'Got Talent' (13,4%) regresa al alza y 'Más vale sábado' irrumpe en laSexta con un estable 5%

El prime time del sábado ha dado la bienvenida a toda una veterana de nuestra televisión como 'Got Talent España'. Aunque este año ya habíamos tenido la oportunidad de adentrarnos en la edición 'All-Stars', el 9 de septiembre veía la luz la novena edición del formato original. Con este retorno, Telecinco ha logrado ponerse a la cabeza en la penúltima noche de la semana con un 13,4% de share, el cual supone su segundo peor debut tras el de la octava edición (12,9%) -si no tenemos en cuenta el 'All-Stars' (12,6%)-, aunque en espectadores no se produce una remontada equiparable, ya que sus 1,156 millones sí suponen el peor registro histórico.

Estrenos de 'Got Talent España'

Primera edición (13/2/2016): 21,2% y 3.486.000

Segunda edición (21/1/2017): 16,8% y 2.659.000

Tercera edición (17/1/2018): 15,7% y 1.923.000

Cuarta edición (28/1/2019): 16,6% y 2.123.000

Quinta edición (16/9/2019): 19,6% y 2.366.000

Sexta edición (15/1/2021): 14,8% y 2.289.000

Séptima edición (10/9/2021): 18,5% y 1.827.000

Octava edición (5/9/2022): 12,9% y 1.297.000

Primera edición 'All-Stars' (15/4/2023): 12,6% y 1.429.000

Novena edición (9/9/2023): 13,4% y 1.156.000

La competencia se ha enfrentado a ese lanzamiento con diversas propuestas cinematográficas: La 1 ha mejorado sus cifras con la oscarizada "The Blind Side (Un sueño posible)" (10,9%), Antena 3 ha perdido fuelle y ha bajado del millón de televidentes con "Manhattan sin salida" (10,1%) y Cuatro cierra este particular podio con "Marte (The Martian)", que desciende a un 4,6%. Por su parte, 'laSexta Xplica!' inicia su nueva etapa con un 5,9%. Y, además, la cadena verde también vive el debut de 'Más vale sábado', que con su 5% se pone a altura de las cintas que se emitían previamente los sábados.

'Got Talent España'

La 1 ha logrado romper con la hegemonía de Antena 3 en la recta final de la semana. El viernes se produjo un cambio en la cima con el ascenso del ente público, y el sábado se ha mantenido esa tónica con un orden similar: La 1 ha promediado un dominante 11%, mientras que Antena 3 se ha quedado en un 10,3% y Telecinco, todavía en tercera posición, no ha pasado de un 9,5%. Mientras tanto, laSexta (5,4%) ha aguantado el tipo frente a Cuatro (5,3%) y Energy ha destacado en el terreno de la TDT con un 3,1%.

Reparto informativo

El liderato de La 1 no se podría entender sin su desempeño en el ámbito informativo. Aunque en la primera edición el dominio recae en Antena 3 (21,4%), que aventaja notablemente a Telecinco y el buque insignia de TVE (empatadas con un 11,9%), en el segundo horario la pública adelanta a la privada. 'Telediario 2' logra un 13,3% de share que le sirve para alejarse de 'Antena 3 noticias 2' (11,5%) y la propuesta de Mediaset (11,6%).