la sobremesa de Antena 3, donde supera con claridad a 'Telediario 1' (15,6%) y a 'Informativos Telecinco 15:00' (10,2%). Por su parte, 'laSexta noticias 14h' se queda en un 8,9% de share, mientras que 'Noticias Cuatro 1' firma un 7,8% de cuota de pantalla.
Por la noche, se repite el mismo orden con 'Antena 3 noticias 2' (19,9%) a la cabeza, seguido de 'Telediario 2' (12,9%) y de 'Informativos Telecinco 21:00' (8,6%). Por detrás, 'laSexta noticias 20h' registra un 7,2% de cuota, mientras que 'Noticias Cuatro 2' marca un 5,3% de share.
Informativo territorial 1765.000 12,4%
Telediario 11.427.000 15,6%
Informativo territorial 21.208.000 13,4%
Telediario 21.468.000 12,9%
Noticias de la mañana276.000 15,1%
Antena 3 noticias 12.122.000 23,3%
Antena 3 noticias 22.279.000 19,9%
Noticias Cuatro 1539.000 7,8%
El desmarque cuatro 1284.000 3,2%
Noticias Cuatro 2482.000 5,3%
El matinal97.000 8,1%
Informativos Telecinco 15:00931.000 10,2%
Informativos Telecinco 21:00969.000 8,6%
laSexta noticias 14h700.000 8,9%
laSexta noticias:jugones520.000 5,6%
laSexta noticias 20h655.000 7,2%