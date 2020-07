'MasterChef 8' (22,8%) cierra su edición más vista en términos de share

La ganadora, Ana, junto al jurado de 'MasterChef 8'

La final más vista desde 'MasterChef 1'

Audiencias de 'MasterChef 8' en La 1 Nº programa Fecha Espectadores Share 1. Expulsión Sito 13/04/2020 2.658.000 20,0% 2. Expulsión Adrienne y Mónica 20/04/2020 2.678.000 18,6% 3. Expulsión Rosa 27/04/2020 2.915.000 20,2% 4. Expulsión Saray 04/05/2020 2.907.000 21,8% 5. Expulsión Fidel 11/05/2020 2.944.000 22,7% 6. Expulsión Sonsoles 18/05/2020 3.116.000 23,0% 7. Expulsión Sara Lúa 25/05/2020 2.862.000 22,9% 8. Expulsión Carlos 01/06/2020 3.021.000 22,7% 9. Expulsión Teresa 08/06/2020 2.926.000 23,7% 10. Expulsión Michael 15/06/2020 3.098.000 24,6% 11. Expulsión Juana 22/06/2020 2.882.000 23,2% 12. Expulsión José Mari 29/06/2020 2.748.000 23,7% 13. Final 06/07/2020 3.083.000 30,3% Media Abril - Julio 2.910.000 22,8%

La edición más vista en share

Audiencias históricas de 'MasterChef' en La 1 Edición Año Espectadores Share 1 2013 3.421.000 18,3% 2 2014 3.189.000 19,0% 3 2015 3.090.000 18,6% 4 2016 3.071.000 19,7% 5 2017 2.945.000 17,5% 6 2018 2.528.000 18,9% 7 2019 1.847.000 15,0% 8 2020 2.910.000 22,8%

El truco de las audiencias

Los finalistas de 'MasterChef 8'

TVE y Shine Iberia ponen un broche de oro a una octava edición de ' MasterChef ' que, si bien lo tenía todo en contra, ha conseguido. Con la victoria de Ana y las no pocas polémicas protagonizadas por concursantes como Saray o Andy, el talent show culinario culmina con los mejores datos de su historia en la televisión de nuestro país., convirtiéndose en la edición más vista en cuota de pantalla. Supera con creces la media de La 1 en sus meses de emisión: abril (9,4%), mayo (9,1%), junio (8,9%) y julio (9,3%, en el momento de elaboración de este análisis). El programa crece gracias a un casting con perfiles más televisivos y, pues 'MasterChef' se convirtió en una de las pocas alternativas de entretenimiento durante los meses más duros del confinamiento.El triunfo de Ana se produce en la, solo por detrás de la primera edición (33,1%). Es, además, el. El máximo de espectadores, aunque por poco, corresponde a la sexta gala, que coincide con la expulsión de Sonsoles.El mínimo de la temporada se emplaza en la segunda gala, con un 18,6% de cuota de pantalla. Fue la única ocasión en la que la edición se situó por debajo del 20% y, aun así, consiguió, tal y como ha ocurrido en cada una de las 13 entregas.Cabe observar el efecto de las polémicas sobre la audiencia de 'MasterChef 8'. Por ejemplo, la cuarta gala, en la que se produjo la. Sin embargo, de cara a la semana siguiente sumó +0,9 puntos y las cifras iniciaron una tendencia ascendente.. Supera en +7,8 puntos a la edición anterior, que había sumido al talent show en los peores datos de su historia, y consigue convertirse en la primera con una media superior al 20%.En cuanto a la competencia,. Mientras Telecinco ha optado por ocupar las noches de los lunes con cine, Antena 3 apostó por ' Me resbala ' e ' Improvisando ', que no consiguieron plantar cara al talent show tras haber estado guardados en el cajón durante años.Conviene atender a las estrategias de programación de la cadena para entender que 'MasterChef 8' haya obtenido semejante share mientras que la media de espectadores haya sido, por otro lado, la tercera peor de su historia. En esta edición,que se enfrentaba a ' El Hormiguero ', ' First Dates ' y la última hora de los realities de Mediaset. Aunque para el espectador solo era perceptible por la sobreimpresión del "copy" en pantalla, a la hora de contabilizar las audiencias el share se disparaba considerablemente en el grueso del programa. No es la primera vez que la cadena pública emplea esta estrategia peroComo ocurre con otros grandes formatos como ' Gran Hermano ' o ' Supervivientes ', la estrategia favorece al share por dar mayor valor a la franja final del programa, ya entrada en la madrugada, y desestimar el inicio, cuando hay mayor competencia., manteniendo al público enganchado. Frente a la estrategia de programas de access como ' TVEmos ', la emisión a las 22:00 horas permite que a las 22:50 horas, cuando empieza al grueso del programa, ya haya un volumen considerable de espectadores viendo el talent y, además, no acabe tan tarde.Todo esto mejora con creces el share de un programa, si bien cabe recordar quesin conseguir que sus resultados brillaran. No cabe duda que 'MasterChef' ha sabido encontrar unal aumentar las dosis de momentos puramente televisivos. Esto, sumado al contexto tan inusual de emisión y la ausencia de una competencia potente, ha permitido cerrar una de las mejores ediciones del formato y garantizar su continuidad con altas expectativas. Tampoco hay que olvidar elque se ha producido en toda la televisión, con independencia del contenido, desde que el formato estrenó su primera edición.