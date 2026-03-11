'Supervivientes' (15,8%) aterriza líder y trastoca a 'The Floor' (10,2%), pero 'En tierra lejana' (12,3%) sube

Por Redacción | |

'Supervivientes: Tierra de nadie', este año presentado por Ion Aramendi, ha hecho su aparición en la noche de Telecinco. En esta primera entrega, el espacio ha registrado un 15,8%, lo que le ha otorgado un firme liderazgo de la noche frente al resto de la competencia. El espacio más afectado ha sido 'The Floor', que con su 10,2% pierde -1,9 puntos respecto a su última entrega de estreno hace dos semanas.

Sin embargo, 'En tierra lejana' no se ha visto afectado por el dato del reality y ha mejorado en +0,7 puntos al anotar un 12,3%. Por otro lado, 'Código 10' cosecha un 7%, de modo que tan solo cede ligeramente -0,1 puntos en una semana. En cuanto a 'Apatrullando', el formato de laSexta se conforma con un 3,9%, pero se alza +0,4 puntos.

Si nos fijamos en la franja del access prime time, los espacios se ven afectados por la Champions League. No obstante, 'El hormiguero' alcanza un 12,7% y sube +2,4 puntos en tanto a la semana pasada, donde también hubo fútbol, pero en La 1. 'La revuelta' se queda con un 9,3%. 'First Dates' levanta el dato de la semana pasada en +2 puntos a un 8,9%.

Fotograma del episodio de 'En tierra lejana' emitido el 10 de marzo

Prime time

'Tierra de nadie' se estrena líder con un 15,8%

+0,7 puntos sube 'En tierra lejana' (12,3%)

10,2% para 'The Floor', que baja -1,9 puntos

'Código 10' firma un 7% (-0,1)

'Apatrullando' (3,9%) mejora +0,4 puntos

La 1

La revuelta: Jorge Drexler1.215.000 9,3% The Floor795.000 10,2%

La 2

Cifras y letras657.000 5,0% Cifras y letras699.000 5,1% Documaster165.000 1,6% Pioneras: Creadoras203.000 1,7% Pioneras: Inconformistas126.000 1,6%

Antena 3

El hormiguero: Luis Fonsi1.658.000 12,7% En tierra lejana851.000 12,3%

Cuatro

First Dates605.000 4,7% Horizonte900.000 6,9% Código 10402.000 7,0%

Telecinco

First Dates1.168.000 8,9% Supervivientes: Tierra de nadie929.000 15,8%

laSexta

laSexta clave492.000 4,0% El intermedio819.000 6,2% Apatrullando: Chinos made in Spain337.000 3,9%

'The Floor' baja a un 10,2% en La 1

Late night

'The Floor' marca escuetos datos en sus reposiciones

6,8% firma 'En tierra lejana' con su capítulo repetido

'Apatrullando' sube en sus reposiciones del late night

La 1

The Floor172.000 4,8% The Floor124.000 7,2%

La 2

Dando forma a la mujer: Historia del sujetador65.000 1,3% Cine: Leonora Carrington y el juego surrealista26.000 1,1%

Antena 3

En tierra lejana194.000 6,8% Sportium game show54.000 3,4%

Cuatro

Código 10 (Continuación)402.000 7,0%

Telecinco

Supervivientes: Tierra de nadie (Continuación)929.000 15,8% Gran Madrid show146.000 8,7%

laSexta

Apatrullando202.000 4,3% Apatrullando: Trasplantes, vidas contrarreloj92.000 3,8%

'¡Allá tú!' marca máximo de temporada rozando el doble dígito

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano891.000 10,6% Valle Salvaje799.000 10,6% La promesa897.000 11,6% Malas lenguas997.000 11,0% Aquí la Tierra1.297.000 12,2%

La 2

Saber y ganar632.000 6,8% Grandes documentales326.000 4,0% Mares en movimiento: Las maravillas del Mar del Norte316.000 3,7% Tecnología animal: Grandes simios344.000 4,4% Malas lenguas555.000 7,3% Sukha195.000 2,1% En primicia: Raúl del Pozo275.000 2,4%

Antena 3

Sueños de libertad1.203.000 13,6% Y ahora, Sonsoles773.000 9,8% Pasapalabra1.948.000 18,5%

Cuatro

Todo es mentira679.000 8,1% Lo sabe, no lo sabe484.000 6,1%

Telecinco

El tiempo justo663.000 8,1% El diario de Jorge752.000 9,5% ¡Allá tú!1.007.000 9,9%

laSexta

Zapeando503.000 5,8% Más vale tarde497.000 6,4%

'La hora de La 1' lidera su franja con un 21,3%

Mañana

La 1

La hora de La 1453.000 21,3% Mañaneros 360562.000 16,8% Entrevista: Yolanda Díaz834.000 15,8% Mañaneros 360975.000 11,4%

La 2

Pueblo de Dios: Suesa, en femenino y plural13.000 1,2% Arqueomanía: La cueva de Nerja (2ª parte)13.000 1,0% Érase una vez en Tsavo: Época de abundancia33.000 1,7% Agrosfera33.000 1,6% Aquí hay trabajo29.000 1,3% La aventura del saber29.000 1,1% Baserri gourmet: Patxiku Enea28.000 1,0% El western de La 2: Johnny el vengador76.000 2,2% El cazador109.000 1,7% El cazador231.000 2,5%

Antena 3

Espejo público351.000 12,7% Cocina abierta de Karlos Arguiñano: Gratinado de calabaza con jamón y queso794.000 15,4% La ruleta de la suerte1.630.000 20,9%

Cuatro

Love shopping tv1.000 0,1% ¡Toma salami!: Xuxa5.000 0,4% Alerta cobra: Decisión solitaria7.000 0,4% Alerta cobra: El lado oscuro29.000 1,4% Alerta cobra: El lado oscuro (2ª parte)60.000 2,5% En boca de todos243.000 7,2%

Telecinco

La mirada crítica158.000 8,2% El programa de AR272.000 10,9% Vamos a ver340.000 8,8% El precio justo720.000 9,7%

laSexta

Aruser@s el humorning196.000 12,6% Aruser@s355.000 15,0% Al rojo vivo407.000 10,2%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' arrasa en la sobremesa al cosechar un 23%. 'Telediario 1' alcanza un 15,9%, mientras que 'Informativos Telecinco 15:00' (9,3%) se queda a unas décimas del doble dígito. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' registra un 17,6%. 'Telediario 2' queda por detrás con un 11,3%, es decir, 4 puntos por encima de 'Informativos Telecinco 21:00' (7,3%).

La 1

Informativo territorial 1852.000 12,5% Telediario 11.557.000 15,9% Informativo territorial 21.175.000 12,6% Telediario 21.416.000 11,3%

Antena 3

Noticias de la mañana271.000 14,4% Antena 3 noticias 12.252.000 23,0% Antena 3 noticias 22.216.000 17,6%

Cuatro

Noticias Cuatro 1624.000 8,2% El desmarque Cuatro 1477.000 5,0% Noticias Cuatro 2516.000 5,2% El desmarque: Madrugada54.000 3,1%

Telecinco

El matinal114.000 9,0% Informativos Telecinco 15:00906.000 9,3% Informativos Telecinco 21:00915.000 7,3%

laSexta

laSexta noticias 14h874.000 10,0% laSexta noticias: Jugones506.000 5,1% laSexta noticias 20h824.000 8,3%

