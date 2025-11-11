FormulaTV
AUDIENCIAS TDT 10 DE NOVIEMBRE

'No somos nadie' crece a un buen 2% y las series de Nova se hacen con los cinco primeros puestos del ranking

Dos películas de Trece se cuelan el ranking de lo más visto de la jornada.

'No somos nadie' crece a un buen 2% y las series de Nova se hacen con los cinco primeros puestos del ranking
Por RedacciónPublicado: Martes 11 Noviembre 2025 09:31 (hace 6 horas)

Audiencias Lunes 10 de Noviembre de 2025

  • logola1

    14,6%

  • logoantena3

    14,5%

  • logotelecinco

    9,6%

  • logolasexta

    5,9%

  • logocuatro

    5,8%

  • logola2

    3,6%

  • logoenergy

    2,3%

  • logonova

    2,2%

  • logofdf

    2,0%

  • logo13tv

    1,8%

  • logodiscoverymax

    1,8%

  • logoatreseries

    1,6%

  • logoneox

    1,5%

  • logocanal24horas

    1,3%

  • logodivinity

    1,2%

  • logobemadtv

    1,2%

  • logomega-espana

    1,1%

  • logoten

    1,1%

  • logodkiss

    1,1%

  • logoparamount-network

    0,9%

  • logoboing

    0,7%

  • logoclan

    0,5%

  • logoreal-madrid-tv

    0,4%

  • logoteledeporte

    0,3%

  • logogol-television

    0,0%

Nova consigue hacerse con los cinco espacios más vistos de la jornada gracias a 'Cuando me enamoro', 'Vino el amor', 'Sortilegio', 'Emanet' y 'Mar del amor', aunque también cuela 'Amor sin límite' en el ranking. En el top 10 también destacan dos películas de Trece y lo completan un capítulo de 'La que se avecina' y otro de 'Los Simpson'. Por su parte, 'No somos nadie' arranca la semana creciendo a un buen 2% y siendo lo más visto de Ten.

Ranking cadenas TDT Lunes, 10 de Noviembre de 2025

Energy 2,3%

Nova 2,2%

FDF 2,0%

TRECE 1,8%

DMAX 1,8%

Atreseries 1,6%

Neox 1,5%

Canal 24 Horas 1,3%

Divinity 1,2%

BEMADtv 1,2%

Mega (España) 1,1%

DKiss 1,1%

Ten 1,1%

Paramount Network 0,9%

Boing 0,7%

Clan TVE 0,5%

Real Madrid TV 0,4%

Teledeporte 0,3%

Ranking programas TDT Lunes, 10 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Cuando me enamoro
20:00
21:29
325.000
3,0%
Nova
Vino el amor
18:30
20:00
301.000
3,6%
Nova
Sortilegio
16:31
18:05
287.000
3,8%
Nova
Emanet
15:00
16:31
284.000
3,1%
Nova
Mar de amor
18:05
18:30
272.000
3,6%
TRECE
Cine western El sheriff de Oracle
18:56
20:48
264.000
2,9%
Nova
Amor sin límite
21:29
23:13
259.000
1,9%
TRECE
Tu cine Sombras en el rancho
20:48
22:11
253.000
2,0%
FDF
La que se avecina Una dispensa, un fetus in fetu ...
20:59
22:47
252.000
1,9%
Neox
Los Simpson
15:19
15:46
247.000
2,6%

Ranking Energy (2,3%) - Lunes, 10 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
C. S. I. Perros y perritos
19:20
20:13
211.000
2,4%
Energy
Distrito 8
20:13
26:18
210.000
2,4%
Energy
C. S. I. Una bala le atraviesa (2ª parte)
18:37
19:20
200.000
2,5%
Energy
C. S. I. Una bala le atraviesa
17:41
18:37
177.000
2,4%
Energy
C. S. I. Secretos y moscas
16:46
17:41
168.000
2,2%

Ranking Nova (2,2%) - Lunes, 10 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Cuando me enamoro
20:00
21:29
325.000
3,0%
Nova
Vino el amor
18:30
20:00
301.000
3,6%
Nova
Sortilegio
16:31
18:05
287.000
3,8%
Nova
Emanet
15:00
16:31
284.000
3,1%
Nova
Mar de amor
18:05
18:30
272.000
3,6%

Ranking FDF (2,0%) - Lunes, 10 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Una dispensa, un fetus in fetu ...
20:59
22:47
252.000
1,9%
FDF
Cine Predators
22:55
24:56
188.000
2,2%
FDF
La que se avecina Un empresario desbordado, un ...
19:18
20:59
184.000
1,9%
FDF
La que se avecina Unos hongos, una pitonisa y un ...
15:48
17:29
181.000
2,2%
FDF
La que se avecina Una presidenta acorralada, un ...
17:29
19:18
160.000
2,1%

Ranking TRECE (1,8%) - Lunes, 10 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western El sheriff de Oracle
18:56
20:48
264.000
2,9%
TRECE
Tu cine Sombras en el rancho
20:48
22:11
253.000
2,0%
TRECE
Sesión doble El capitán fuego
17:04
18:54
203.000
2,7%
TRECE
El cascabel
22:11
24:31
198.000
1,9%
TRECE
Sesión doble Los invasores
14:46
17:04
163.000
1,9%

Ranking DMAX (1,8%) - Lunes, 10 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Pesca radical
18:45
19:39
178.000
2,2%
DMAX
Historia perdida
22:32
23:25
165.000
1,3%
DMAX
La fiebre del oro
16:53
17:51
162.000
2,2%
DMAX
Joyas sobre ruedas
20:28
21:30
159.000
1,4%
DMAX
Joyas sobre ruedas
19:39
20:28
155.000
1,7%

Ranking Atreseries (1,6%) - Lunes, 10 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Bright Minds Invisible
21:55
23:04
239.000
1,7%
Atreseries
Bright Minds El estornino
23:04
24:04
216.000
2,2%
Atreseries
Hudson y Rex
17:11
18:06
169.000
2,3%
Atreseries
Bright Minds La muerte y la compañía
20:39
21:55
160.000
1,3%
Atreseries
Hudson y Rex
16:30
17:11
157.000
2,0%

Ranking Neox (1,5%) - Lunes, 10 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:19
15:46
247.000
2,6%
Neox
Los Simpson
14:53
15:19
215.000
2,4%
Neox
Los Simpson
15:46
16:05
181.000
2,0%
Neox
Los Simpson
14:25
14:53
165.000
2,1%
Neox
Los Simpson
16:05
16:31
164.000
1,9%

Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Lunes, 10 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:10
24:32
218.000
2,5%
Canal 24 Horas
La noche en 24h: Portada Jesús Álvarez
22:02
23:10
166.000
1,2%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:43
22:02
121.000
0,9%
Canal 24 Horas
Telediario 2
20:58
21:37
96.000
0,8%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:57
15:35
89.000
1,0%

Ranking Divinity (1,2%) - Lunes, 10 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
15:53
16:51
154.000
1,8%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
16:51
17:45
138.000
1,8%
Divinity
Tu casa a juicio
21:06
22:01
126.000
1,0%
Divinity
Tu casa a juicio
20:17
21:06
126.000
1,2%
Divinity
Tu casa a juicio
18:42
19:25
113.000
1,4%

Ranking BEMADtv (1,2%) - Lunes, 10 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine SetUp
21:03
22:27
151.000
1,1%
BEMADtv
Cine 16 calles
22:27
24:12
126.000
1,2%
BEMADtv
Cine Un golpe con estilo
17:43
19:14
123.000
1,6%
BEMADtv
Cine El secreto de Thomas Crown
15:33
17:43
120.000
1,5%
BEMADtv
Cine Powder (Pura energía)
19:14
21:03
93.000
1,0%

Ranking Mega (España) (1,1%) - Lunes, 10 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
158.000
4,0%
Mega (España)
Vida bajo cero
15:51
16:50
106.000
1,2%
Mega (España)
Mountain Men Infierno sobre hielo
13:02
15:49
82.000
1,2%
Mega (España)
Top mecanic Cinco días para restaurar una ...
19:39
23:45
73.000
0,6%
Mega (España)
Vida bajo cero
16:50
17:47
69.000
0,9%

Ranking DKiss (1,1%) - Lunes, 10 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Home Town
21:08
22:10
114.000
0,9%
DKiss
El asesino de al lado Woodlake Drive
16:34
17:32
112.000
1,5%
DKiss
El asesino de al lado North 2nd CT
17:32
18:28
95.000
1,3%
DKiss
Home Town
22:10
23:07
93.000
0,7%
DKiss
Un asesino en el trabajo
15:36
16:34
81.000
0,9%

Ranking Ten (1,1%) - Lunes, 10 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
No somos nadie
15:45
19:45
160.000
2,0%
Ten
Caso cerrado
14:30
15:45
123.000
1,4%
Ten
Caso cerrado
20:42
21:51
90.000
0,7%
Ten
Caso cerrado
13:26
14:30
82.000
1,5%
Ten
Caso cerrado
19:45
20:42
75.000
0,8%

Ranking Paramount Network (0,9%) - Lunes, 10 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer La casa del ...
19:57
22:00
138.000
1,2%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer Rapsodia de ...
18:01
19:57
116.000
1,4%
Paramount Network
Cine Hostage
22:02
24:28
99.000
0,9%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch La venganza hace al ...
17:02
18:01
92.000
1,2%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch La dama de ...
16:04
17:02
83.000
1,0%

Ranking Boing (0,7%) - Lunes, 10 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
La casa de los retos
20:17
20:48
161.000
1,6%
Boing
El bebé jefazo: Vuelta a la cuna
17:23
17:44
79.000
1,1%
Boing
Los Thunderman Apoyo floral
21:59
22:21
67.000
0,5%
Boing
Los Thunderman Atrápame si puedes
22:29
22:50
32.000
0,2%
Boing
Game Shakers
22:57
23:17
12.000
0,1%

Ranking Clan TVE (0,5%) - Lunes, 10 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los misterios de Laura Laura y el misterio del ...
22:57
23:57
83.000
0,8%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Secretos y ...
23:57
25:08
60.000
1,0%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó El veneno del teatro
25:08
26:09
53.000
1,9%
Clan TVE
La tarde Clan
17:20
21:24
42.000
0,5%
Clan TVE
Ana y los 7 Chantajeada
26:10
26:29
38.000
2,1%

Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Lunes, 10 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Sobrevive esta noche
21:40
23:06
72.000
0,5%
Real Madrid TV
Cine El imperio de la ley
23:06
24:45
45.000
0,5%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
17:31
19:26
38.000
0,5%
Real Madrid TV
Real Madrid conecta
19:35
21:31
34.000
0,3%
Real Madrid TV
Cine El caballero de los cien rostros
15:35
17:26
26.000
0,3%

Ranking Teledeporte (0,3%) - Lunes, 10 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol: Clasificación mundial (D) Irlanda - ...
21:25
23:02
39.000
0,3%
Teledeporte
Fútbol: Liga española 2ª D resumen ...
19:23
21:15
36.000
0,4%
Teledeporte
Fútbol: Liga española resumen Jornada
23:04
24:53
34.000
0,4%
Teledeporte
Estudio estadio: Solo resumenes
13:02
14:16
27.000
0,6%
Teledeporte
Trial: Campeonato del mundo (D)
16:36
18:05
21.000
0,3%

Ranking Squirrel (0,0%) - Lunes, 10 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine El ultimo guerrero
20:14
22:00
114.000
1,0%
Squirrel
Cine Juego de dragones
22:02
23:39
92.000
0,7%
Squirrel
Cine Tres flechas
18:40
20:14
86.000
1,0%
Squirrel
Cine Cocodrilo
15:15
16:53
64.000
0,7%
Squirrel
Cine Halcones de mar
16:53
18:40
53.000
0,7%
