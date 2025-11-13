FormulaTV
Audiencias ‘Hasta el fin del mundo’ se estrena con buenos datos en La 1

AUDIENCIAS MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE

'Hasta el fin del mundo' (14,3%) se estrena por encima de 'El 1%' (12,3%) y 'Cazadores' (5%) llega discreto

'Gran Hermano: La vida en directo' no toca fondo con un paupérrimo 4,9%.

'Hasta el fin del mundo' (14,3%) se estrena por encima de 'El 1%' (12,3%) y 'Cazadores' (5%) llega discreto
Por RedacciónPublicado: Jueves 13 Noviembre 2025 09:00 (hace 5 horas) | Última actualización: Jueves 13 Noviembre 2025 09:40 (hace 4 horas)

Audiencias Miércoles 12 de Noviembre de 2025

  • logoantena3

    15,0%

  • logola1

    13,2%

  • logotelecinco

    8,7%

  • logolasexta

    6,2%

  • logocuatro

    5,3%

  • logola2

    3,3%

  • logofdf

    2,5%

  • logonova

    2,2%

  • logoenergy

    2,2%

  • logocanal24horas

    2,0%

  • logo13tv

    2,0%

  • logodiscoverymax

    1,8%

  • logoatreseries

    1,8%

  • logobemadtv

    1,8%

  • logoneox

    1,5%

  • logomega-espana

    1,4%

  • logodivinity

    1,3%

  • logoten

    1,1%

  • logodkiss

    1,1%

  • logoparamount-network

    1,1%

  • logoboing

    0,9%

  • logoreal-madrid-tv

    0,5%

  • logoclan

    0,4%

  • logoteledeporte

    0,3%

  • logogol-television

    0,0%

La noche del miércoles se presenta aventurera con los dos grandes estrenos del prime time. En primer lugar, La 1 lanzó 'Hasta el fin del mundo', concurso que consiguió alzarse con el liderazgo del día. El espacio presentado por Paula Vázquez reúne a un 14,3%, por lo que consigue arrebatarle el liderazgo a 'El 1%'. El concurso se apunta un 12,3%, así que pierde -1,7 puntos en una semana

El segundo estreno fue 'Cazadores de imágenes', el programa presentado por Gotzon Mantuliz para laSexta. Sin embargo, se estrena con un discreto 5% con el que tan solo mejora +0,4 puntos a 'El taquillazo'. Por su parte, 'La Agencia' reunió a un 8,2%, es decir, -1,5 puntos menos que hace una semana. 'Callejeros' también baja, ya que se lleva un 4,7% tras perder -1,8 puntos.

En cuanto a la franja del access prime time, 'El hormiguero' lidera al firmar un 15,6% y alzarse +0,4 puntos. 'La revuelta' crece +1,6 puntos hasta el 13% y también sube 'La isla de las tentaciones'. El programa de este miércoles firma máximo en access con un 11,6% y una mejoría de +1,6 puntos.

Gotzon Mantuliz junto a Silvia Abril en &#39;Cazadores de imágenes&#39;

Prime time

  • 6,2% para 'First Dates', que baja -0,6 puntos
  • 'El intermedio' se apunta un 7,7% y sube +0,6 puntos
  • +0,2 puntos se alza 'Cifras y letras' (6,2%)
  • Máximo en el access para 'La isla de las tentaciones' (11,6% y +1,6)
  • 'Hasta el fin del mundo' (14,3%) le arrebata el liderazgo a 'El 1%' (12,3%)
La 1

La Revuelta 1.666.000 13,0%

Hasta el fin del mundo812.000 14,3%

La 2

Cifras y letras508.000 4,3%

Cifras y letras803.000 6,2%

En primicia 205.000 1,6%

En portada 76.000 0,8%

Grantchester48.000 0,7%

Antena 3

El Hormiguero 1.940.000 15,6%

El 1%807.000 12,3%

Cuatro

First Dates737.000 6,0%

First Dates777.000 6,2%

Callejeros 363.000 4,7%

Telecinco

La isla de las tentaciones1.454.000 11,6%

La Agencia615.000 8,2%

laSexta

laSexta clave555.000 4,8%

El intermedio985.000 7,7%

Cazadores de imágenes con Gotzon Mantuliz 467.000 5,0%

Duelo final de &#39;El 1%&#39;

Late night

  • El post de 'Hasta el fin del mundo' se apunta un 15,4%
  • La reposición de 'El 1%' (10,5%) pierde -1,1 puntos
  • 3,3% se apunta la reposición de 'Callejeros' tras bajar -2,6 puntos
  • 'Señor, dame paciencia' cae en sus dos entregas
  • 4% para la reposición de 'La Agencia'
La 1

Hasta el fin del mundo (Continuación)812.000 14,3%

Hasta el fin del mundo: Más allá del fin del mundo256.000 15,4%

La 2

Grantchester33.000 0,8%

La confesión del diablo 35.000 1,6%

Antena 3

El 1%264.000 10,5%

Cuatro

Callejeros 120.000 3,3%

El desmarque: Madrugada21.000 1,2%

Telecinco

La Agencia133.000 4,0%

Gran Madrid show46.000 2,6%

laSexta

Señor, dame paciencia193.000 3,5%

Señor, dame paciencia63.000 2,3%

Pokerstars casino live18.000 1,1%

&#39;Gran hermano: La vida en directo&#39; se hunde en Telecinco

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano899.000 11,1%

Valle Salvaje817.000 11,1%

La promesa927.000 11,4%

Malas lenguas1.120.000 12,1%

Aquí la Tierra1.416.000 13,4%

La 2

Saber y ganar598.000 6,7%

Grandes documentales262.000 3,4%

Incluye:

- El círculo mágico del arrecife 248.000 3,1%

- La carrera de la vida 289.000 4,0%

Malas lenguas623.000 8,0%

Eva Longoria recorriendo México 221.000 2,4%

Eva Longoria recorriendo México 170.000 1,6%

Antena 3

Sueños de libertad1.330.000 15,5%

Y ahora, Sonsoles911.000 11,6%

Pasapalabra2.170.000 21,1%

Cuatro

Todo es mentira508.000 6,3%

Lo sabe, no lo sabe392.000 4,7%

Telecinco

El tiempo justo651.000 8,1%

El diario de Jorge695.000 9,1%

Agárrate al sillón714.000 8,0%

Gran Hermano: La vida en directo512.000 4,9%

laSexta

Zapeando498.000 5,9%

Más vale tarde426.000 5,4%

Silvia Intxaurrondo presenta &#39;La hora de La 1&#39;

Mañana

La 1

La hora de La 1370.000 19,4%

Mañaneros 360417.000 14,4%

Mañaneros 360907.000 11,6%

La 2

De seda y hierro 26.000 2,6%

Flash moda13.000 0,9%

Edén: Paraísos remotos 21.000 1,2%

Pagina2 11.000 0,6%

Aquí hay trabajo14.000 0,7%

La aventura del saber7.000 0,3%

El viajero 18.000 0,8%

Culturas 213.000 0,6%

La Italia que gusta 41.000 1,6%

El western de La 2 62.000 1,8%

El cazador80.000 1,2%

Saber y ganar249.000 2,7%

Antena 3

Espejo público245.000 10,2%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 733.000 16,4%

La ruleta de la suerte1.578.000 22,5%

Cuatro

¡Toma salami! 5.000 0,4%

Alerta cobra 17.000 1,0%

Alerta cobra 31.000 1,7%

Alerta cobra 83.000 3,9%

En boca de todos208.000 7,1%

Telecinco

La mirada crítica178.000 10,2%

Incluye:

- Entrevista 200.000 11,1%

El programa de AR313.000 12,9%

Vamos a ver580.000 9,4%

laSexta

Vivara olvídate de la gestión del alquiler5.000 0,8%

Aruser@s el humorning186.000 13,2%

Aruser@s284.000 13,6%

Al rojo vivo269.000 8,0%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' arrasa en la sobremesa con un espectacular 23,2%. 'Telediario 1' alcanza un buen 15,8% con el que toma distancias del 9,6% de 'Informativos Telecinco 15:00'. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' sigue intratable con un 19,1%. 'Telediario 2' registra un 14,5% e 'Informativos Telecinco 21:00' está hundido con un 6,4% a causa del flojo arrastre de 'GH'.

La 1

Telediario matinal121.000 16,7%

Telediario 11.443.000 15,8%

Telediario 21.722.000 14,5%

Antena 3

Noticias de la mañana193.000 16,7%

Antena 3 Noticias 12.118.000 23,2%

Antena 3 Noticias 22.292.000 19,1%

Cuatro

Noticias Cuatro 1513.000 7,4%

El Desmarque Cuatro 1340.000 3,8%

Noticias Cuatro 2489.000 4,9%

Telecinco

El matinal37.000 5,8%

El matinal109.000 9,4%

Informativos Telecinco 15:00877.000 9,6%

Informativos Telecinco 21:00760.000 6,4%

laSexta

laSexta Noticias 14h582.000 7,4%

laSexta Noticias: Jugones484.000 5,2%

laSexta Noticias 20h690.000 7,0%

