'No somos nadie' se coloca en un 1,7% y 'Los Simpson' lidera por encima de Nova y Trece

Energy se alza con el liderazgo tras promediar un 2,5%. No obstante, ' Los Simpson' se hace con el control del top 10 con su doble emisión, que reúne un 3,1% y 279.000 espectadores la más vista. El podio lo completa 'Cine western' con un 3%. De este modo, la ficción emitida en Neox también supera a las telenovelas de su hermana Nova, que coloca cuatro en el ranking.
Por otro lado,
Be Mad consigue un hueco con su cine de prime time al firmar un 2,6%. En la parte baja de la tabla aparecen ' La que se avecina' (2%) y 'Bright Minds' (1,9%). En cuanto a ' No somos nadie', se quedan con un 1,7% y 133.000 espectadores, manteniéndose como lo más visto de Ten.
'Los Simpson' lidera en Neox
Ranking cadenas TDT Martes, 11 de Noviembre de 2025
2,5%
2,3%
2,1%
1,7%
1,7%
1,7%
1,6%
1,6%
1,3%
1,3%
1,3%
1,2%
1,2%
1,0%
0,8%
0,5%
0,5%
0,4% Ranking programas TDT Martes, 11 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:40
16:01
279.000
3,1%
Los Simpson
15:13
15:40
277.000
3,0%
Cine western
Travesía del desierto
19:04
20:56
269.000
3,0%
Cuando me enamoro
19:59
21:30
267.000
2,6%
Cine
Wasabi: El trato sucio de la mafia
22:28
24:08
267.000
2,6%
Mar de amor
18:05
18:29
263.000
3,7%
Emanet
14:59
16:30
260.000
2,9%
La que se avecina
Una maldición gitana, un ...
21:03
23:07
249.000
2,0%
Vino el amor
18:29
19:59
249.000
3,2%
Bright Minds
La paradoja de Fermi
21:54
22:48
243.000
1,9%
Ranking Energy (
2,5%) - Martes, 11 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Distrito 8
20:18
26:29
234.000
2,9%
C. S. I.
Asesino
19:24
20:18
174.000
2,1%
C. S. I.
Hombres lobo
16:44
17:41
170.000
2,3%
C. S. I.
Besitos y adiós
18:40
19:24
155.000
2,1%
C. S. I.
Naturaleza muerta
15:47
16:44
155.000
1,8%
Ranking FDF (
2,3%) - Martes, 11 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina
Una maldición gitana, un ...
21:03
23:07
249.000
2,0%
La que se avecina
Una ruina humana, un top gamba ...
19:15
21:03
212.000
2,3%
La que se avecina
Una conejita, un inmigrante y ...
15:42
17:25
198.000
2,4%
Cine
Elysium
23:15
25:22
179.000
2,8%
La que se avecina
Un sicario, un puto y una loca ...
13:43
15:42
157.000
2,1%
Ranking Nova (
2,1%) - Martes, 11 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cuando me enamoro
19:59
21:30
267.000
2,6%
Mar de amor
18:05
18:29
263.000
3,7%
Emanet
14:59
16:30
260.000
2,9%
Vino el amor
18:29
19:59
249.000
3,2%
Sortilegio
16:30
18:05
232.000
3,1%
Ranking TRECE (
1,7%) - Martes, 11 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western
Travesía del desierto
19:04
20:56
269.000
3,0%
Sesión doble
Los malvados de Firecreek
17:00
19:02
239.000
3,3%
El cascabel
21:57
24:30
176.000
1,7%
Sesión doble
El viento y el león
14:45
17:00
145.000
1,7%
Santa misa
11:00
11:40
73.000
3,3%
Ranking DMAX (
1,7%) - Martes, 11 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
¿Cómo lo hacen?
21:36
22:00
189.000
1,5%
Tesoros perdidos de Egipto
Secretos de las ...
23:37
24:29
170.000
2,4%
Pesca radical
18:50
19:44
138.000
1,8%
Las sacerdotisas de Egipto
24:36
25:33
135.000
3,4%
Tesoros perdidos de Egipto
La megaciudad de los ...
22:36
23:29
131.000
1,2%
Ranking Atreseries (
1,7%) - Martes, 11 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright Minds
La paradoja de Fermi
21:54
22:48
243.000
1,9%
Bright Minds
Calderon
22:48
23:58
196.000
2,0%
Hudson y Rex
19:53
20:40
192.000
2,1%
Hudson y Rex
17:15
18:07
175.000
2,4%
Hudson y Rex
18:59
19:53
173.000
2,2%
Ranking Neox (
1,6%) - Martes, 11 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:40
16:01
279.000
3,1%
Los Simpson
15:13
15:40
277.000
3,0%
Los Simpson
14:46
15:13
221.000
2,5%
Los Simpson
16:01
16:28
210.000
2,4%
Los Simpson
14:19
14:46
172.000
2,3%
Ranking BEMADtv (
1,6%) - Martes, 11 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Wasabi: El trato sucio de la mafia
22:28
24:08
267.000
2,6%
Cine
Soy espía
20:46
22:28
186.000
1,5%
Cine
Sabotage
18:50
20:46
124.000
1,5%
Cine
Heat
15:28
18:50
119.000
1,5%
Cine
Windtalkers
24:08
26:29
87.000
2,4%
Ranking Divinity (
1,3%) - Martes, 11 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio: Vancouver
15:41
16:35
161.000
1,8%
Tu casa a juicio: Vancouver
16:35
17:31
145.000
1,9%
Tu casa a juicio: Vancouver
17:31
18:26
143.000
2,0%
Tu casa a juicio
21:01
21:58
117.000
1,0%
Tu casa a juicio
19:16
20:09
102.000
1,2%
Ranking Canal 24 Horas (
1,3%) - Martes, 11 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h: Portada
Miguel Ángel ...
22:04
23:08
205.000
1,6%
La noche en 24h
23:08
24:31
187.000
2,3%
Informativo 24h
21:43
22:04
100.000
0,8%
Telediario 1
14:57
15:35
86.000
0,9%
Telediario 2
20:58
21:37
78.000
0,7%
Ranking Mega (España) (
1,3%) - Martes, 11 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
180.000
4,8%
Vida bajo cero
15:54
16:51
136.000
1,6%
Vida bajo cero
16:51
17:47
127.000
1,7%
Vida bajo cero
17:47
18:36
115.000
1,6%
Vida bajo cero
18:36
19:39
93.000
1,2%
Ranking DKiss (
1,2%) - Martes, 11 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Home Town
21:10
22:10
121.000
1,0%
Home Town
22:10
23:08
106.000
0,8%
El asesino de al lado
Pecan Drive
16:34
17:32
95.000
1,2%
El asesino de al lado
36th st. Overpass
17:32
18:29
94.000
1,3%
Un asesino en el trabajo
15:36
16:34
82.000
0,9%
Ranking Ten (
1,2%) - Martes, 11 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
No somos nadie
15:45
19:45
133.000
1,7%
Caso cerrado
14:27
15:45
112.000
1,3%
Caso cerrado
20:50
21:50
102.000
0,9%
Crímenes en Florida
Muerte en los cayos
23:40
24:35
68.000
1,0%
Caso cerrado
21:51
22:50
62.000
0,5%
Ranking Paramount Network (
1,0%) - Martes, 11 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los asesinatos de Midsomer
El camino de la ...
19:57
22:00
138.000
1,3%
Los asesinatos de Midsomer
Papel mojado
18:01
19:57
126.000
1,7%
Los misterios de Murdoch
Rompiendo filas
17:03
18:01
107.000
1,5%
Air Force One derribado
22:01
23:55
106.000
0,9%
Los misterios de Murdoch
Murdoch en el fin del ...
16:04
17:03
89.000
1,1%
Ranking Boing (
0,8%) - Martes, 11 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de los retos
20:19
20:50
173.000
1,7%
Doraemon, el gato cósmico
19:51
20:10
161.000
1,9%
Doraemon, el gato cósmico
19:24
19:43
107.000
1,3%
Los Thunderman
Expectativas amorosas
22:00
22:21
63.000
0,5%
El bebé jefazo: Vuelta a la cuna
17:21
17:42
57.000
0,8%
Ranking Clan TVE (
0,5%) - Martes, 11 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Laura
Laura y el misterio del ...
22:59
24:16
84.000
0,9%
Cuéntame cómo pasó
Días de lluvia
24:16
25:36
51.000
1,2%
La noche Clan
21:27
22:59
38.000
0,3%
Cuéntame cómo pasó
La verdad al desnudo
25:36
26:29
36.000
1,8%
La tarde Clan
17:22
21:24
34.000
0,4%
Ranking Teledeporte (
0,5%) - Martes, 11 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol: Clasificación mundial (D)
España - ...
21:42
23:25
63.000
0,5%
Fútbol sala: Amistoso
Italia - España
20:00
21:34
49.000
0,5%
Fútbol: Liga española 2ª D resumen ...
23:27
25:31
38.000
0,7%
Fútbol sala: Amistoso femenino
España - ...
18:02
19:43
33.000
0,4%
Sorteo Copa del rey
13:00
13:50
29.000
0,7%
Ranking Real Madrid TV (
0,4%) - Martes, 11 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Pisando fuerte 2
21:36
23:08
98.000
0,8%
Cine
Venganza justificada
23:08
24:59
77.000
1,1%
Real Madrid conecta
19:35
21:26
29.000
0,3%
Cine
El hombre que vino del odio
15:35
17:07
23.000
0,3%
Ciudad Real Madrid
17:16
19:24
17.000
0,2%
Ranking Squirrel (
0,0%) - Martes, 11 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
La leyenda de ben hall
19:53
22:00
103.000
0,9%
Cine
El fantasma rojo
22:00
24:19
89.000
0,9%
Cine
Asi mueren los valientes
18:30
19:53
73.000
1,0%
Cuéntame cómo pasó
Paz, amor y fantasia
13:53
15:01
50.000
0,7%
Cine
La selva esmeralda
16:32
18:30
49.000
0,7%