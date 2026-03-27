'Supervivientes 2026' (18,4%) se dispara contra 'La revuelta' (10,4%) y 'Perdiendo el juicio' (9,6%)

Por Redacción | |

La nueva gala de 'Supervivientes 2026' vuelve a arrasar en la noche de Telecinco durante la jornada del jueves 26 de marzo de 2026, donde lidera con claridad y además mejora notablemente su resultado. El reality de Cuarzo Producciones (Banijay) firma un 18,4% de share y reúne a 1.060.000 espectadores, lo que supone una subida de 2,5 puntos respecto al jueves pasado.

'Perdiendo el juicio' baja en el prime time de Antena 3, anotando un 9,6% de cuota

Por su parte, 'La revuelta' repite su apuesta por una noche especial con doble entrega, marcando un 10,4% de cuota de pantalla y 740.000 espectadores con su emisión en prime time contra las principales ofertas de sus competidores. Mientras que la serie 'Perdiendo el juicio' baja en Antena 3 hasta un 9,6% de cuota y reúne a 782.000 espectadores, cediendo terreno en el horario estelar.

En el access prime time, 'El hormiguero' se hace con el liderazgo al firmar un 14,7% de share y reunir a 1.731.000 espectadores en Antena 3, cerrando su mejor semana desde principios de febrero. Por su parte, 'La revuelta' se queda con un 12,1% en su primera entrega, mientras que 'Supervivientes Express' alcanza un 9,9% de cuota y 1.177.000 espectadores en Telecinco, mejorando 2,5 puntos. Además, 'Horizonte' destaca en Cuatro con un sólido 9,2% de share y 679.000 espectadores en el prime time, tras firmar un 7,8% de cuota en el access.

Prime time

'El hormiguero' (14,7%) gana a 'La revuelta' (12,1%) en el access prime time

'Cifras y letras' sigue muy fuerte con un 6% en La 2

'Supervivientes' (18,4%) mejora 2,5 puntos en Telecinco

La 1

La revuelta Rodrigo Cuevas 1.387.000 12,1% La revuelta Juan Diego Botto 740.000 10,4%

La 2

Cifras y letras540.000 4,6% Cifras y letras732.000 6,0% Gala elección drag queen: carnaval internacional de ma222.000 2,5%

Antena 3

El hormiguero Finalistas El desafío 1.731.000 14,7% Perdiendo el juicio782.000 9,6%

Cuatro

First Dates650.000 5,6% Horizonte: avance927.000 7,8% Horizonte679.000 9,2%

Telecinco

Supervivientes express1.177.000 9,9% Supervivientes1.060.000 18,4%

laSexta

La sexta clave460.000 4,1% El intermedio852.000 7,1% El taquillazo Mercancia peligrosa 326.000 4,3%

Late night

'Perdiendo el juicio' firma un pobre 6,4% con su refrito

'En el punto de mira' destaca en la madrugada con un 6% en Cuatro

'Viaje al centro de la tele' se conforma con un 5% en La 1

La 1

Viaje al centro de la tele Las joyas del archivo 190.000 5,0% La noche en 24h: portada Antonio Alonso 57.000 2,8%

La 2

Documentos TV Refugiados climaticos: un desafÍo global 61.000 1,6% Cine El secreto de una obsesión 36.000 1,7%

Antena 3

Perdiendo el juicio289.000 6,4% Allí abajo No sin mi hijo 90.000 3,9%

Cuatro

Callejeros Sople,por favor 205.000 6,8% En el punto de mira Drogas y alcohol al volante 107.000 6,0%

Telecinco

Gran madrid show188.000 10,8%

laSexta

Cine Falsa inocencia 102.000 3,7%

'La promesa' sigue liderando en la tarde de La 1

Sobremesa y tarde

'Y ahora, Sonsoles' (11,6%) lidera con su mejor cuota desde el 5 de febrero

'Todo es mentira' firma un estupendo 7% en Cuatro

'Valle Salvaje' (10,7%) y 'La promesa' (12,6%) siguen fuertes en La 1

La 1

Directo al grano853.000 10,6% Valle Salvaje750.000 10,7% La promesa924.000 12,6% Malas lenguas925.000 11,1% Aquí la Tierra1.182.000 12,0%

La 2

Saber y ganar559.000 6,3% Grandes documentales280.000 3,6% Lugares indomitos.la gran barrera de coral Invierno 292.000 3,6% Depredadores letales258.000 3,5% Malas lenguas540.000 7,5% Sukha172.000 2,0% Trivial Pursuit172.000 1,7%

Antena 3

Sueños de libertad1.257.000 14,9% Y ahora, Sonsoles853.000 11,6% Pasapalabra1.969.000 20,5%

Cuatro

Todo es mentira557.000 7,0% Lo sabe no lo sabe418.000 5,6%

Telecinco

El tiempo justo692.000 8,9% El diario de Jorge682.000 9,3% ¡Allá tú!951.000 10,2%

laSexta

Zapeando383.000 4,6% Más vale tarde465.000 6,4%

'La hora de la 1' sigue arrasando en las mañana de la cadena pública

Mañana

La 1

La hora de La 1391.000 19,6% Mañaneros 360514.000 16,6% Mañaneros 360988.000 12,6%

La 2

Zambia salvaje Mitos de África 24.000 2,0% Persiguiendo la lluvia La historia desde dentro 25.000 1,4% Un país en bicicleta, diario de una ciclista18.000 0,9% Aquí hay trabajo23.000 1,1% La aventura del saber30.000 1,4% Baserri gourmet Portuondo 24.000 1,0% El western de La 2 Les llamaban calamidad 70.000 2,2% El cazador114.000 2,1% El cazador195.000 2,3%

Antena 3

Espejo público300.000 11,8% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Blanqueta de ternera 864.000 17,4% La ruleta de la suerte1.550.000 21,6%

Cuatro

Love shopping tv1.000 0,1% ¡Toma salami! Esto es trap 3.000 0,2% Alerta cobra ¿dónde está semir? 19.000 1,0% Alerta cobra Vida robada 53.000 2,6% Alerta cobra La luchadora 56.000 2,6% En boca de todos248.000 8,0%

Telecinco

La mirada crítica160.000 8,5% El programa de ar296.000 13,0% Vamos a ver391.000 11,5% El precio justo ¡a repostar! 633.000 9,7%

laSexta

Aruser@s el humorning179.000 11,9% Aruser@s273.000 12,7% Al rojo vivo317.000 8,8%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' anota un 23,3% de share y reúne a 2.122.000 espectadores en la sobremesa de Antena 3, donde supera con claridad a 'Telediario 1' (15,6%) y a 'Informativos Telecinco 15:00' (10,2%). Por su parte, 'laSexta noticias 14h' se queda en un 8,9% de share, mientras que 'Noticias Cuatro 1' firma un 7,8% de cuota de pantalla.

Por la noche, se repite el mismo orden con 'Antena 3 noticias 2' (19,9%) a la cabeza, seguido de 'Telediario 2' (12,9%) y de 'Informativos Telecinco 21:00' (8,6%). Por detrás, 'laSexta noticias 20h' registra un 7,2% de cuota, mientras que 'Noticias Cuatro 2' marca un 5,3% de share.

La 1

Informativo territorial 1765.000 12,4% Telediario 11.427.000 15,6% Informativo territorial 21.208.000 13,4% Telediario 21.468.000 12,9%

Antena 3

Noticias de la mañana276.000 15,1% Antena 3 noticias 12.122.000 23,3% Antena 3 noticias 22.279.000 19,9%

Cuatro

Noticias Cuatro 1539.000 7,8% El desmarque cuatro 1284.000 3,2% Noticias Cuatro 2482.000 5,3%

Telecinco

El matinal97.000 8,1% Informativos Telecinco 15:00931.000 10,2% Informativos Telecinco 21:00969.000 8,6%

laSexta

laSexta noticias 14h700.000 8,9% laSexta noticias:jugones520.000 5,6% laSexta noticias 20h655.000 7,2%

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