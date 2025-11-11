FormulaTV
AUDIENCIAS LUNES 10 DE NOVIEMBRE

'La revuelta' (20,4%) toca el cielo con Rosalía y gana a 'El hormiguero' (15,3%) y 'Tentaciones' (16,3%) sube

'MasterChef Celebrity' proclama a sus cuatro finalistas mejorando a un 14,5%.

'La revuelta' (20,4%) toca el cielo con Rosalía y gana a 'El hormiguero' (15,3%) y 'Tentaciones' (16,3%) sube
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Martes 11 Noviembre 2025 09:00 (hace 7 horas) | Última actualización: Martes 11 Noviembre 2025 09:45 (hace 6 horas)

Audiencias Lunes 10 de Noviembre de 2025

Rosalía bendice a 'La revuelta' con su máximo histórico. El programa presentado por David Broncano arrasa en el access prime time con un 20,4% y 2,7 millones de espectadores, de modo que consigue, además, convertirse en lo más visto del día. Frente a él, 'El hormiguero', que trató de combatir a la cantante con la entrevista a Andy tras el fin de Andy y Lucas. El programa de Pablo Motos reunió a un 15,3%.

Ya entrando en el prime time, 'MasterChef Celebrity' proclamó a sus cuatro finalistas con un mejor dato que la semana anterior, dado que subió +1,3 puntos a un 14,5%. Sin embargo, no llegó a pillar a 'La isla de las tentaciones', que también crece tras su estreno y congrega a un 16,3%, es decir, un aumento de +1,8 puntos. En cuanto a 'Renacer', se apuntó un 10,9% tras ascender +0,3 puntos.

Prime time

  • Máximo histórico de 'La revuelta' con un 20,4%
  • 'El hormiguero' (15,3%) sube +1,2 puntos
  • 6,4% para 'First Dates', que baja -1,1 puntos
  • 'El intermedio' reúne a un 5,8% al bajar -1,7 puntos
  • El access de 'La isla de las tentaciones' anota un 10,1% al bajar -0,8 puntos
La 1

La Revuelta 2.706.000 20,4%

MasterChef Celebrity705.000 14,5%

La 2

Cifras y letras765.000 5,7%

Cine clásico 422.000 3,3%

Cine 175.000 2,8%

Antena 3

El Hormiguero 2.046.000 15,3%

Renacer717.000 10,9%

Cuatro

First Dates853.000 6,7%

First Dates873.000 6,4%

El blockbuster 477.000 6,2%

Telecinco

La isla de las tentaciones: Express1.344.000 10,1%

La isla de las tentaciones1.360.000 16,3%

laSexta

laSexta clave617.000 5,2%

El intermedio798.000 5,8%

El taquillazo 322.000 4,1%

Late night

  • La reposición de 'Renacer' (6,8%) se eleva ligeramente +0,2 puntos
  • 4,1% para 'Objetivo: París'
  • El cine de laSexta marca un 4% (-0,2)
La 1

MasterChef Celebrity (Continuación)705.000 14,5%

La 2

Metrópolis' "Steirischerherbst '25"23.000 0,9%

Conciertos Radio 3 7.000 0,4%

Antena 3

Renacer164.000 6,8%

Cuatro

Objetivo: París116.000 4,1%

El desmarque: Madrugada28.000 1,5%

Telecinco

La isla de las tentaciones. El despertar410.000 10,4%

Gran Madrid show107.000 5,5%

laSexta

Cine 104.000 4,0%

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano870.000 10,9%

Valle Salvaje841.000 11,2%

La promesa963.000 11,9%

Malas lenguas1.113.000 12,1%

Aquí la Tierra1.455.000 13,6%

La 2

Saber y ganar675.000 7,6%

Grandes documentales273.000 3,6%

Incluye:

- Edén: Paraísos remotos 276.000 3,5%

- La carrera de la vida 267.000 3,6%

Malas lenguas552.000 7,0%

Eva Longoria recorriendo México 152.000 1,7%

Eva Longoria recorriendo México 199.000 1,9%

Cifras y letras402.000 3,3%

Antena 3

Sueños de libertad1.236.000 14,6%

Y ahora, Sonsoles820.000 10,4%

Pasapalabra2.201.000 21,2%

Cuatro

Todo es mentira492.000 6,1%

Lo sabe, no lo sabe464.000 5,6%

Telecinco

El tiempo justo722.000 9,0%

El diario de Jorge840.000 10,9%

Agárrate al sillón727.000 8,3%

Gran hermano: La vida en directo607.000 5,8%

laSexta

Zapeando414.000 5,0%

Más vale tarde473.000 6,0%

Mañana

La 1

La hora de La 1320.000 17,4%

Mañaneros 360463.000 15,5%

Mañaneros 360990.000 12,4%

La 2

Zoom net8.000 1,1%

Yo soy de FP13.000 1,3%

Caravana educativa8.000 0,6%

Edén: Paraísos remotos 8.000 0,5%

Ciberdelitos13.000 0,7%

Aquí hay trabajo25.000 1,2%

La aventura del saber35.000 1,5%

El viajero 54.000 2,3%

Culturas 244.000 1,8%

La Italia que gusta 49.000 1,8%

El western de La 2 58.000 1,6%

El cazador stars70.000 1,0%

Saber y ganar286.000 3,1%

Antena 3

Espejo público288.000 11,6%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 799.000 17,2%

La ruleta de la suerte1.635.000 22,9%

Cuatro

Love shopping tv5.000 0,6%

¡Toma salami! 7.000 0,5%

Alerta cobra 17.000 1,1%

Alerta cobra 47.000 2,7%

Alerta cobra 66.000 3,1%

En boca de todos247.000 8,2%

Telecinco

La mirada crítica131.000 8,2%

El programa de AR276.000 11,2%

Vamos a ver534.000 8,5%

laSexta

Vivara olvidate de la gestion del alquiler2.000 0,2%

Aruser@s el humorning179.000 13,3%

Aruser@s312.000 14,9%

Al rojo vivo274.000 7,9%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' arrasa en la sobremesa con un impresionante 24,3% que lo deja totalmente inalcanzable. 'Telediario 1' conquista a un 14,8% y supera ampliamente a 'Informativos Telecinco 15:00', que roza el doble dígito con un 9,9%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' atrapa a un 19,8%, una amplia ventaja respecto a 'Telediario 2' (14,9%). En cambio, 'Informativos Telecinco 21:00' no se pone a la altura con un 7,4%.

La 1

Telediario matinal118.000 15,2%

Telediario 11.379.000 14,8%

Telediario 21.821.000 14,9%

Antena 3

Noticias de la mañana136.000 12,0%

Antena 3 Noticias 12.251.000 24,3%

Antena 3 Noticias 22.448.000 19,8%

Cuatro

Noticias Cuatro 1483.000 7,0%

El Desmarque Cuatro 1371.000 4,2%

Noticias Cuatro 2567.000 5,7%

Telecinco

El matinal75.000 10,9%

El matinal135.000 11,2%

Informativos Telecinco 15:00919.000 9,9%

Informativos Telecinco 21:00902.000 7,4%

laSexta

laSexta Noticias 14h583.000 7,3%

laSexta Noticias: Jugones391.000 4,1%

laSexta Noticias 20h748.000 7,5%

