Nova consigue hacerse con los cinco espacios más vistos de la jornada gracias a 'Cuando me enamoro', 'Vino el amor', 'Sortilegio', 'Emanet' y 'Mar del amor', aunque también cuela 'Amor sin límite' en el ranking. En el top 10 también destacan dos películas de Trece y lo completan un capítulo de 'La que se avecina' y otro de 'Los Simpson'. Por su parte, 'No somos nadie' arranca la semana creciendo a un buen 2% y siendo lo más visto de Ten.
Ranking cadenas TDT Lunes, 10 de Noviembre de 2025
2,3%
2,2%
2,0%
1,8%
1,8%
1,6%
1,5%
1,3%
1,2%
1,2%
1,1%
1,1%
1,1%
0,9%
0,7%
0,5%
0,4%
0,3%
Ranking programas TDT Lunes, 10 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cuando me enamoro
20:00
21:29
325.000
3,0%
Vino el amor
18:30
20:00
301.000
3,6%
Sortilegio
16:31
18:05
287.000
3,8%
Emanet
15:00
16:31
284.000
3,1%
Mar de amor
18:05
18:30
272.000
3,6%
Cine western El sheriff de Oracle
18:56
20:48
264.000
2,9%
Amor sin límite
21:29
23:13
259.000
1,9%
Tu cine Sombras en el rancho
20:48
22:11
253.000
2,0%
La que se avecina Una dispensa, un fetus in fetu ...
20:59
22:47
252.000
1,9%
Los Simpson
15:19
15:46
247.000
2,6%
Ranking Energy (2,3%) - Lunes, 10 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
C. S. I. Perros y perritos
19:20
20:13
211.000
2,4%
Distrito 8
20:13
26:18
210.000
2,4%
C. S. I. Una bala le atraviesa (2ª parte)
18:37
19:20
200.000
2,5%
C. S. I. Una bala le atraviesa
17:41
18:37
177.000
2,4%
C. S. I. Secretos y moscas
16:46
17:41
168.000
2,2%
Ranking Nova (2,2%) - Lunes, 10 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cuando me enamoro
20:00
21:29
325.000
3,0%
Vino el amor
18:30
20:00
301.000
3,6%
Sortilegio
16:31
18:05
287.000
3,8%
Emanet
15:00
16:31
284.000
3,1%
Mar de amor
18:05
18:30
272.000
3,6%
Ranking FDF (2,0%) - Lunes, 10 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Una dispensa, un fetus in fetu ...
20:59
22:47
252.000
1,9%
Cine Predators
22:55
24:56
188.000
2,2%
La que se avecina Un empresario desbordado, un ...
19:18
20:59
184.000
1,9%
La que se avecina Unos hongos, una pitonisa y un ...
15:48
17:29
181.000
2,2%
La que se avecina Una presidenta acorralada, un ...
17:29
19:18
160.000
2,1%
Ranking TRECE (1,8%) - Lunes, 10 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western El sheriff de Oracle
18:56
20:48
264.000
2,9%
Tu cine Sombras en el rancho
20:48
22:11
253.000
2,0%
Sesión doble El capitán fuego
17:04
18:54
203.000
2,7%
El cascabel
22:11
24:31
198.000
1,9%
Sesión doble Los invasores
14:46
17:04
163.000
1,9%
Ranking DMAX (1,8%) - Lunes, 10 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Pesca radical
18:45
19:39
178.000
2,2%
Historia perdida
22:32
23:25
165.000
1,3%
La fiebre del oro
16:53
17:51
162.000
2,2%
Joyas sobre ruedas
20:28
21:30
159.000
1,4%
Joyas sobre ruedas
19:39
20:28
155.000
1,7%
Ranking Atreseries (1,6%) - Lunes, 10 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright Minds Invisible
21:55
23:04
239.000
1,7%
Bright Minds El estornino
23:04
24:04
216.000
2,2%
Hudson y Rex
17:11
18:06
169.000
2,3%
Bright Minds La muerte y la compañía
20:39
21:55
160.000
1,3%
Hudson y Rex
16:30
17:11
157.000
2,0%
Ranking Neox (1,5%) - Lunes, 10 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:19
15:46
247.000
2,6%
Los Simpson
14:53
15:19
215.000
2,4%
Los Simpson
15:46
16:05
181.000
2,0%
Los Simpson
14:25
14:53
165.000
2,1%
Los Simpson
16:05
16:31
164.000
1,9%
Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Lunes, 10 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:10
24:32
218.000
2,5%
La noche en 24h: Portada Jesús Álvarez
22:02
23:10
166.000
1,2%
Informativo 24h
21:43
22:02
121.000
0,9%
Telediario 2
20:58
21:37
96.000
0,8%
Telediario 1
14:57
15:35
89.000
1,0%
Ranking Divinity (1,2%) - Lunes, 10 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio: Vancouver
15:53
16:51
154.000
1,8%
Tu casa a juicio: Vancouver
16:51
17:45
138.000
1,8%
Tu casa a juicio
21:06
22:01
126.000
1,0%
Tu casa a juicio
20:17
21:06
126.000
1,2%
Tu casa a juicio
18:42
19:25
113.000
1,4%
Ranking BEMADtv (1,2%) - Lunes, 10 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine SetUp
21:03
22:27
151.000
1,1%
Cine 16 calles
22:27
24:12
126.000
1,2%
Cine Un golpe con estilo
17:43
19:14
123.000
1,6%
Cine El secreto de Thomas Crown
15:33
17:43
120.000
1,5%
Cine Powder (Pura energía)
19:14
21:03
93.000
1,0%
Ranking Mega (España) (1,1%) - Lunes, 10 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
158.000
4,0%
Vida bajo cero
15:51
16:50
106.000
1,2%
Mountain Men Infierno sobre hielo
13:02
15:49
82.000
1,2%
Top mecanic Cinco días para restaurar una ...
19:39
23:45
73.000
0,6%
Vida bajo cero
16:50
17:47
69.000
0,9%
Ranking DKiss (1,1%) - Lunes, 10 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Home Town
21:08
22:10
114.000
0,9%
El asesino de al lado Woodlake Drive
16:34
17:32
112.000
1,5%
El asesino de al lado North 2nd CT
17:32
18:28
95.000
1,3%
Home Town
22:10
23:07
93.000
0,7%
Un asesino en el trabajo
15:36
16:34
81.000
0,9%
Ranking Ten (1,1%) - Lunes, 10 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
No somos nadie
15:45
19:45
160.000
2,0%
Caso cerrado
14:30
15:45
123.000
1,4%
Caso cerrado
20:42
21:51
90.000
0,7%
Caso cerrado
13:26
14:30
82.000
1,5%
Caso cerrado
19:45
20:42
75.000
0,8%
Ranking Paramount Network (0,9%) - Lunes, 10 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los asesinatos de Midsomer La casa del ...
19:57
22:00
138.000
1,2%
Los asesinatos de Midsomer Rapsodia de ...
18:01
19:57
116.000
1,4%
Cine Hostage
22:02
24:28
99.000
0,9%
Los misterios de Murdoch La venganza hace al ...
17:02
18:01
92.000
1,2%
Los misterios de Murdoch La dama de ...
16:04
17:02
83.000
1,0%
Ranking Boing (0,7%) - Lunes, 10 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de los retos
20:17
20:48
161.000
1,6%
El bebé jefazo: Vuelta a la cuna
17:23
17:44
79.000
1,1%
Los Thunderman Apoyo floral
21:59
22:21
67.000
0,5%
Los Thunderman Atrápame si puedes
22:29
22:50
32.000
0,2%
Game Shakers
22:57
23:17
12.000
0,1%
Ranking Clan TVE (0,5%) - Lunes, 10 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Laura Laura y el misterio del ...
22:57
23:57
83.000
0,8%
Cuéntame cómo pasó Secretos y ...
23:57
25:08
60.000
1,0%
Cuéntame cómo pasó El veneno del teatro
25:08
26:09
53.000
1,9%
La tarde Clan
17:20
21:24
42.000
0,5%
Ana y los 7 Chantajeada
26:10
26:29
38.000
2,1%
Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Lunes, 10 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Sobrevive esta noche
21:40
23:06
72.000
0,5%
Cine El imperio de la ley
23:06
24:45
45.000
0,5%
Ciudad Real Madrid
17:31
19:26
38.000
0,5%
Real Madrid conecta
19:35
21:31
34.000
0,3%
Cine El caballero de los cien rostros
15:35
17:26
26.000
0,3%
Ranking Teledeporte (0,3%) - Lunes, 10 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol: Clasificación mundial (D) Irlanda - ...
21:25
23:02
39.000
0,3%
Fútbol: Liga española 2ª D resumen ...
19:23
21:15
36.000
0,4%
Fútbol: Liga española resumen Jornada
23:04
24:53
34.000
0,4%
Estudio estadio: Solo resumenes
13:02
14:16
27.000
0,6%
Trial: Campeonato del mundo (D)
16:36
18:05
21.000
0,3%
Ranking Squirrel (0,0%) - Lunes, 10 de Noviembre de 2025