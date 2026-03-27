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Audiencias 'Supervivientes 2026' se dispara contra 'La revuelta' y 'Perdiendo el juicio'

AUDIENCIAS JUEVES 26 DE MARZO

'Supervivientes 2026' (18,4%) se dispara contra 'La revuelta' (10,4%) y 'Perdiendo el juicio' (9,6%)

'El hormiguero' lidera el accces prime time con un 14,7% de share frente al 12,1% de la primera entrega de 'La revuelta'.

'Supervivientes 2026' (18,4%) se dispara contra 'La revuelta' (10,4%) y 'Perdiendo el juicio' (9,6%)
©Mediaset España
Por RedacciónPublicado: Viernes 27 Marzo 2026 09:00 (hace 2 horas) | Última actualización: Viernes 27 Marzo 2026 11:10 (hace 34 minutos)

Audiencias Jueves 26 de Marzo de 2026

  • logoantena3

    14,3%

  • logola1

    12,4%

  • logotelecinco

    10,7%

  • logocuatro

    6,5%

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    6,3%

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    3,4%

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    2,4%

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La nueva gala de 'Supervivientes 2026' vuelve a arrasar en la noche de Telecinco durante la jornada del jueves 26 de marzo de 2026, donde lidera con claridad y además mejora notablemente su resultado. El reality de Cuarzo Producciones (Banijay) firma un 18,4% de share y reúne a 1.060.000 espectadores, lo que supone una subida de 2,5 puntos respecto al jueves pasado.

&#39;Perdiendo el juicio&#39; baja en el prime time de Antena 3, anotando un 9,6% de cuota

'Perdiendo el juicio' baja en el prime time de Antena 3, anotando un 9,6% de cuota

Por su parte, 'La revuelta' repite su apuesta por una noche especial con doble entrega, marcando un 10,4% de cuota de pantalla y 740.000 espectadores con su emisión en prime time contra las principales ofertas de sus competidores. Mientras que la serie 'Perdiendo el juicio' baja en Antena 3 hasta un 9,6% de cuota y reúne a 782.000 espectadores, cediendo terreno en el horario estelar.

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En el access prime time, 'El hormiguero' se hace con el liderazgo al firmar un 14,7% de share y reunir a 1.731.000 espectadores en Antena 3, cerrando su mejor semana desde principios de febrero. Por su parte, 'La revuelta' se queda con un 12,1% en su primera entrega, mientras que 'Supervivientes Express' alcanza un 9,9% de cuota y 1.177.000 espectadores en Telecinco, mejorando 2,5 puntos. Además, 'Horizonte' destaca en Cuatro con un sólido 9,2% de share y 679.000 espectadores en el prime time, tras firmar un 7,8% de cuota en el access.

Prime time

  • 'El hormiguero' (14,7%) gana a 'La revuelta' (12,1%) en el access prime time
  • 'Cifras y letras' sigue muy fuerte con un 6% en La 2
  • 'Supervivientes' (18,4%) mejora 2,5 puntos en Telecinco
La 1

La revuelta 1.387.000 12,1%

La revuelta 740.000 10,4%

La 2

Cifras y letras540.000 4,6%

Cifras y letras732.000 6,0%

Gala elección drag queen: carnaval internacional de ma222.000 2,5%

Antena 3

El hormiguero 1.731.000 14,7%

Perdiendo el juicio782.000 9,6%

Cuatro

First Dates650.000 5,6%

Horizonte: avance927.000 7,8%

Horizonte679.000 9,2%

Telecinco

Supervivientes express1.177.000 9,9%

Supervivientes1.060.000 18,4%

laSexta

La sexta clave460.000 4,1%

El intermedio852.000 7,1%

El taquillazo 326.000 4,3%

Late night

La 1

Viaje al centro de la tele 190.000 5,0%

La noche en 24h: portada 57.000 2,8%

La 2

Documentos TV 61.000 1,6%

Cine 36.000 1,7%

Antena 3

Perdiendo el juicio289.000 6,4%

Allí abajo 90.000 3,9%

Cuatro

Callejeros 205.000 6,8%

En el punto de mira 107.000 6,0%

Telecinco

Gran madrid show188.000 10,8%

laSexta

Cine 102.000 3,7%

&#39;La promesa&#39; sigue liderando en la tarde de La 1

'La promesa' sigue liderando en la tarde de La 1

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano853.000 10,6%

Valle Salvaje750.000 10,7%

La promesa924.000 12,6%

Malas lenguas925.000 11,1%

Aquí la Tierra1.182.000 12,0%

La 2

Saber y ganar559.000 6,3%

Grandes documentales280.000 3,6%

Lugares indomitos.la gran barrera de coral 292.000 3,6%

Depredadores letales258.000 3,5%

Malas lenguas540.000 7,5%

Sukha172.000 2,0%

Trivial Pursuit172.000 1,7%

Antena 3

Sueños de libertad1.257.000 14,9%

Y ahora, Sonsoles853.000 11,6%

Pasapalabra1.969.000 20,5%

Cuatro

Todo es mentira557.000 7,0%

Lo sabe no lo sabe418.000 5,6%

Telecinco

El tiempo justo692.000 8,9%

El diario de Jorge682.000 9,3%

¡Allá tú!951.000 10,2%

laSexta

Zapeando383.000 4,6%

Más vale tarde465.000 6,4%

&#39;La hora de la 1&#39; sigue arrasando en las mañana de la cadena pública

'La hora de la 1' sigue arrasando en las mañana de la cadena pública

Mañana

La 1

La hora de La 1391.000 19,6%

Mañaneros 360514.000 16,6%

Mañaneros 360988.000 12,6%

La 2

Zambia salvaje 24.000 2,0%

Persiguiendo la lluvia 25.000 1,4%

Un país en bicicleta, diario de una ciclista18.000 0,9%

Aquí hay trabajo23.000 1,1%

La aventura del saber30.000 1,4%

Baserri gourmet 24.000 1,0%

El western de La 2 70.000 2,2%

El cazador114.000 2,1%

El cazador195.000 2,3%

Antena 3

Espejo público300.000 11,8%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 864.000 17,4%

La ruleta de la suerte1.550.000 21,6%

Cuatro

Love shopping tv1.000 0,1%

¡Toma salami! 3.000 0,2%

Alerta cobra 19.000 1,0%

Alerta cobra 53.000 2,6%

Alerta cobra 56.000 2,6%

En boca de todos248.000 8,0%

Telecinco

La mirada crítica160.000 8,5%

El programa de ar296.000 13,0%

Vamos a ver391.000 11,5%

El precio justo 633.000 9,7%

laSexta

Aruser@s el humorning179.000 11,9%

Aruser@s273.000 12,7%

Al rojo vivo317.000 8,8%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' anota un 23,3% de share y reúne a 2.122.000 espectadores en la sobremesa de Antena 3, donde supera con claridad a 'Telediario 1' (15,6%) y a 'Informativos Telecinco 15:00' (10,2%). Por su parte, 'laSexta noticias 14h' se queda en un 8,9% de share, mientras que 'Noticias Cuatro 1' firma un 7,8% de cuota de pantalla.

Por la noche, se repite el mismo orden con 'Antena 3 noticias 2' (19,9%) a la cabeza, seguido de 'Telediario 2' (12,9%) y de 'Informativos Telecinco 21:00' (8,6%). Por detrás, 'laSexta noticias 20h' registra un 7,2% de cuota, mientras que 'Noticias Cuatro 2' marca un 5,3% de share.

La 1

Informativo territorial 1765.000 12,4%

Telediario 11.427.000 15,6%

Informativo territorial 21.208.000 13,4%

Telediario 21.468.000 12,9%

Antena 3

Noticias de la mañana276.000 15,1%

Antena 3 noticias 12.122.000 23,3%

Antena 3 noticias 22.279.000 19,9%

Cuatro

Noticias Cuatro 1539.000 7,8%

El desmarque cuatro 1284.000 3,2%

Noticias Cuatro 2482.000 5,3%

Telecinco

El matinal97.000 8,1%

Informativos Telecinco 15:00931.000 10,2%

Informativos Telecinco 21:00969.000 8,6%

laSexta

laSexta noticias 14h700.000 8,9%

laSexta noticias:jugones520.000 5,6%

laSexta noticias 20h655.000 7,2%

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