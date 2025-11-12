FormulaTV
AUDIENCIAS TDT 11 DE NOVIEMBRE

'No somos nadie' se coloca en un 1,7% y 'Los Simpson' lidera por encima de Nova y Trece

Pese a no colar ninguna emisión en lo más visto, Energy es la cadena líder con un 2,5%.

©Canal Quickie
Por RedacciónPublicado: Miércoles 12 Noviembre 2025 09:25 (hace 7 horas)

Audiencias Martes 11 de Noviembre de 2025

    15,0%

    12,8%

    9,2%

    6,4%

    5,9%

    3,1%

    2,5%

    2,3%

    2,1%

    1,7%

    1,7%

    1,7%

    1,6%

    1,6%

    1,3%

    1,3%

    1,3%

    1,2%

    1,2%

    1,0%

    0,8%

    0,5%

    0,5%

    0,4%

    0,0%

Energy se alza con el liderazgo tras promediar un 2,5%. No obstante, 'Los Simpson' se hace con el control del top 10 con su doble emisión, que reúne un 3,1% y 279.000 espectadores la más vista. El podio lo completa 'Cine western' con un 3%. De este modo, la ficción emitida en Neox también supera a las telenovelas de su hermana Nova, que coloca cuatro en el ranking.

Por otro lado, Be Mad consigue un hueco con su cine de prime time al firmar un 2,6%. En la parte baja de la tabla aparecen 'La que se avecina' (2%) y 'Bright Minds' (1,9%). En cuanto a 'No somos nadie', se quedan con un 1,7% y 133.000 espectadores, manteniéndose como lo más visto de Ten.

'Los Simpson' lidera en Neox
Ranking cadenas TDT Martes, 11 de Noviembre de 2025

Energy 2,5%

FDF 2,3%

Nova 2,1%

TRECE 1,7%

DMAX 1,7%

Atreseries 1,7%

Neox 1,6%

BEMADtv 1,6%

Divinity 1,3%

Canal 24 Horas 1,3%

Mega (España) 1,3%

DKiss 1,2%

Ten 1,2%

Paramount Network 1,0%

Boing 0,8%

Clan TVE 0,5%

Teledeporte 0,5%

Real Madrid TV 0,4%

Ranking programas TDT Martes, 11 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:40
16:01
279.000
3,1%
Neox
Los Simpson
15:13
15:40
277.000
3,0%
TRECE
Cine western Travesía del desierto
19:04
20:56
269.000
3,0%
Nova
Cuando me enamoro
19:59
21:30
267.000
2,6%
BEMADtv
Cine Wasabi: El trato sucio de la mafia
22:28
24:08
267.000
2,6%
Nova
Mar de amor
18:05
18:29
263.000
3,7%
Nova
Emanet
14:59
16:30
260.000
2,9%
FDF
La que se avecina Una maldición gitana, un ...
21:03
23:07
249.000
2,0%
Nova
Vino el amor
18:29
19:59
249.000
3,2%
Atreseries
Bright Minds La paradoja de Fermi
21:54
22:48
243.000
1,9%

Ranking Energy (2,5%) - Martes, 11 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Distrito 8
20:18
26:29
234.000
2,9%
Energy
C. S. I. Asesino
19:24
20:18
174.000
2,1%
Energy
C. S. I. Hombres lobo
16:44
17:41
170.000
2,3%
Energy
C. S. I. Besitos y adiós
18:40
19:24
155.000
2,1%
Energy
C. S. I. Naturaleza muerta
15:47
16:44
155.000
1,8%

Ranking FDF (2,3%) - Martes, 11 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Una maldición gitana, un ...
21:03
23:07
249.000
2,0%
FDF
La que se avecina Una ruina humana, un top gamba ...
19:15
21:03
212.000
2,3%
FDF
La que se avecina Una conejita, un inmigrante y ...
15:42
17:25
198.000
2,4%
FDF
Cine Elysium
23:15
25:22
179.000
2,8%
FDF
La que se avecina Un sicario, un puto y una loca ...
13:43
15:42
157.000
2,1%

Ranking Nova (2,1%) - Martes, 11 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Cuando me enamoro
19:59
21:30
267.000
2,6%
Nova
Mar de amor
18:05
18:29
263.000
3,7%
Nova
Emanet
14:59
16:30
260.000
2,9%
Nova
Vino el amor
18:29
19:59
249.000
3,2%
Nova
Sortilegio
16:30
18:05
232.000
3,1%

Ranking TRECE (1,7%) - Martes, 11 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Travesía del desierto
19:04
20:56
269.000
3,0%
TRECE
Sesión doble Los malvados de Firecreek
17:00
19:02
239.000
3,3%
TRECE
El cascabel
21:57
24:30
176.000
1,7%
TRECE
Sesión doble El viento y el león
14:45
17:00
145.000
1,7%
TRECE
Santa misa
11:00
11:40
73.000
3,3%

Ranking DMAX (1,7%) - Martes, 11 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:36
22:00
189.000
1,5%
DMAX
Tesoros perdidos de Egipto Secretos de las ...
23:37
24:29
170.000
2,4%
DMAX
Pesca radical
18:50
19:44
138.000
1,8%
DMAX
Las sacerdotisas de Egipto
24:36
25:33
135.000
3,4%
DMAX
Tesoros perdidos de Egipto La megaciudad de los ...
22:36
23:29
131.000
1,2%

Ranking Atreseries (1,7%) - Martes, 11 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Bright Minds La paradoja de Fermi
21:54
22:48
243.000
1,9%
Atreseries
Bright Minds Calderon
22:48
23:58
196.000
2,0%
Atreseries
Hudson y Rex
19:53
20:40
192.000
2,1%
Atreseries
Hudson y Rex
17:15
18:07
175.000
2,4%
Atreseries
Hudson y Rex
18:59
19:53
173.000
2,2%

Ranking Neox (1,6%) - Martes, 11 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:40
16:01
279.000
3,1%
Neox
Los Simpson
15:13
15:40
277.000
3,0%
Neox
Los Simpson
14:46
15:13
221.000
2,5%
Neox
Los Simpson
16:01
16:28
210.000
2,4%
Neox
Los Simpson
14:19
14:46
172.000
2,3%

Ranking BEMADtv (1,6%) - Martes, 11 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Wasabi: El trato sucio de la mafia
22:28
24:08
267.000
2,6%
BEMADtv
Cine Soy espía
20:46
22:28
186.000
1,5%
BEMADtv
Cine Sabotage
18:50
20:46
124.000
1,5%
BEMADtv
Cine Heat
15:28
18:50
119.000
1,5%
BEMADtv
Cine Windtalkers
24:08
26:29
87.000
2,4%

Ranking Divinity (1,3%) - Martes, 11 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
15:41
16:35
161.000
1,8%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
16:35
17:31
145.000
1,9%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
17:31
18:26
143.000
2,0%
Divinity
Tu casa a juicio
21:01
21:58
117.000
1,0%
Divinity
Tu casa a juicio
19:16
20:09
102.000
1,2%

Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Martes, 11 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h: Portada Miguel Ángel ...
22:04
23:08
205.000
1,6%
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:08
24:31
187.000
2,3%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:43
22:04
100.000
0,8%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:57
15:35
86.000
0,9%
Canal 24 Horas
Telediario 2
20:58
21:37
78.000
0,7%

Ranking Mega (España) (1,3%) - Martes, 11 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
180.000
4,8%
Mega (España)
Vida bajo cero
15:54
16:51
136.000
1,6%
Mega (España)
Vida bajo cero
16:51
17:47
127.000
1,7%
Mega (España)
Vida bajo cero
17:47
18:36
115.000
1,6%
Mega (España)
Vida bajo cero
18:36
19:39
93.000
1,2%

Ranking DKiss (1,2%) - Martes, 11 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Home Town
21:10
22:10
121.000
1,0%
DKiss
Home Town
22:10
23:08
106.000
0,8%
DKiss
El asesino de al lado Pecan Drive
16:34
17:32
95.000
1,2%
DKiss
El asesino de al lado 36th st. Overpass
17:32
18:29
94.000
1,3%
DKiss
Un asesino en el trabajo
15:36
16:34
82.000
0,9%

Ranking Ten (1,2%) - Martes, 11 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
No somos nadie
15:45
19:45
133.000
1,7%
Ten
Caso cerrado
14:27
15:45
112.000
1,3%
Ten
Caso cerrado
20:50
21:50
102.000
0,9%
Ten
Crímenes en Florida Muerte en los cayos
23:40
24:35
68.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
21:51
22:50
62.000
0,5%

Ranking Paramount Network (1,0%) - Martes, 11 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer El camino de la ...
19:57
22:00
138.000
1,3%
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer Papel mojado
18:01
19:57
126.000
1,7%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch Rompiendo filas
17:03
18:01
107.000
1,5%
Paramount Network
Air Force One derribado
22:01
23:55
106.000
0,9%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch Murdoch en el fin del ...
16:04
17:03
89.000
1,1%

Ranking Boing (0,8%) - Martes, 11 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
La casa de los retos
20:19
20:50
173.000
1,7%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
19:51
20:10
161.000
1,9%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
19:24
19:43
107.000
1,3%
Boing
Los Thunderman Expectativas amorosas
22:00
22:21
63.000
0,5%
Boing
El bebé jefazo: Vuelta a la cuna
17:21
17:42
57.000
0,8%

Ranking Clan TVE (0,5%) - Martes, 11 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los misterios de Laura Laura y el misterio del ...
22:59
24:16
84.000
0,9%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Días de lluvia
24:16
25:36
51.000
1,2%
Clan TVE
La noche Clan
21:27
22:59
38.000
0,3%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó La verdad al desnudo
25:36
26:29
36.000
1,8%
Clan TVE
La tarde Clan
17:22
21:24
34.000
0,4%

Ranking Teledeporte (0,5%) - Martes, 11 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol: Clasificación mundial (D) España - ...
21:42
23:25
63.000
0,5%
Teledeporte
Fútbol sala: Amistoso Italia - España
20:00
21:34
49.000
0,5%
Teledeporte
Fútbol: Liga española 2ª D resumen ...
23:27
25:31
38.000
0,7%
Teledeporte
Fútbol sala: Amistoso femenino España - ...
18:02
19:43
33.000
0,4%
Teledeporte
Sorteo Copa del rey
13:00
13:50
29.000
0,7%

Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Martes, 11 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Pisando fuerte 2
21:36
23:08
98.000
0,8%
Real Madrid TV
Cine Venganza justificada
23:08
24:59
77.000
1,1%
Real Madrid TV
Real Madrid conecta
19:35
21:26
29.000
0,3%
Real Madrid TV
Cine El hombre que vino del odio
15:35
17:07
23.000
0,3%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
17:16
19:24
17.000
0,2%

Ranking Squirrel (0,0%) - Martes, 11 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine La leyenda de ben hall
19:53
22:00
103.000
0,9%
Squirrel
Cine El fantasma rojo
22:00
24:19
89.000
0,9%
Squirrel
Cine Asi mueren los valientes
18:30
19:53
73.000
1,0%
Squirrel
Cuéntame cómo pasó Paz, amor y fantasia
13:53
15:01
50.000
0,7%
Squirrel
Cine La selva esmeralda
16:32
18:30
49.000
0,7%
