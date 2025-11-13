'Hasta el fin del mundo' (14,3%) se estrena por encima de 'El 1%' (12,3%) y 'Cazadores' (5%) llega discreto

Audiencias Miércoles 12 de Noviembre de 2025
15,0%
13,2%
8,7%
6,2%
5,3%
3,3%
2,5%
2,2%
2,2%
2,0%
2,0%
1,8%
1,8%
1,8%
1,5%
1,4%
1,3%
1,1%
1,1%
1,1%
0,9%
0,5%
0,4%
0,3%
0,0%
La noche del miércoles se presenta aventurera con los dos grandes estrenos del prime time. En primer lugar, La 1 lanzó 'Hasta el fin del mundo', concurso que consiguió alzarse con el liderazgo del día. El espacio presentado por Paula Vázquez reúne a un 14,3%, por lo que consigue arrebatarle el liderazgo a 'El 1%'. El concurso se apunta un 12,3%, así que pierde -1,7 puntos en una semana
El segundo estreno fue 'Cazadores de imágenes', el programa presentado por Gotzon Mantuliz para laSexta. Sin embargo, se estrena con un discreto 5% con el que tan solo mejora +0,4 puntos a 'El taquillazo'. Por su parte, 'La Agencia' reunió a un 8,2%, es decir, -1,5 puntos menos que hace una semana. 'Callejeros' también baja, ya que se lleva un 4,7% tras perder -1,8 puntos.
En cuanto a la franja del access prime time, 'El hormiguero' lidera al firmar un 15,6% y alzarse +0,4 puntos. 'La revuelta' crece +1,6 puntos hasta el 13% y también sube 'La isla de las tentaciones'. El programa de este miércoles firma máximo en access con un 11,6% y una mejoría de +1,6 puntos.
Gotzon Mantuliz junto a Silvia Abril en 'Cazadores de imágenes'
Prime time
- 6,2% para 'First Dates', que baja -0,6 puntos
- 'El intermedio' se apunta un 7,7% y sube +0,6 puntos
- +0,2 puntos se alza 'Cifras y letras' (6,2%)
- Máximo en el access para 'La isla de las tentaciones' (11,6% y +1,6)
- 'Hasta el fin del mundo' (14,3%) le arrebata el liderazgo a 'El 1%' (12,3%)
La Revuelta 1.666.000 13,0%
Hasta el fin del mundo812.000 14,3%
Cifras y letras508.000 4,3%
Cifras y letras803.000 6,2%
En primicia 205.000 1,6%
En portada 76.000 0,8%
Grantchester48.000 0,7%
El Hormiguero 1.940.000 15,6%
El 1%807.000 12,3%
First Dates737.000 6,0%
First Dates777.000 6,2%
Callejeros 363.000 4,7%
La isla de las tentaciones1.454.000 11,6%
La Agencia615.000 8,2%
laSexta clave555.000 4,8%
El intermedio985.000 7,7%
Cazadores de imágenes con Gotzon Mantuliz 467.000 5,0%
Duelo final de 'El 1%'
Late night
- El post de 'Hasta el fin del mundo' se apunta un 15,4%
- La reposición de 'El 1%' (10,5%) pierde -1,1 puntos
- 3,3% se apunta la reposición de 'Callejeros' tras bajar -2,6 puntos
- 'Señor, dame paciencia' cae en sus dos entregas
- 4% para la reposición de 'La Agencia'
Hasta el fin del mundo (Continuación)812.000 14,3%
Hasta el fin del mundo: Más allá del fin del mundo256.000 15,4%
Grantchester33.000 0,8%
La confesión del diablo 35.000 1,6%
El 1%264.000 10,5%
Callejeros 120.000 3,3%
El desmarque: Madrugada21.000 1,2%
La Agencia133.000 4,0%
Gran Madrid show46.000 2,6%
Señor, dame paciencia193.000 3,5%
Señor, dame paciencia63.000 2,3%
Pokerstars casino live18.000 1,1%
'Gran hermano: La vida en directo' se hunde en Telecinco
Sobremesa y tarde
- +0,7 puntos sube 'Aquí la Tierra' (13,4%)
- 'Sueños de libertad' crece +0,9 puntos hasta un 15,5%
- 'Gran Hermano: La vida en directo' se hunde con un 4,9%
- 'Todo es mentira' iguala el 6,3% de la semana pasada
- 'Más vale tarde' (5,4%) se deja -0,5 puntos
Directo al grano899.000 11,1%
Valle Salvaje817.000 11,1%
La promesa927.000 11,4%
Malas lenguas1.120.000 12,1%
Aquí la Tierra1.416.000 13,4%
Saber y ganar598.000 6,7%
Grandes documentales262.000 3,4%
Incluye:
- El círculo mágico del arrecife 248.000 3,1%
- La carrera de la vida 289.000 4,0%
Malas lenguas623.000 8,0%
Eva Longoria recorriendo México 221.000 2,4%
Eva Longoria recorriendo México 170.000 1,6%
Sueños de libertad1.330.000 15,5%
Y ahora, Sonsoles911.000 11,6%
Pasapalabra2.170.000 21,1%
Todo es mentira508.000 6,3%
Lo sabe, no lo sabe392.000 4,7%
El tiempo justo651.000 8,1%
El diario de Jorge695.000 9,1%
Agárrate al sillón714.000 8,0%
Gran Hermano: La vida en directo512.000 4,9%
Zapeando498.000 5,9%
Más vale tarde426.000 5,4%
Silvia Intxaurrondo presenta 'La hora de La 1'
Mañana
- 'La hora de La 1' arrasa con un 19,4% (-0,3)
- 'En boca de todos' iguala el 7,1% de hace una semana
- +0,6 puntos mejora 'El programa de Ana Rosa' (12,9%)
- 10,2% firma 'Espejo público' tras bajar -1,3 puntos
- 'Aruser@s' registra un 13,6% con el que empeora -1,9 puntos
La hora de La 1370.000 19,4%
Mañaneros 360417.000 14,4%
Mañaneros 360907.000 11,6%
De seda y hierro 26.000 2,6%
Flash moda13.000 0,9%
Edén: Paraísos remotos 21.000 1,2%
Pagina2 11.000 0,6%
Aquí hay trabajo14.000 0,7%
La aventura del saber7.000 0,3%
El viajero 18.000 0,8%
Culturas 213.000 0,6%
La Italia que gusta 41.000 1,6%
El western de La 2 62.000 1,8%
El cazador80.000 1,2%
Saber y ganar249.000 2,7%
Espejo público245.000 10,2%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 733.000 16,4%
La ruleta de la suerte1.578.000 22,5%
¡Toma salami! 5.000 0,4%
Alerta cobra 17.000 1,0%
Alerta cobra 31.000 1,7%
Alerta cobra 83.000 3,9%
En boca de todos208.000 7,1%
La mirada crítica178.000 10,2%
Incluye:
- Entrevista 200.000 11,1%
El programa de AR313.000 12,9%
Vamos a ver580.000 9,4%
Vivara olvídate de la gestión del alquiler5.000 0,8%
Aruser@s el humorning186.000 13,2%
Aruser@s284.000 13,6%
Al rojo vivo269.000 8,0%
Informativos
'Antena 3 noticias 1' arrasa en la sobremesa con un espectacular 23,2%. 'Telediario 1' alcanza un buen 15,8% con el que toma distancias del 9,6% de 'Informativos Telecinco 15:00'. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' sigue intratable con un 19,1%. 'Telediario 2' registra un 14,5% e 'Informativos Telecinco 21:00' está hundido con un 6,4% a causa del flojo arrastre de 'GH'.
Telediario matinal121.000 16,7%
Telediario 11.443.000 15,8%
Telediario 21.722.000 14,5%
Noticias de la mañana193.000 16,7%
Antena 3 Noticias 12.118.000 23,2%
Antena 3 Noticias 22.292.000 19,1%
Noticias Cuatro 1513.000 7,4%
El Desmarque Cuatro 1340.000 3,8%
Noticias Cuatro 2489.000 4,9%
El matinal37.000 5,8%
El matinal109.000 9,4%
Informativos Telecinco 15:00877.000 9,6%
Informativos Telecinco 21:00760.000 6,4%
laSexta Noticias 14h582.000 7,4%
laSexta Noticias: Jugones484.000 5,2%
laSexta Noticias 20h690.000 7,0%