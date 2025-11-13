'Hasta el fin del mundo' (14,3%) se estrena por encima de 'El 1%' (12,3%) y 'Cazadores' (5%) llega discreto

Por Redacción | |

La noche del miércoles se presenta aventurera con los dos grandes estrenos del prime time. En primer lugar, La 1 lanzó 'Hasta el fin del mundo', concurso que consiguió alzarse con el liderazgo del día. El espacio presentado por Paula Vázquez reúne a un 14,3%, por lo que consigue arrebatarle el liderazgo a 'El 1%'. El concurso se apunta un 12,3%, así que pierde -1,7 puntos en una semana

El segundo estreno fue 'Cazadores de imágenes', el programa presentado por Gotzon Mantuliz para laSexta. Sin embargo, se estrena con un discreto 5% con el que tan solo mejora +0,4 puntos a 'El taquillazo'. Por su parte, 'La Agencia' reunió a un 8,2%, es decir, -1,5 puntos menos que hace una semana. 'Callejeros' también baja, ya que se lleva un 4,7% tras perder -1,8 puntos.

En cuanto a la franja del access prime time, 'El hormiguero' lidera al firmar un 15,6% y alzarse +0,4 puntos. 'La revuelta' crece +1,6 puntos hasta el 13% y también sube 'La isla de las tentaciones'. El programa de este miércoles firma máximo en access con un 11,6% y una mejoría de +1,6 puntos.

Gotzon Mantuliz junto a Silvia Abril en 'Cazadores de imágenes'

Prime time

6,2% para 'First Dates', que baja -0,6 puntos

'El intermedio' se apunta un 7,7% y sube +0,6 puntos

+0,2 puntos se alza 'Cifras y letras' (6,2%)

Máximo en el access para 'La isla de las tentaciones' (11,6% y +1,6)

'Hasta el fin del mundo' (14,3%) le arrebata el liderazgo a 'El 1%' (12,3%)

La 1

La Revuelta David Bustamante 1.666.000 13,0% Hasta el fin del mundo812.000 14,3%

La 2

Cifras y letras508.000 4,3% Cifras y letras803.000 6,2% En primicia Lucía Méndez 205.000 1,6% En portada México: Ranchos de muerte 76.000 0,8% Grantchester48.000 0,7%

Antena 3

El Hormiguero Pablo Alborán 1.940.000 15,6% El 1%807.000 12,3%

Cuatro

First Dates737.000 6,0% First Dates777.000 6,2% Callejeros De guardia 363.000 4,7%

Telecinco

La isla de las tentaciones1.454.000 11,6% La Agencia615.000 8,2%

laSexta

laSexta clave555.000 4,8% El intermedio985.000 7,7% Cazadores de imágenes con Gotzon Mantuliz Silvia abril 467.000 5,0%

Duelo final de 'El 1%'

Late night

El post de 'Hasta el fin del mundo' se apunta un 15,4%

La reposición de 'El 1%' (10,5%) pierde -1,1 puntos

3,3% se apunta la reposición de 'Callejeros' tras bajar -2,6 puntos

'Señor, dame paciencia' cae en sus dos entregas

4% para la reposición de 'La Agencia'

La 1

Hasta el fin del mundo (Continuación)812.000 14,3% Hasta el fin del mundo: Más allá del fin del mundo256.000 15,4%

La 2

Grantchester33.000 0,8% La confesión del diablo Las cintas perdidas de Eichmann 35.000 1,6%

Antena 3

El 1%264.000 10,5%

Cuatro

Callejeros 24 horas de fiesta 120.000 3,3% El desmarque: Madrugada21.000 1,2%

Telecinco

La Agencia133.000 4,0% Gran Madrid show46.000 2,6%

laSexta

Señor, dame paciencia193.000 3,5% Señor, dame paciencia63.000 2,3% Pokerstars casino live18.000 1,1%

'Gran hermano: La vida en directo' se hunde en Telecinco

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano899.000 11,1% Valle Salvaje817.000 11,1% La promesa927.000 11,4% Malas lenguas1.120.000 12,1% Aquí la Tierra1.416.000 13,4%

La 2

Saber y ganar598.000 6,7% Grandes documentales262.000 3,4% Incluye: - El círculo mágico del arrecife El paraíso de coral 248.000 3,1% - La carrera de la vida Los herbívoros 289.000 4,0% Malas lenguas623.000 8,0% Eva Longoria recorriendo México Jalisco 221.000 2,4% Eva Longoria recorriendo México Veracruz 170.000 1,6%

Antena 3

Sueños de libertad1.330.000 15,5% Y ahora, Sonsoles911.000 11,6% Pasapalabra2.170.000 21,1%

Cuatro

Todo es mentira508.000 6,3% Lo sabe, no lo sabe392.000 4,7%

Telecinco

El tiempo justo651.000 8,1% El diario de Jorge695.000 9,1% Agárrate al sillón714.000 8,0% Gran Hermano: La vida en directo512.000 4,9%

laSexta

Zapeando498.000 5,9% Más vale tarde426.000 5,4%

Silvia Intxaurrondo presenta 'La hora de La 1'

Mañana

La 1

La hora de La 1370.000 19,4% Mañaneros 360417.000 14,4% Mañaneros 360907.000 11,6%

La 2

De seda y hierro Como pez en el agua 26.000 2,6% Flash moda13.000 0,9% Edén: Paraísos remotos Zambia: El valle esmeralda 21.000 1,2% Pagina2 Santiago Posteguillo 11.000 0,6% Aquí hay trabajo14.000 0,7% La aventura del saber7.000 0,3% El viajero 48 horas en Amberes 18.000 0,8% Culturas 213.000 0,6% La Italia que gusta Territorios 41.000 1,6% El western de La 2 La venganza de Django 62.000 1,8% El cazador80.000 1,2% Saber y ganar249.000 2,7%

Antena 3

Espejo público245.000 10,2% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Sopa de fideos con bolitas de carne 733.000 16,4% La ruleta de la suerte1.578.000 22,5%

Cuatro

¡Toma salami! Raíces y puntas 5.000 0,4% Alerta cobra Sin conciencia 17.000 1,0% Alerta cobra El paleto 31.000 1,7% Alerta cobra Resaca 83.000 3,9% En boca de todos208.000 7,1%

Telecinco

La mirada crítica178.000 10,2% Incluye: - Entrevista Mónica García 200.000 11,1% El programa de AR313.000 12,9% Vamos a ver580.000 9,4%

laSexta

Vivara olvídate de la gestión del alquiler5.000 0,8% Aruser@s el humorning186.000 13,2% Aruser@s284.000 13,6% Al rojo vivo269.000 8,0%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' arrasa en la sobremesa con un espectacular 23,2%. 'Telediario 1' alcanza un buen 15,8% con el que toma distancias del 9,6% de 'Informativos Telecinco 15:00'. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' sigue intratable con un 19,1%. 'Telediario 2' registra un 14,5% e 'Informativos Telecinco 21:00' está hundido con un 6,4% a causa del flojo arrastre de 'GH'.

La 1

Telediario matinal121.000 16,7% Telediario 11.443.000 15,8% Telediario 21.722.000 14,5%

Antena 3

Noticias de la mañana193.000 16,7% Antena 3 Noticias 12.118.000 23,2% Antena 3 Noticias 22.292.000 19,1%

Cuatro

Noticias Cuatro 1513.000 7,4% El Desmarque Cuatro 1340.000 3,8% Noticias Cuatro 2489.000 4,9%

Telecinco

El matinal37.000 5,8% El matinal109.000 9,4% Informativos Telecinco 15:00877.000 9,6% Informativos Telecinco 21:00760.000 6,4%

laSexta

laSexta Noticias 14h582.000 7,4% laSexta Noticias: Jugones484.000 5,2% laSexta Noticias 20h690.000 7,0%

