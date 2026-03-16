FDF (2,7%) lidera el día, pero 'Catch the bullet' (4%) en Trece es lo más visto

El sábado 14 de marzo es un buen día para FDF, que se impone en el promedio diario con un 2,7%, frente al 2,4% de Energy y el 2,3% de Trece. En cuanto al ranking de emisiones con más espectadores, Trece despunta con 'Catch the bullet', que reúne a 335.000 en su tarde, mientras que 'Crimen en el trópico' y otra película de Trece completan el top 3.
Ranking cadenas TDT Sábado, 14 de Marzo de 2026
2,7%
2,4%
2,3%
2,1%
1,9%
1,9%
1,8%
1,6%
1,6%
1,6%
1,2%
1,2%
1,2%
1,0%
1,0%
1,0%
0,9%
0,8%
Ranking programas TDT Sábado, 14 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Catch the bullet
18:50
20:30
335.000
4,0%
Crimen en el trópico Rocher Jacob
22:05
23:05
276.000
2,6%
Cine Venganza (army of one)
22:06
23:36
275.000
2,6%
Pasión de gavilanes
21:53
22:59
268.000
2,5%
Cine Badland
16:37
18:49
266.000
3,0%
Cine Desaparecidos sin rastro
15:21
17:29
258.000
2,8%
Cine Ocho apellidos vascos
22:20
24:22
248.000
2,6%
Crimen en el trópico La prairie
23:05
24:20
247.000
2,8%
La que se avecina Un tetalibán, un ...
14:39
16:35
240.000
2,6%
Crimen más allá del paraíso
20:48
22:05
232.000
2,2%
Ranking FDF (2,7%) - Sábado, 14 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Ocho apellidos vascos
22:20
24:22
248.000
2,6%
La que se avecina Un tetalibán, un ...
14:39
16:35
240.000
2,6%
El pueblo
16:35
18:05
231.000
2,6%
La que se avecina Un pinchito nublado, una itv ...
20:04
22:14
203.000
2,0%
La que se avecina Una fuga playera, un santuario ...
24:22
25:47
192.000
3,8%
Ranking Energy (2,4%) - Sábado, 14 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
CSI: Nueva York Yahrzeit
21:36
22:39
220.000
2,0%
CSI: Nueva York Mal menor
22:39
23:29
194.000
1,9%
CSI: Nueva York Punto de no retorno
17:57
18:58
176.000
2,1%
Mentes criminales Un lugar en la mesa
17:00
17:57
176.000
2,0%
CSI: Nueva York Paga
24:29
25:14
175.000
3,1%
Ranking TRECE (2,3%) - Sábado, 14 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Catch the bullet
18:50
20:30
335.000
4,0%
Cine Venganza (army of one)
22:06
23:36
275.000
2,6%
Cine Badland
16:37
18:49
266.000
3,0%
Tu cine Desperate riders
20:35
22:06
210.000
2,0%
Cine Vengador (2006)
23:36
25:07
170.000
2,4%
Ranking Atreseries (2,1%) - Sábado, 14 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el trópico Rocher Jacob
22:05
23:05
276.000
2,6%
Crimen en el trópico La prairie
23:05
24:20
247.000
2,8%
Crimen más allá del paraíso
20:48
22:05
232.000
2,2%
Crimen más allá del paraíso
19:36
20:46
223.000
2,5%
Crimen en el trópico Plage n 6
24:20
25:10
172.000
2,9%
Ranking Neox (1,9%) - Sábado, 14 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Desaparecidos sin rastro
15:21
17:29
258.000
2,8%
Los Simpson
14:55
15:21
210.000
2,3%
Los Simpson
14:29
14:55
185.000
2,3%
Los Simpson
14:02
14:29
170.000
2,5%
Cine Sphere
19:21
22:09
166.000
1,7%
Ranking BEMADtv (1,9%) - Sábado, 14 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine La guerra de Hart
15:47
18:13
189.000
2,1%
Cine La historia más grande jamás ...
18:13
22:01
180.000
2,0%
Cine 12 años de esclavitud
22:01
24:35
143.000
1,5%
Cine Héroes del cielo
13:55
15:47
134.000
1,6%
Cine Flyboys: héroes del aire
11:23
13:55
98.000
2,4%
Ranking Canal 24 Horas (1,8%) - Sábado, 14 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teled. fin semana 1
14:57
15:42
170.000
1,8%
Fin de semana 24h
10:00
14:26
164.000
4,1%
Fin de semana 24h
22:02
22:30
159.000
1,4%
Informe semanal
21:31
22:02
158.000
1,4%
Deportes 1
15:42
15:49
154.000
1,6%
Ranking Nova (1,6%) - Sábado, 14 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Pasión de gavilanes
21:53
22:59
268.000
2,5%
Pasion de gavilanes
21:08
21:53
227.000
2,1%
La tormenta
19:35
21:08
194.000
2,1%
La tormenta
18:47
19:35
170.000
2,1%
La tormenta
18:00
18:47
133.000
1,6%
Ranking DMAX (1,6%) - Sábado, 14 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tesoros perdidos de Roma Las víctimas olvidadas ...
15:54
16:52
150.000
1,6%
091 alerta policía
21:01
21:53
147.000
1,4%
091 alerta policía
22:00
22:54
140.000
1,3%
Seprona en acción
19:12
19:34
136.000
1,7%
Seprona en acción
18:46
19:08
133.000
1,6%
Ranking Boing (1,2%) - Sábado, 14 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Tadeo Jones 2: el secreto del rey ...
21:29
22:54
217.000
2,0%
Doraemon, el gato cósmico
21:09
21:20
161.000
1,5%
Doraemon, el gato cósmico
20:59
21:09
131.000
1,3%
Doraemon, el gato cósmico
09:58
10:08
115.000
4,4%
Looney tunes cartoons
17:25
17:33
113.000
1,3%
Ranking Mega (España) (1,2%) - Sábado, 14 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Batalla de restaurantes
22:26
23:59
216.000
2,2%
Batalla de restaurantes
21:08
22:26
187.000
1,7%
Pesadilla en la cocina
20:00
21:08
107.000
1,2%
Pesadilla en la cocina
18:45
20:00
88.000
1,1%
Pesadilla en la cocina
17:14
18:45
71.000
0,8%
Ranking Squirrel (1,2%) - Sábado, 14 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine En tiempo de dragones
15:38
17:04
131.000
1,4%
Cine Melodía de seducción
22:05
23:53
125.000
1,2%
Cine Druidas
17:04
18:59
117.000
1,4%
Cine El reino de Dunark
20:42
22:05
116.000
1,1%
Cine Acariciando la muerte
23:53
25:15
97.000
1,5%
Ranking Teledeporte (1,0%) - Sábado, 14 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol: liga española Girona-Ath. Bilbao
14:01
15:52
193.000
2,3%
JJPP entrega de medallas (d) Esqui alpino
14:55
15:01
140.000
1,6%
Ciclismo: París-Niza (d) Niza-auron
16:05
17:21
97.000
1,0%
Fútbol: liga española femenino ...
18:31
20:26
89.000
1,1%
Gran estadio
15:56
20:27
81.000
0,9%
Ranking DKiss (1,0%) - Sábado, 14 de Marzo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Sí, quiero ese vestido (UK)
14:09
14:38
102.000
1,4%
Sí, quiero ese vestido (UK)
14:38
15:07
89.000
1,0%
Sí, quiero ese vestido (UK)
13:40
14:09
88.000
1,5%
Sí, quiero ese vestido
16:34
17:33
87.000
1,0%
Sí, quiero ese vestido
15:36
16:34
86.000
0,9%
Ranking Clan TVE (0,9%) - Sábado, 14 de Marzo de 2026