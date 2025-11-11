'La revuelta' (20,4%) toca el cielo con Rosalía y gana a 'El hormiguero' (15,3%) y 'Tentaciones' (16,3%) sube

Audiencias Lunes 10 de Noviembre de 2025
Rosalía bendice a 'La revuelta' con su máximo histórico. El programa presentado por David Broncano arrasa en el access prime time con un 20,4% y 2,7 millones de espectadores, de modo que consigue, además, convertirse en lo más visto del día. Frente a él, 'El hormiguero', que trató de combatir a la cantante con la entrevista a Andy tras el fin de Andy y Lucas. El programa de Pablo Motos reunió a un 15,3%.
Ya entrando en el prime time, 'MasterChef Celebrity' proclamó a sus cuatro finalistas con un mejor dato que la semana anterior, dado que subió +1,3 puntos a un 14,5%. Sin embargo, no llegó a pillar a 'La isla de las tentaciones', que también crece tras su estreno y congrega a un 16,3%, es decir, un aumento de +1,8 puntos. En cuanto a 'Renacer', se apuntó un 10,9% tras ascender +0,3 puntos.
Cuatro se decantó por el cine tras los pobres resultados de 'Objetivo: París', sustitución que se realizó con éxito. 'Transporter' le otorga a la cadena un 6,2%. En cambio, el cine de laSexta sí se ve afectado, y es que 'Poker Face' interesó solo a un 4,1%, por lo que empeora en -2,4 puntos a la película de la semana anterior.
Prime time
- Máximo histórico de 'La revuelta' con un 20,4%
- 'El hormiguero' (15,3%) sube +1,2 puntos
- 6,4% para 'First Dates', que baja -1,1 puntos
- 'El intermedio' reúne a un 5,8% al bajar -1,7 puntos
- El access de 'La isla de las tentaciones' anota un 10,1% al bajar -0,8 puntos
La Revuelta 2.706.000 20,4%
MasterChef Celebrity705.000 14,5%
Cifras y letras765.000 5,7%
Cine clásico 422.000 3,3%
Cine 175.000 2,8%
El Hormiguero 2.046.000 15,3%
Renacer717.000 10,9%
First Dates853.000 6,7%
First Dates873.000 6,4%
El blockbuster 477.000 6,2%
La isla de las tentaciones: Express1.344.000 10,1%
La isla de las tentaciones1.360.000 16,3%
laSexta clave617.000 5,2%
El intermedio798.000 5,8%
El taquillazo 322.000 4,1%
Late night
- La reposición de 'Renacer' (6,8%) se eleva ligeramente +0,2 puntos
- 4,1% para 'Objetivo: París'
- El cine de laSexta marca un 4% (-0,2)
MasterChef Celebrity (Continuación)705.000 14,5%
Metrópolis' "Steirischerherbst '25"23.000 0,9%
Conciertos Radio 3 7.000 0,4%
Renacer164.000 6,8%
Objetivo: París116.000 4,1%
El desmarque: Madrugada28.000 1,5%
La isla de las tentaciones. El despertar410.000 10,4%
Gran Madrid show107.000 5,5%
Cine 104.000 4,0%
Sobremesa y tarde
- 'Gran hermano: La vida en directo' se hunde con un 5,8%
- 'Malas lenguas' (12,1%) sube +0,6 puntos
- Descenso de -0,9 puntos para 'Y ahora, Sonsoles' (10,4%)
- 'Lo sabe, no lo sabe' crece +0,5 puntos a un 5,6%
- -1,4 puntos pierde 'Zapeando' con su 5%
Directo al grano870.000 10,9%
Valle Salvaje841.000 11,2%
La promesa963.000 11,9%
Malas lenguas1.113.000 12,1%
Aquí la Tierra1.455.000 13,6%
Saber y ganar675.000 7,6%
Grandes documentales273.000 3,6%
Incluye:
- Edén: Paraísos remotos 276.000 3,5%
- La carrera de la vida 267.000 3,6%
Malas lenguas552.000 7,0%
Eva Longoria recorriendo México 152.000 1,7%
Eva Longoria recorriendo México 199.000 1,9%
Cifras y letras402.000 3,3%
Sueños de libertad1.236.000 14,6%
Y ahora, Sonsoles820.000 10,4%
Pasapalabra2.201.000 21,2%
Todo es mentira492.000 6,1%
Lo sabe, no lo sabe464.000 5,6%
El tiempo justo722.000 9,0%
El diario de Jorge840.000 10,9%
Agárrate al sillón727.000 8,3%
Gran hermano: La vida en directo607.000 5,8%
Zapeando414.000 5,0%
Más vale tarde473.000 6,0%
Mañana
- -2,9 puntos pierde 'La hora de La 1', aunque se mantiene fuerte con un 17,4%
- 'En boca de todos' firma un notorio 8,2% y crece +2,2 puntos
- 11,2% para 'El programa de Ana Rosa' al subir +0,9 puntos
- 'Espejo público' conquista a un 11,6% tras bajar -0,7 puntos
- -1,3 puntos se deja 'Al rojo vivo' (7,9%) en una semana
La hora de La 1320.000 17,4%
Mañaneros 360463.000 15,5%
Mañaneros 360990.000 12,4%
Zoom net8.000 1,1%
Yo soy de FP13.000 1,3%
Caravana educativa8.000 0,6%
Edén: Paraísos remotos 8.000 0,5%
Ciberdelitos13.000 0,7%
Aquí hay trabajo25.000 1,2%
La aventura del saber35.000 1,5%
El viajero 54.000 2,3%
Culturas 244.000 1,8%
La Italia que gusta 49.000 1,8%
El western de La 2 58.000 1,6%
El cazador stars70.000 1,0%
Saber y ganar286.000 3,1%
Espejo público288.000 11,6%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 799.000 17,2%
La ruleta de la suerte1.635.000 22,9%
Love shopping tv5.000 0,6%
¡Toma salami! 7.000 0,5%
Alerta cobra 17.000 1,1%
Alerta cobra 47.000 2,7%
Alerta cobra 66.000 3,1%
En boca de todos247.000 8,2%
La mirada crítica131.000 8,2%
El programa de AR276.000 11,2%
Vamos a ver534.000 8,5%
Vivara olvidate de la gestion del alquiler2.000 0,2%
Aruser@s el humorning179.000 13,3%
Aruser@s312.000 14,9%
Al rojo vivo274.000 7,9%
Informativos
'Antena 3 noticias 1' arrasa en la sobremesa con un impresionante 24,3% que lo deja totalmente inalcanzable. 'Telediario 1' conquista a un 14,8% y supera ampliamente a 'Informativos Telecinco 15:00', que roza el doble dígito con un 9,9%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' atrapa a un 19,8%, una amplia ventaja respecto a 'Telediario 2' (14,9%). En cambio, 'Informativos Telecinco 21:00' no se pone a la altura con un 7,4%.
Telediario matinal118.000 15,2%
Telediario 11.379.000 14,8%
Telediario 21.821.000 14,9%
Noticias de la mañana136.000 12,0%
Antena 3 Noticias 12.251.000 24,3%
Antena 3 Noticias 22.448.000 19,8%
Noticias Cuatro 1483.000 7,0%
El Desmarque Cuatro 1371.000 4,2%
Noticias Cuatro 2567.000 5,7%
El matinal75.000 10,9%
El matinal135.000 11,2%
Informativos Telecinco 15:00919.000 9,9%
Informativos Telecinco 21:00902.000 7,4%
laSexta Noticias 14h583.000 7,3%
laSexta Noticias: Jugones391.000 4,1%
laSexta Noticias 20h748.000 7,5%