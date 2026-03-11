'Cuando seas mía' de Nova destaca con un 4,1%, pero 'Bright Minds' es lo más visto del día

Con un total de seis emisiones en el ranking de las diez con más espectadores de la jornada, encontramos a Nova. La cadena de Atresmedia destaca con sus culebrones y ficciones turcas como 'Cuando seas mía' o 'Emanet', respectivamente. Sin embargo, un capítulo de 'Bright Minds' es lo más visto del día en Atreseries, reuniendo a 340.000 personas en el prime time de la cadena.
Ranking cadenas TDT Martes, 10 de Marzo de 2026
2,3%
2,3%
1,9%
1,8%
1,8%
1,7%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,0%
1,0%
0,9%
0,9%
0,7%
0,6%
0,6%
0,5%
Ranking programas TDT Martes, 10 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright minds - La teoría del todo
21:55
23:03
340.000
2,6%
Cuando seas mía
16:29
18:30
326.000
4,1%
Emanet
15:00
16:29
317.000
3,4%
Leyla
23:07
23:12
307.000
2,7%
FBI - Estirpe
23:00
23:57
293.000
3,0%
Leyla
21:48
23:07
276.000
2,1%
Marina
18:30
20:30
270.000
3,2%
El amor invencible
20:30
21:48
269.000
2,2%
Trece y Cope es noticia
20:30
20:41
251.000
2,4%
Tu cine - La noche de los gigantes
20:13
22:13
249.000
2,1%
Ranking Energy (2,3%) - Martes, 10 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FBI - Estirpe
23:00
23:57
293.000
3,0%
FBI - Bajo presión
23:57
24:51
232.000
3,8%
FBI - Black pill (o píldora negra)
22:07
23:00
212.000
1,6%
FBI - De acogida
20:16
21:16
205.000
1,9%
Distrito 8
20:16
26:30
201.000
2,4%
Ranking Nova (2,3%) - Martes, 10 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cuando seas mía
16:29
18:30
326.000
4,1%
Emanet
15:00
16:29
317.000
3,4%
Leyla
23:07
23:12
307.000
2,7%
Leyla
21:48
23:07
276.000
2,1%
Marina
18:30
20:30
270.000
3,2%
Ranking FDF (1,9%) - Martes, 10 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina - Un avispilla, una dominatrix y un ...
15:40
17:26
187.000
2,1%
La que se avecina - Un chochete pasajero, una lesbiana ...
21:01
22:55
181.000
1,4%
Cine - El origen del planeta de los simios ...
22:55
25:01
165.000
2,1%
La que se avecina - Un pipiolo, un bombero y un ...
13:48
15:40
148.000
1,7%
La que se avecina - Un beach club, un zahori de pueblo ...
17:26
19:14
139.000
1,8%
Ranking Atreseries (1,8%) - Martes, 10 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright minds - La teoría del todo
21:55
23:03
340.000
2,6%
Bright minds - El estornino
20:51
21:55
236.000
1,9%
Bright minds - La paradoja de Fermi
23:03
24:04
196.000
2,1%
Hudson & Rex
19:03
19:56
185.000
2,3%
Hudson & Rex
19:56
20:51
180.000
1,8%
Ranking BEMADtv (1,8%) - Martes, 10 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine - Hora punta 2
17:29
18:54
211.000
2,8%
Cine - Speed
22:47
25:01
190.000
2,3%
Cine - Hora punta 3
18:54
20:25
183.000
2,2%
Cine - Hora punta
15:33
17:29
164.000
1,9%
Cine - Waterworld
20:25
22:47
153.000
1,2%
Ranking TRECE (1,7%) - Martes, 10 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Trece y Cope es noticia
20:30
20:41
251.000
2,4%
Tu cine - La noche de los gigantes
20:13
22:13
249.000
2,1%
Cine western - Centauros del desierto
17:50
20:13
245.000
3,1%
El cascabel
22:13
24:32
149.000
1,5%
Sesión doble - El secreto de santa Vitoria ...
14:51
17:47
135.000
1,5%
Ranking Neox (1,4%) - Martes, 10 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
14:53
15:19
192.000
2,0%
The Big Bang Theory
16:59
17:24
187.000
2,3%
The Big Bang Theory
17:24
17:52
180.000
2,3%
The Big Bang Theory
18:16
18:42
177.000
2,4%
The Big Bang Theory
16:40
16:59
176.000
2,1%
Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Martes, 10 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:10
24:34
201.000
2,5%
La noche en 24h: portada - Isidoro Jiménez-Paloma del ...
22:06
23:10
151.000
1,2%
Informativo 24h
21:43
22:06
120.000
0,9%
Deportes 2
21:37
21:43
106.000
0,8%
Deportes 1
15:35
15:41
101.000
1,1%
Ranking DMAX (1,4%) - Martes, 10 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ramsés el grande: Rey del Antiguo Egipto - El ...
22:37
23:31
145.000
1,2%
¿Cómo lo hacen?
22:07
22:30
145.000
1,1%
Expedición al pasado
15:05
16:00
126.000
1,3%
¿Cómo lo hacen?
21:37
22:00
122.000
0,9%
La fiebre del oro
16:58
17:56
122.000
1,5%
Ranking Mega (España) (1,4%) - Martes, 10 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Forjado a fuego: En la carretera
21:00
21:55
145.000
1,1%
Vida bajo cero: Canadá - Sin agua, un infierno ...
16:33
17:25
137.000
1,7%
El chiringuito de jugones: la cuenta atrás ...
23:45
24:00
133.000
1,7%
Forjado a fuego - El estoque de mosquetero ...
22:44
23:45
133.000
1,2%
Vida bajo cero: Canadá - Rezagados
18:24
19:21
128.000
1,7%
Ranking Ten (1,0%) - Martes, 10 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
15:13
16:14
107.000
1,1%
Caso cerrado
20:04
21:00
100.000
1,0%
Caso cerrado
19:13
20:04
97.000
1,2%
Caso cerrado
14:11
15:13
87.000
1,0%
Caso cerrado
18:20
19:13
85.000
1,1%
Ranking Squirrel (1,0%) - Martes, 10 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine - No hay piedad
22:02
23:34
125.000
1,0%
Cine - El largo camino de la venganza
19:08
20:38
106.000
1,2%
Justicia extrema - Guerras urbanas
20:38
22:02
103.000
0,8%
Cuéntame cómo pasó - Cincuenta y siete años y un ...
13:27
14:42
90.000
1,4%
Cine - Jugando con la muerte (2010)
23:34
25:04
71.000
1,1%
Ranking Divinity (0,9%) - Martes, 10 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio
21:22
22:19
125.000
0,9%
Elementary - Sobre la pista
24:14
24:52
99.000
1,8%
Elementary - La última modelo
24:52
25:41
97.000
2,7%
Elementary - Miss incomprendida
23:09
24:14
91.000
1,0%
Murder lovers
23:09
26:30
91.000
1,7%
Ranking DKiss (0,9%) - Martes, 10 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Viviendo con un asesino
16:32
17:31
87.000
1,1%
Broken harts
20:11
22:09
78.000
0,7%
La llamada del crimen
15:33
16:32
76.000
0,8%
Viviendo con un asesino
17:32
18:27
72.000
1,0%
Los gemelos reforman dos veces: edición celebrity - ...
14:35
15:33
66.000
0,7%
Ranking Teledeporte (0,7%) - Martes, 10 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Estudio estadio champions
23:11
24:08
178.000
2,0%
Estudio estadio champions: la previa
22:31
23:11
111.000
0,9%
Baloncesto: basketball champions league - Elan Chalon ...
20:32
22:27
99.000
0,8%
JJPP esquí alpino: femenino(d) - combinada ...
21:25
21:37
82.000
0,6%
Estudio estadio champions: tiempo extra
24:08
24:36
74.000
1,2%
Ranking Clan TVE (0,6%) - Martes, 10 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los green en la gran ciudad
21:14
21:24
84.000
0,7%
Bluey
18:02
18:09
78.000
1,0%
Bluey
17:55
18:02
76.000
1,0%
Bluey
17:33
17:40
76.000
1,0%
Bluey
17:48
17:55
74.000
1,0%
Ranking Boing (0,6%) - Martes, 10 de Marzo de 2026