'Supervivientes' (15,8%) aterriza líder y trastoca a 'The Floor' (10,2%), pero 'En tierra lejana' (12,3%) sube

Audiencias Martes 10 de Marzo de 2026
'Supervivientes: Tierra de nadie', este año presentado por Ion Aramendi, ha hecho su aparición en la noche de Telecinco. En esta primera entrega, el espacio ha registrado un 15,8%, lo que le ha otorgado un firme liderazgo de la noche frente al resto de la competencia. El espacio más afectado ha sido 'The Floor', que con su 10,2% pierde -1,9 puntos respecto a su última entrega de estreno hace dos semanas.
Sin embargo, 'En tierra lejana' no se ha visto afectado por el dato del reality y ha mejorado en +0,7 puntos al anotar un 12,3%. Por otro lado, 'Código 10' cosecha un 7%, de modo que tan solo cede ligeramente -0,1 puntos en una semana. En cuanto a 'Apatrullando', el formato de laSexta se conforma con un 3,9%, pero se alza +0,4 puntos.
Si nos fijamos en la franja del access prime time, los espacios se ven afectados por la Champions League. No obstante, 'El hormiguero' alcanza un 12,7% y sube +2,4 puntos en tanto a la semana pasada, donde también hubo fútbol, pero en La 1. 'La revuelta' se queda con un 9,3%. 'First Dates' levanta el dato de la semana pasada en +2 puntos a un 8,9%.
Prime time
- 'Tierra de nadie' se estrena líder con un 15,8%
- +0,7 puntos sube 'En tierra lejana' (12,3%)
- 10,2% para 'The Floor', que baja -1,9 puntos
- 'Código 10' firma un 7% (-0,1)
- 'Apatrullando' (3,9%) mejora +0,4 puntos
La revuelta: Jorge Drexler1.215.000 9,3%
The Floor795.000 10,2%
Cifras y letras657.000 5,0%
Cifras y letras699.000 5,1%
Documaster165.000 1,6%
Pioneras: Creadoras203.000 1,7%
Pioneras: Inconformistas126.000 1,6%
El hormiguero: Luis Fonsi1.658.000 12,7%
En tierra lejana851.000 12,3%
First Dates605.000 4,7%
Horizonte900.000 6,9%
Código 10402.000 7,0%
First Dates1.168.000 8,9%
Supervivientes: Tierra de nadie929.000 15,8%
laSexta clave492.000 4,0%
El intermedio819.000 6,2%
Apatrullando: Chinos made in Spain337.000 3,9%
'The Floor' baja a un 10,2% en La 1
Late night
- 'The Floor' marca escuetos datos en sus reposiciones
- 6,8% firma 'En tierra lejana' con su capítulo repetido
- 'Apatrullando' sube en sus reposiciones del late night
The Floor172.000 4,8%
The Floor124.000 7,2%
Dando forma a la mujer: Historia del sujetador65.000 1,3%
Cine: Leonora Carrington y el juego surrealista26.000 1,1%
En tierra lejana194.000 6,8%
Sportium game show54.000 3,4%
Código 10 (Continuación)402.000 7,0%
Supervivientes: Tierra de nadie (Continuación)929.000 15,8%
Gran Madrid show146.000 8,7%
Apatrullando202.000 4,3%
Apatrullando: Trasplantes, vidas contrarreloj92.000 3,8%
'¡Allá tú!' marca máximo de temporada rozando el doble dígito
Sobremesa y tarde
- '¡Allá tú!' firma máximo en su nueva etapa con un 9,9% (+1,4)
- 10,6% anota 'Valle Salvaje', que pierde -2,2 puntos
- 'Sueños de libertad' (13,6%) cede -0,4 puntos
- 'Todo es mentira' se abona al 8,1%
- -0,8 puntos desciende 'Más vale tarde', que marca un 6,4%
Directo al grano891.000 10,6%
Valle Salvaje799.000 10,6%
La promesa897.000 11,6%
Malas lenguas997.000 11,0%
Aquí la Tierra1.297.000 12,2%
Saber y ganar632.000 6,8%
Grandes documentales326.000 4,0%
Mares en movimiento: Las maravillas del Mar del Norte316.000 3,7%
Tecnología animal: Grandes simios344.000 4,4%
Malas lenguas555.000 7,3%
Sukha195.000 2,1%
En primicia: Raúl del Pozo275.000 2,4%
Sueños de libertad1.203.000 13,6%
Y ahora, Sonsoles773.000 9,8%
Pasapalabra1.948.000 18,5%
Todo es mentira679.000 8,1%
Lo sabe, no lo sabe484.000 6,1%
El tiempo justo663.000 8,1%
El diario de Jorge752.000 9,5%
¡Allá tú!1.007.000 9,9%
Zapeando503.000 5,8%
Más vale tarde497.000 6,4%
'La hora de La 1' lidera su franja con un 21,3%
Mañana
- 'La hora de La 1' lidera con un 21,3% y se alza ligeramente +0,2 puntos
- 'El precio justo' firma máximo con un 9,7% (+1,5)
- 12,7% anota 'Espejo público', que sube +1,8 puntos
- -1,5 puntos pierde 'En boca de todos' al firmar un 7,2%
- 15% para 'Aruser@s', que se eleva +1,5 puntos
La hora de La 1453.000 21,3%
Mañaneros 360562.000 16,8%
Entrevista: Yolanda Díaz834.000 15,8%
Mañaneros 360975.000 11,4%
Pueblo de Dios: Suesa, en femenino y plural13.000 1,2%
Arqueomanía: La cueva de Nerja (2ª parte)13.000 1,0%
Érase una vez en Tsavo: Época de abundancia33.000 1,7%
Agrosfera33.000 1,6%
Aquí hay trabajo29.000 1,3%
La aventura del saber29.000 1,1%
Baserri gourmet: Patxiku Enea28.000 1,0%
El western de La 2: Johnny el vengador76.000 2,2%
El cazador109.000 1,7%
El cazador231.000 2,5%
Espejo público351.000 12,7%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: Gratinado de calabaza con jamón y queso794.000 15,4%
La ruleta de la suerte1.630.000 20,9%
Love shopping tv1.000 0,1%
¡Toma salami!: Xuxa5.000 0,4%
Alerta cobra: Decisión solitaria7.000 0,4%
Alerta cobra: El lado oscuro29.000 1,4%
Alerta cobra: El lado oscuro (2ª parte)60.000 2,5%
En boca de todos243.000 7,2%
La mirada crítica158.000 8,2%
El programa de AR272.000 10,9%
Vamos a ver340.000 8,8%
El precio justo720.000 9,7%
Aruser@s el humorning196.000 12,6%
Aruser@s355.000 15,0%
Al rojo vivo407.000 10,2%
Informativos
'Antena 3 noticias 1' arrasa en la sobremesa al cosechar un 23%. 'Telediario 1' alcanza un 15,9%, mientras que 'Informativos Telecinco 15:00' (9,3%) se queda a unas décimas del doble dígito. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' registra un 17,6%. 'Telediario 2' queda por detrás con un 11,3%, es decir, 4 puntos por encima de 'Informativos Telecinco 21:00' (7,3%).
Informativo territorial 1852.000 12,5%
Telediario 11.557.000 15,9%
Informativo territorial 21.175.000 12,6%
Telediario 21.416.000 11,3%
Noticias de la mañana271.000 14,4%
Antena 3 noticias 12.252.000 23,0%
Antena 3 noticias 22.216.000 17,6%
Noticias Cuatro 1624.000 8,2%
El desmarque Cuatro 1477.000 5,0%
Noticias Cuatro 2516.000 5,2%
El desmarque: Madrugada54.000 3,1%
El matinal114.000 9,0%
Informativos Telecinco 15:00906.000 9,3%
Informativos Telecinco 21:00915.000 7,3%
laSexta noticias 14h874.000 10,0%
laSexta noticias: Jugones506.000 5,1%
laSexta noticias 20h824.000 8,3%