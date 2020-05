Lista completa de concursantes confirmados de 'MasterChef Celebrity 5' (por ahora)

En pleno confinamiento son muchas las personas que se han introducido en el mundo de la cocina para empezar a hacer sus pinitos entre fogones. Quizás esta práctica es lo que les ha ayudado a algunos famosos para que Televisión Española y Shine Iberia eche el ojo en ellos para ficharles como concursantes de su quinta edición de 'MasterChef Celebrity'. Sin número de concursantes confirmados, se han empezado a desvelar los primeros nombres de aquellos rostros conocidos que competirán entre fogones para ganar esta edición y sumarse a la lista de triunfadores en la que ya están Miguel Ángel Muñoz, Saúl Craviotto, Ona Carbonell y Tamara Falcó.

La vis cómica y las ganas de dar espectáculo que tiene La Terremoto de Alcorcón la convierte en una concursante perfecta para 'MasterChef Celebrity'. Cómo se comporte en las cocinas puede sorprender para bien como ya lo hicieron otras humoristas como Silvia Abril y Yolanda Ramos que incluso llegaron a ser finalistas de sus ediciones y ganarse, aún más, el corazón de los espectadores. La terremoto participó recientemente en la final de 'Maestros de la costura 3', y su buena acogida pudo haberle servido de "prueba" para fichar por el talent culinario y además ha presentado 'Niquelao!', donde la cocina también ha sido protagonista.

En todas las temporadas hemos visto actrices de éxito, como Paz Vega o Anabel Alonso, y en esta ocasión veremos a Melani Olivares, quien seguro que se toma el concurso en serio sin olvidarse de regalarnos grandes momentos en el concurso. Aunque habitualmente hemos disfrutado de Olivares en la ficción, lo cierto es que cuando ha participado como invitada en espacios de entretenimiento y ha sido tal y como es, ha sorprendido y ha hecho disfrutar mucho a la audiencia. Tras anunciarse su fichaje, Olivares se muestra muy feliz de imaginar todo lo que va a aprender en su paso por el concurso.

Las colaboraciones en programas de televisión de Josie suelen ser en programas puntuales, pero aun así es un rostro muy popular por la audiencia. Es estilista como lo han sido anteriores concursantes del talent culinario como Vicky Martín Berrocal o Juan Avellaneda y ha estado detrás de los vestidos de las Campanadas de Cristina Pedroche. Confiesa que no sabe cocinar "más allá de un robot que escupe vapor", pero sin embargo reconoce haber decidido lanzarse a cocinar grandes recetas, por lo que seguro que sorprende a los espectadores y al jurado con una gran evolución programa a programa si está dispuesto a dejarse la piel.

Raquel Sánchez Silva está tan ligada a Shine Iberia y Televisión Española por ser la presentadora de 'Maestros de la costura' y quizás por eso sorprende más su fichaje. Por un tiempo dejará de lado las telas para dominar los chuchillos y ya no dará paso a los concursantes sino que será una más. Raquel, que ha sido conductora de grandes talents y realities está dispuesta a experimentar "el lado oculto de la luna" para ella, motivada por los consejos que le han dado amigos que han participado en ediciones anteriores.

David Fernández llega a las cocinas de 'MasterChef Celebrity' con la intención de aprender y de poner una nota de humor a las cocinas. Asegura haber recibido el apoyo y el impulso de amigos que ya han pasado por las cocinas del talent de La 1 como José Corbacho o Edu Soto y quiere llegar lo más lejos posible. Además, confiesa que tiene una gran ventaja: "No sabía cantar y estuve en Eurovisión, así que peor que eso no me puede ir".