El cine de BeMad ha conseguido desbancar al western de Trece gracias a la película 'Transporter', que firma un 3,4% con 302.000 espectadores en el prime time de la cadena. En la tarde de Trece, 'Río apache' es lo segundo más visto del día con 295.000 espectadores. 'El día de mañana' (3,8%) se queda cerca con 286.000 espectadores en el prime time de FDF, que lidera el día con un 2,5%. En Ten, 'No somos nadie' cede ligeramente una décima en un día y firma un 1,6% con 130.000 espectadores, siendo lo más visto de Ten una jornada más.
Ranking cadenas TDT Miércoles, 12 de Noviembre de 2025
Ranking programas TDT Miércoles, 12 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Transporter
22:53
24:30
302.000
3,4%
Cine western Río apache
18:59
20:48
295.000
3,2%
Cine El día de mañana
22:55
25:07
286.000
3,8%
La casa de los retos
20:18
20:46
283.000
2,8%
Cuando me enamoro
20:01
21:33
279.000
2,6%
Vino el amor
18:30
20:01
275.000
3,3%
La que se avecina Un viaje a Venecia, un vegano ...
20:56
22:55
273.000
2,2%
Tu cine Legado salvaje
20:48
22:09
259.000
2,1%
El cascabel
22:09
24:31
256.000
2,6%
Forever
22:58
23:48
250.000
2,5%
Ranking FDF (2,5%) - Miércoles, 12 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El día de mañana
22:55
25:07
286.000
3,8%
La que se avecina Un viaje a Venecia, un vegano ...
20:56
22:55
273.000
2,2%
La que se avecina Un terrorista sexual, una ...
19:07
20:56
239.000
2,5%
La que se avecina Un cazamarujas, un sentido ...
15:14
17:28
224.000
2,6%
La que se avecina Una maleta errante, un ...
17:28
19:07
179.000
2,4%
Ranking Energy (2,2%) - Miércoles, 12 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Distrito 8
20:20
26:29
195.000
2,3%
C. S. I. Hechizado
19:24
20:20
182.000
2,0%
C. S. I. Me gusta mirar
17:43
18:42
160.000
2,2%
C. S. I. Reducido a humo
16:48
17:43
154.000
2,0%
C. S. I. El sospechoso no habitual
18:42
19:24
134.000
1,7%
Ranking Nova (2,2%) - Miércoles, 12 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cuando me enamoro
20:01
21:33
279.000
2,6%
Vino el amor
18:30
20:01
275.000
3,3%
Emanet
15:00
16:29
250.000
2,8%
Amor sin límite
21:33
23:00
242.000
1,9%
Mar de amor
18:07
18:29
240.000
3,3%
Ranking Canal 24 Horas (2,0%) - Miércoles, 12 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
22:58
24:31
213.000
2,5%
La noche en 24h: Portada Luis A. Ruiz ...
22:04
22:58
158.000
1,2%
Diario 24 horas
08:55
18:03
139.000
2,7%
Telediario 2
20:58
21:38
116.000
1,0%
Informativo 24h
21:43
22:04
106.000
0,8%
Ranking TRECE (2,0%) - Miércoles, 12 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Río apache
18:59
20:48
295.000
3,2%
Tu cine Legado salvaje
20:48
22:09
259.000
2,1%
El cascabel
22:09
24:31
256.000
2,6%
Sesión doble Oklahoma crude
16:49
18:57
220.000
2,9%
Sesión doble Operacion isla del oso
14:48
16:49
134.000
1,5%
Ranking DMAX (1,8%) - Miércoles, 12 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
¿Cómo lo hacen?
21:31
22:00
185.000
1,4%
Extraterrestres: Ellos estan entre nosotros ...
23:32
24:26
179.000
2,4%
Joyas sobre ruedas
20:28
21:31
163.000
1,5%
Expedición al pasado
14:58
15:55
155.000
1,7%
La fiebre del oro
15:55
16:53
154.000
1,8%
Ranking Atreseries (1,8%) - Miércoles, 12 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Forever
22:58
23:48
250.000
2,5%
Forever
22:03
22:58
236.000
1,8%
Forever
21:15
22:03
234.000
1,9%
Hudson y Rex
19:34
20:15
215.000
2,4%
Forever
23:48
24:36
201.000
3,0%
Ranking BEMADtv (1,8%) - Miércoles, 12 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Transporter
22:53
24:30
302.000
3,4%
Cine El protector (The marksman)
24:30
26:15
207.000
6,2%
Cine El hombre lobo
21:06
22:53
152.000
1,2%
Cine Lo que la verdad esconde
15:30
17:56
131.000
1,6%
Cine Mortal
17:56
19:45
107.000
1,4%
Ranking Neox (1,5%) - Miércoles, 12 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:16
15:42
243.000
2,6%
Los Simpson
14:51
15:16
216.000
2,4%
Los Simpson
15:42
16:11
195.000
2,2%
Los Simpson
14:26
14:51
186.000
2,4%
The Big Bang Theory
17:21
17:48
185.000
2,5%
Ranking Mega (España) (1,4%) - Miércoles, 12 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
149.000
3,9%
Vida bajo cero
15:55
16:52
123.000
1,4%
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:43
24:00
120.000
1,5%
Top mecanic: 5 días para restaurar una chatarra ...
19:34
23:43
118.000
1,1%
Vida bajo cero
16:52
17:47
109.000
1,4%
Ranking Divinity (1,3%) - Miércoles, 12 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio: Vancouver
16:47
17:44
157.000
2,1%
Tu casa a juicio
18:45
19:27
144.000
1,8%
Tu casa a juicio: Vancouver
15:49
16:47
131.000
1,5%
Tu casa a juicio: Vancouver
17:44
18:45
127.000
1,7%
Tu casa a juicio
19:27
20:21
120.000
1,3%
Ranking Paramount Network (1,1%) - Miércoles, 12 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los asesinatos de Midsomer Entre los ...
18:03
19:59
154.000
1,9%
Los asesinatos de Midsomer Cuatro funerales y ...
19:59
22:00
145.000
1,3%
Cine con estrella Sin identidad
22:01
24:28
113.000
1,1%
Los misterios de Murdoch La balada de gentleman ...
17:06
18:03
110.000
1,5%
Los misterios de Murdoch Un obstáculo ...
16:07
17:06
98.000
1,2%
Ranking DKiss (1,1%) - Miércoles, 12 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Un asesino en el trabajo
15:37
16:34
115.000
1,3%
Home town
21:08
22:07
113.000
0,9%
El asesino de al lado Lewisburg road
16:34
17:32
103.000
1,3%
Home town
22:08
23:03
87.000
0,7%
Home town
20:12
21:08
85.000
0,8%
Ranking Ten (1,1%) - Miércoles, 12 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
No somos nadie
15:45
19:45
130.000
1,6%
Caso cerrado
14:34
15:45
98.000
1,1%
Caso cerrado
21:52
22:50
74.000
0,6%
Caso cerrado
20:42
21:52
61.000
0,5%
Caso cerrado
19:45
20:42
58.000
0,6%
Ranking Boing (0,9%) - Miércoles, 12 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de los retos
20:18
20:46
283.000
2,8%
Doraemon, el gato cósmico
14:21
14:42
114.000
1,5%
Doraemon, el gato cósmico
18:56
19:13
91.000
1,1%
El bebé jefazo: Vuelta a la cuna
17:23
17:45
53.000
0,7%
Los Thunderman Una mala jugada
21:57
22:18
47.000
0,4%
Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Miércoles, 12 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine As good as dead: Ahora mas peligroso
23:10
24:50
113.000
1,5%
Cine Entrega peligrosa
21:39
23:10
100.000
0,8%
Ciudad Real Madrid
17:30
19:21
39.000
0,5%
Real Madrid conecta
19:35
21:30
37.000
0,4%
Cine Chicago en rojo
15:34
17:23
34.000
0,4%
Ranking Clan TVE (0,4%) - Miércoles, 12 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Laura El misterio de la ...
23:06
24:29
61.000
0,7%
Cuéntame cómo pasó Mutilado y caballero
24:29
25:47
37.000
1,0%
Cuéntame cómo pasó Atado y bien atado
25:47
26:29
33.000
1,7%
La tarde clan
17:20
21:25
31.000
0,4%
La sobremesa clan
14:26
17:18
26.000
0,3%
Ranking Teledeporte (0,3%) - Miércoles, 12 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Conexion vintage España - Georgia
23:33
24:33
47.000
0,7%
Fútbol: Clasificación mundial(d) España - ...
21:57
23:31
43.000
0,4%
Fútbol sala: Amistoso femenino(d) España - ...
20:05
21:33
32.000
0,3%
Fútbol sala: Amistoso(d) Italia - España
13:52
15:16
31.000
0,4%
Gimnasia de trampolin: Campeonato del mundo(d) ...
24:34
25:27
28.000
0,7%
