La semifinal de 'MasterChef' se alza a un 14% para evitar el sorpasso de 'Hermanos' (12,7%)

Tras su severo tropiezo en la noche del miércoles, 'MasterChef' vuelve a encontrar su sitio en la del lunes. El reality de cocina de Shine Iberia ha llegado a su semifinal con una subida de +0,1 puntos que sirve para huir del mínimo y situarse en un 14%. Sin embargo, lo que sigue sin lograr es cruzar la barrera del millón de espectadores, algo que sí consigue Antena 3 con 'Hermanos', que sube +1 punto completo al anotar un 12,7%.

En el reverso de esas subidas está 'Factor X', que se hunde a nuevos mínimos con su paupérrimo 5% de share y sus 349.000 espectadores. De este modo, el programa de Fremantle se conforma con ser la quinta opción de la noche, cada vez más lejos de 'Martínez y hermanos' (6%) y el cine de laSexta, que en esta ocasión se hace con un meritorio 8%.

'Hermanos'

Prime time

'4 estrellas' desciende -0,2 puntos hasta un 7,1%

'El hormiguero' (15,2%) se refuerza +1,7 puntos en una semana

'Martínez y hermanos' crece +0,2 puntos para ponerse en un 6%

Nuevo bajón de 'Factor X' (5%), que se desangra otros -0,7 puntos

'El intermedio' baja a un 8,5%, pero se mantiene por encima del millón de espectadores

La 1

4 estrellas892.000 7,1% MasterChef970.000 14%

La 2

Diario de un nómada: Destino Dakar De Sevilla a Tetuán 258.000 2,6% Cifras y letras439.000 3,8% Días de cine clásico: Presentación La amenaza de Andrómeda 267.000 2,4% Incluye: - Días de cine clásico: Película La amenaza de Andrómeda 270.000 2,4%

Antena 3

El hormiguero Daniel Brühl 1.900.000 15,2% Hermanos Nos pasamos la vida esperando algo del mañana... 1.072.000 12,7%

Cuatro

First Dates455.000 4,3% First Dates987.000 8% Martínez y hermanos547.000 6%

Telecinco

Supervivientes: Última hora1.201.000 9,7% Factor X349.000 5%

laSexta

El intermedio1.042.000 8,5% El taquillazo Años de sequía 678.000 8%

Late night

Caída de -1 punto para 'Comerse el mundo' (13,8%)

La reposición de 'Hermanos' se estabiliza en un 5,5% (+0,1 puntos)

El cine nocturno de laSexta (4,9%) suma +1,2 puntos a su causa

La 1

MasterChef (Continuación)970.000 14% Comerse el mundo con Peña Rijeka 290.000 13,8%

La 2

Sole Giménez, alma de blues59.000 1% Metrópolis Bienal Venecia 25.000 0,7% Conciertos Radio 3 Mourn 3.000 0,1%

Antena 3

Hermanos178.000 5,5%

Cuatro

Martínez y hermanos136.000 3,4% El desmarque: Madrugada38.000 1,9%

Telecinco

Factor X (Continuación)349.000 5% Casino gran Madrid online show46.000 2,1%

laSexta

Cine Pacto peligroso 148.000 4,9%

Sobremesa y tarde

La 1

La Moderna757.000 8,4% La promesa985.000 12,7% El cazador Stars455.000 6,8% El cazador570.000 7,7% Aquí la Tierra906.000 10,3%

La 2

Saber y ganar690.000 6,9% Grandes documentales306.000 3,5% Incluye: - Edén: Paraísos remotos Borneo: El bosque sagrado 341.000 3,7% - Relatos de Zambia La tropa del río 269.000 3,3% Documenta2189.000 2,6% Incluye: - Los llaman vikingos189.000 2,6% - Los llaman vikingos174.000 2,4% El paraíso de las señoras63.000 0,9% Diario de un nómada: Destino Dakar De Madrid a Sevilla 127.000 1,4%

Antena 3

Sueños de libertad1.130.000 11,5% Pecado original880.000 10,3% Y ahora, Sonsoles801.000 11,4% Pasapalabra1.478.000 17,5%

Cuatro

Todo es mentira481.000 5,4% Tiempo al tiempo194.000 2,8%

Telecinco

Así es la vida806.000 8,4% TardeAR789.000 10,6% Reacción en cadena984.000 11,7%

laSexta

Zapeando488.000 5,2% Más vale tarde459.000 6,3%

Mañana

'Espejo público' (12,7%) tan solo sube +0,3 puntos con la visita de Feijóo

Subida de +0,7 puntos para 'En boca de todos' (5,7%)

'Aruser@s' se dispara a un 19,4% tras crecer +1,9 puntos

La 1

La hora de La 1190.000 9,9% Mañaneros204.000 6,8% Ahora o nunca549.000 6,8%

La 2

Inglés en TVE6.000 0,6% Página2 Sara Torres 9.000 0,7% Sin equipaje31.000 1,7% El escarabajo verde Al borde del abismo 31.000 1,6% Aquí hay trabajo24.000 1,2% La aventura del saber27.000 1,3% Documenta237.000 1,6% Incluye: - En el mar: Una inmersión en el conocimiento37.000 1,6% - En el mar: Una inmersión en el conocimiento33.000 1,4% Culturas 223.000 0,9% Mañanas de cine Un hombre y un colt 121.000 3,4% Rico rico, el documental El bocadillo parisino 138.000 1,9% Las rutas Capone Costa tropical 257.000 2,6%

Antena 3

Espejo público309.000 12,7% Incluye: - Entrevista Alberto Núñez Feijóo 333.000 16,3% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Espárragos con langostinos y espinacas 831.000 17,7% La ruleta de la suerte1.670.000 22,8%

Cuatro

Minutos musicales6.000 0,9% Love shopping TV2.000 0,2% ¡Toma salami! Semana santa 6.000 0,5% Planeta Calleja Fernando Tejero 24.000 1,3% Alerta Cobra La competición 46.000 2,2% Alerta Cobra Colisión 50.000 2,3% En boca de todos190.000 5,7%

Telecinco

Reacción en cadena11.000 2% La mirada crítica261.000 13% Vamos a ver423.000 15,6% Vamos a ver más797.000 11,9%

laSexta

Aruser@s el humorning253.000 17,9% Aruser@s396.000 19,4% Al rojo vivo449.000 11,8% Incluye: - Entrevista Yolanda Díaz 411.000 12,6%

Informativos:

'Antena 3 noticias 1' promedia un sobresaliente 22,7% con sus 2,238 millones de espectadores, los cuales la convierten en la emisión más vista de todo el día, muy por encima de 'Telediario 1' (11,4%) e 'Informativos Telecinco 15:00' (10,8%). En el siguiente horario, 'Antena 3 noticias 2' vuelve a liderar con un 18,3%, mientras que la propuesta de Telecinco anota un 10,4% y La 1, un 9,8%.

La 1

Telediario matinal120.000 15,2% Informativo territorial 1330.000 5,4% Telediario 11.133.000 11,4% Informativo territorial 2938.000 9,4% Informativo 24h0.000 0% El tiempo 1741.000 7,5% Telediario 21.044.000 9,8%

Antena 3

Noticias de la mañana158.000 13,7% Antena 3 noticias 12.238.000 22,7% Antena 3 noticias 21.876.000 18,3%

Cuatro

Noticias Cuatro 1397.000 5,4% El desmarque Cuatro 1270.000 2,8% Noticias Cuatro 2329.000 4,1%

Telecinco

Informativos Telecinco Matinal54.000 6,4% Informativos Telecinco Matinal73.000 6,1% Informativos Telecinco Matinal170.000 9,4% Informativos Telecinco 15:001.067.000 10,8% Informativos Telecinco 21:001.069.000 10,4%

laSexta

laSexta noticias 14h784.000 8,7% laSexta noticias: Jugones573.000 5,7% laSexta noticias 20h599.000 7,4% laSexta clave608.000 6,2%

Cadenas:

Antena 3 recupera el trono tras un fin de semana convulso. La cadena naranja de Atresmedia alcanza un 13,8% de cuota de pantalla durante la jornada, mientras que La 1 (9,7%) y Telecinco (9,5%) no escapan del unidígito. Después aparece laSexta (7,8%), que no da tregua a Cuatro (4,8%) entre semana. La 2 firma un 2,5% y en TDT destacan FDF (2,6%), Energy (2,5%), Atreseries (2,5%), Nova (2,1%) y Be Mad (2%).