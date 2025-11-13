FormulaTV
Audiencias ‘Hasta el fin del mundo’ se estrena con buenos datos en La 1

AUDIENCIAS TDT 12 DE NOVIEMBRE

'No somos nadie' cede al 1,6% y 'Transporter' (3,4%) de BeMad se impone al western de Trece (3,2%)

FDF completa el top 3 con 'El día de mañana' (3,8%) y lidera la jornada con un 2,5%.

Por RedacciónPublicado: Jueves 13 Noviembre 2025 09:14 (hace 4 horas)

Audiencias Miércoles 12 de Noviembre de 2025

  • logoantena3

    15,0%

  • logola1

    13,2%

  • logotelecinco

    8,7%

  • logolasexta

    6,2%

  • logocuatro

    5,3%

  • logola2

    3,3%

  • logofdf

    2,5%

  • logonova

    2,2%

  • logoenergy

    2,2%

  • logocanal24horas

    2,0%

  • logo13tv

    2,0%

  • logodiscoverymax

    1,8%

  • logoatreseries

    1,8%

  • logobemadtv

    1,8%

  • logoneox

    1,5%

  • logomega-espana

    1,4%

  • logodivinity

    1,3%

  • logoten

    1,1%

  • logodkiss

    1,1%

  • logoparamount-network

    1,1%

  • logoboing

    0,9%

  • logoreal-madrid-tv

    0,5%

  • logoclan

    0,4%

  • logoteledeporte

    0,3%

  • logogol-television

    0,0%

El cine de BeMad ha conseguido desbancar al western de Trece gracias a la película 'Transporter', que firma un 3,4% con 302.000 espectadores en el prime time de la cadena. En la tarde de Trece, 'Río apache' es lo segundo más visto del día con 295.000 espectadores. 'El día de mañana' (3,8%) se queda cerca con 286.000 espectadores en el prime time de FDF, que lidera el día con un 2,5%. En Ten, 'No somos nadie' cede ligeramente una décima en un día y firma un 1,6% con 130.000 espectadores, siendo lo más visto de Ten una jornada más.

Jason Statham protagoniza &#39;Transporter&#39;
Ranking cadenas TDT Miércoles, 12 de Noviembre de 2025

FDF 2,5%

Energy 2,2%

Nova 2,2%

Canal 24 Horas 2,0%

TRECE 2,0%

DMAX 1,8%

Atreseries 1,8%

BEMADtv 1,8%

Neox 1,5%

Mega (España) 1,4%

Divinity 1,3%

Paramount Network 1,1%

DKiss 1,1%

Ten 1,1%

Boing 0,9%

Real Madrid TV 0,5%

Clan TVE 0,4%

Teledeporte 0,3%

Ranking programas TDT Miércoles, 12 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Transporter
22:53
24:30
302.000
3,4%
TRECE
Cine western Río apache
18:59
20:48
295.000
3,2%
FDF
Cine El día de mañana
22:55
25:07
286.000
3,8%
Boing
La casa de los retos
20:18
20:46
283.000
2,8%
Nova
Cuando me enamoro
20:01
21:33
279.000
2,6%
Nova
Vino el amor
18:30
20:01
275.000
3,3%
FDF
La que se avecina Un viaje a Venecia, un vegano ...
20:56
22:55
273.000
2,2%
TRECE
Tu cine Legado salvaje
20:48
22:09
259.000
2,1%
TRECE
El cascabel
22:09
24:31
256.000
2,6%
Atreseries
Forever
22:58
23:48
250.000
2,5%

Ranking FDF (2,5%) - Miércoles, 12 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
Cine El día de mañana
22:55
25:07
286.000
3,8%
FDF
La que se avecina Un viaje a Venecia, un vegano ...
20:56
22:55
273.000
2,2%
FDF
La que se avecina Un terrorista sexual, una ...
19:07
20:56
239.000
2,5%
FDF
La que se avecina Un cazamarujas, un sentido ...
15:14
17:28
224.000
2,6%
FDF
La que se avecina Una maleta errante, un ...
17:28
19:07
179.000
2,4%

Ranking Energy (2,2%) - Miércoles, 12 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Distrito 8
20:20
26:29
195.000
2,3%
Energy
C. S. I. Hechizado
19:24
20:20
182.000
2,0%
Energy
C. S. I. Me gusta mirar
17:43
18:42
160.000
2,2%
Energy
C. S. I. Reducido a humo
16:48
17:43
154.000
2,0%
Energy
C. S. I. El sospechoso no habitual
18:42
19:24
134.000
1,7%

Ranking Nova (2,2%) - Miércoles, 12 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Cuando me enamoro
20:01
21:33
279.000
2,6%
Nova
Vino el amor
18:30
20:01
275.000
3,3%
Nova
Emanet
15:00
16:29
250.000
2,8%
Nova
Amor sin límite
21:33
23:00
242.000
1,9%
Nova
Mar de amor
18:07
18:29
240.000
3,3%

Ranking Canal 24 Horas (2,0%) - Miércoles, 12 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
22:58
24:31
213.000
2,5%
Canal 24 Horas
La noche en 24h: Portada Luis A. Ruiz ...
22:04
22:58
158.000
1,2%
Canal 24 Horas
Diario 24 horas
08:55
18:03
139.000
2,7%
Canal 24 Horas
Telediario 2
20:58
21:38
116.000
1,0%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:43
22:04
106.000
0,8%

Ranking TRECE (2,0%) - Miércoles, 12 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Río apache
18:59
20:48
295.000
3,2%
TRECE
Tu cine Legado salvaje
20:48
22:09
259.000
2,1%
TRECE
El cascabel
22:09
24:31
256.000
2,6%
TRECE
Sesión doble Oklahoma crude
16:49
18:57
220.000
2,9%
TRECE
Sesión doble Operacion isla del oso
14:48
16:49
134.000
1,5%

Ranking DMAX (1,8%) - Miércoles, 12 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:31
22:00
185.000
1,4%
DMAX
Extraterrestres: Ellos estan entre nosotros ...
23:32
24:26
179.000
2,4%
DMAX
Joyas sobre ruedas
20:28
21:31
163.000
1,5%
DMAX
Expedición al pasado
14:58
15:55
155.000
1,7%
DMAX
La fiebre del oro
15:55
16:53
154.000
1,8%

Ranking Atreseries (1,8%) - Miércoles, 12 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Forever
22:58
23:48
250.000
2,5%
Atreseries
Forever
22:03
22:58
236.000
1,8%
Atreseries
Forever
21:15
22:03
234.000
1,9%
Atreseries
Hudson y Rex
19:34
20:15
215.000
2,4%
Atreseries
Forever
23:48
24:36
201.000
3,0%

Ranking BEMADtv (1,8%) - Miércoles, 12 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Transporter
22:53
24:30
302.000
3,4%
BEMADtv
Cine El protector (The marksman)
24:30
26:15
207.000
6,2%
BEMADtv
Cine El hombre lobo
21:06
22:53
152.000
1,2%
BEMADtv
Cine Lo que la verdad esconde
15:30
17:56
131.000
1,6%
BEMADtv
Cine Mortal
17:56
19:45
107.000
1,4%

Ranking Neox (1,5%) - Miércoles, 12 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:16
15:42
243.000
2,6%
Neox
Los Simpson
14:51
15:16
216.000
2,4%
Neox
Los Simpson
15:42
16:11
195.000
2,2%
Neox
Los Simpson
14:26
14:51
186.000
2,4%
Neox
The Big Bang Theory
17:21
17:48
185.000
2,5%

Ranking Mega (España) (1,4%) - Miércoles, 12 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
149.000
3,9%
Mega (España)
Vida bajo cero
15:55
16:52
123.000
1,4%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:43
24:00
120.000
1,5%
Mega (España)
Top mecanic: 5 días para restaurar una chatarra ...
19:34
23:43
118.000
1,1%
Mega (España)
Vida bajo cero
16:52
17:47
109.000
1,4%

Ranking Divinity (1,3%) - Miércoles, 12 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
16:47
17:44
157.000
2,1%
Divinity
Tu casa a juicio
18:45
19:27
144.000
1,8%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
15:49
16:47
131.000
1,5%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
17:44
18:45
127.000
1,7%
Divinity
Tu casa a juicio
19:27
20:21
120.000
1,3%

Ranking Paramount Network (1,1%) - Miércoles, 12 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer Entre los ...
18:03
19:59
154.000
1,9%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer Cuatro funerales y ...
19:59
22:00
145.000
1,3%
Paramount Network
Cine con estrella Sin identidad
22:01
24:28
113.000
1,1%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch La balada de gentleman ...
17:06
18:03
110.000
1,5%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch Un obstáculo ...
16:07
17:06
98.000
1,2%

Ranking DKiss (1,1%) - Miércoles, 12 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Un asesino en el trabajo
15:37
16:34
115.000
1,3%
DKiss
Home town
21:08
22:07
113.000
0,9%
DKiss
El asesino de al lado Lewisburg road
16:34
17:32
103.000
1,3%
DKiss
Home town
22:08
23:03
87.000
0,7%
DKiss
Home town
20:12
21:08
85.000
0,8%

Ranking Ten (1,1%) - Miércoles, 12 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
No somos nadie
15:45
19:45
130.000
1,6%
Ten
Caso cerrado
14:34
15:45
98.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
21:52
22:50
74.000
0,6%
Ten
Caso cerrado
20:42
21:52
61.000
0,5%
Ten
Caso cerrado
19:45
20:42
58.000
0,6%

Ranking Boing (0,9%) - Miércoles, 12 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
La casa de los retos
20:18
20:46
283.000
2,8%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:21
14:42
114.000
1,5%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
18:56
19:13
91.000
1,1%
Boing
El bebé jefazo: Vuelta a la cuna
17:23
17:45
53.000
0,7%
Boing
Los Thunderman Una mala jugada
21:57
22:18
47.000
0,4%

Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Miércoles, 12 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine As good as dead: Ahora mas peligroso
23:10
24:50
113.000
1,5%
Real Madrid TV
Cine Entrega peligrosa
21:39
23:10
100.000
0,8%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
17:30
19:21
39.000
0,5%
Real Madrid TV
Real Madrid conecta
19:35
21:30
37.000
0,4%
Real Madrid TV
Cine Chicago en rojo
15:34
17:23
34.000
0,4%

Ranking Clan TVE (0,4%) - Miércoles, 12 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los misterios de Laura El misterio de la ...
23:06
24:29
61.000
0,7%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Mutilado y caballero
24:29
25:47
37.000
1,0%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Atado y bien atado
25:47
26:29
33.000
1,7%
Clan TVE
La tarde clan
17:20
21:25
31.000
0,4%
Clan TVE
La sobremesa clan
14:26
17:18
26.000
0,3%

Ranking Teledeporte (0,3%) - Miércoles, 12 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Conexion vintage España - Georgia
23:33
24:33
47.000
0,7%
Teledeporte
Fútbol: Clasificación mundial(d) España - ...
21:57
23:31
43.000
0,4%
Teledeporte
Fútbol sala: Amistoso femenino(d) España - ...
20:05
21:33
32.000
0,3%
Teledeporte
Fútbol sala: Amistoso(d) Italia - España
13:52
15:16
31.000
0,4%
Teledeporte
Gimnasia de trampolin: Campeonato del mundo(d) ...
24:34
25:27
28.000
0,7%

Ranking Squirrel (0,0%) - Miércoles, 12 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Acariciando la muerte
22:01
23:37
99.000
0,8%
Squirrel
Cine El largo camino de la venganza
16:55
18:31
87.000
1,2%
Squirrel
Cine A 20 millas de la justicia
18:31
20:15
85.000
1,0%
Squirrel
Cine Choque mortal
20:16
22:00
74.000
0,6%
Squirrel
Cine Eternamente Emmanuelle
23:37
25:06
59.000
0,9%
