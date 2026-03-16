AUDIENCIAS TDT 14 MARZO

FDF (2,7%) lidera el día, pero 'Catch the bullet' (4%) en Trece es lo más visto

La cadena que coloca más títulos en el top 10 es Atreseries, con tres entradas.

FDF (2,7%) lidera el día, pero 'Catch the bullet' (4%) en Trece es lo más visto
Por RedacciónPublicado: Lunes 16 Marzo 2026 09:54 (hace 15 horas)

Audiencias Sábado 14 de Marzo de 2026

El sábado 14 de marzo es un buen día para FDF, que se impone en el promedio diario con un 2,7%, frente al 2,4% de Energy y el 2,3% de Trece. En cuanto al ranking de emisiones con más espectadores, Trece despunta con 'Catch the bullet', que reúne a 335.000 en su tarde, mientras que 'Crimen en el trópico' y otra película de Trece completan el top 3.

'Catch the bullet' es la emisión más vista del día con 335.000 espectadores

Ranking cadenas TDT Sábado, 14 de Marzo de 2026

FDF 2,7%

Energy 2,4%

TRECE 2,3%

Atreseries 2,1%

Neox 1,9%

BEMADtv 1,9%

Canal 24 Horas 1,8%

Divinity 1,6%

Nova 1,6%

DMAX 1,6%

Boing 1,2%

Mega (España) 1,2%

Squirrel 1,2%

Teledeporte 1,0%

DKiss 1,0%

Real Madrid TV 1,0%

Clan TVE 0,9%

Ten 0,8%

Ranking programas TDT Sábado, 14 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine Catch the bullet
18:50
20:30
335.000
4,0%
Atreseries
Crimen en el trópico Rocher Jacob
22:05
23:05
276.000
2,6%
TRECE
Cine Venganza (army of one)
22:06
23:36
275.000
2,6%
Nova
Pasión de gavilanes
21:53
22:59
268.000
2,5%
TRECE
Cine Badland
16:37
18:49
266.000
3,0%
Neox
Cine Desaparecidos sin rastro
15:21
17:29
258.000
2,8%
FDF
Cine Ocho apellidos vascos
22:20
24:22
248.000
2,6%
Atreseries
Crimen en el trópico La prairie
23:05
24:20
247.000
2,8%
FDF
La que se avecina Un tetalibán, un ...
14:39
16:35
240.000
2,6%
Atreseries
Crimen más allá del paraíso
20:48
22:05
232.000
2,2%

Ranking FDF (2,7%) - Sábado, 14 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
Cine Ocho apellidos vascos
22:20
24:22
248.000
2,6%
FDF
La que se avecina Un tetalibán, un ...
14:39
16:35
240.000
2,6%
FDF
El pueblo
16:35
18:05
231.000
2,6%
FDF
La que se avecina Un pinchito nublado, una itv ...
20:04
22:14
203.000
2,0%
FDF
La que se avecina Una fuga playera, un santuario ...
24:22
25:47
192.000
3,8%

Ranking Energy (2,4%) - Sábado, 14 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
CSI: Nueva York Yahrzeit
21:36
22:39
220.000
2,0%
Energy
CSI: Nueva York Mal menor
22:39
23:29
194.000
1,9%
Energy
CSI: Nueva York Punto de no retorno
17:57
18:58
176.000
2,1%
Energy
Mentes criminales Un lugar en la mesa
17:00
17:57
176.000
2,0%
Energy
CSI: Nueva York Paga
24:29
25:14
175.000
3,1%

Ranking TRECE (2,3%) - Sábado, 14 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine Catch the bullet
18:50
20:30
335.000
4,0%
TRECE
Cine Venganza (army of one)
22:06
23:36
275.000
2,6%
TRECE
Cine Badland
16:37
18:49
266.000
3,0%
TRECE
Tu cine Desperate riders
20:35
22:06
210.000
2,0%
TRECE
Cine Vengador (2006)
23:36
25:07
170.000
2,4%

Ranking Atreseries (2,1%) - Sábado, 14 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen en el trópico Rocher Jacob
22:05
23:05
276.000
2,6%
Atreseries
Crimen en el trópico La prairie
23:05
24:20
247.000
2,8%
Atreseries
Crimen más allá del paraíso
20:48
22:05
232.000
2,2%
Atreseries
Crimen más allá del paraíso
19:36
20:46
223.000
2,5%
Atreseries
Crimen en el trópico Plage n 6
24:20
25:10
172.000
2,9%

Ranking Neox (1,9%) - Sábado, 14 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Cine Desaparecidos sin rastro
15:21
17:29
258.000
2,8%
Neox
Los Simpson
14:55
15:21
210.000
2,3%
Neox
Los Simpson
14:29
14:55
185.000
2,3%
Neox
Los Simpson
14:02
14:29
170.000
2,5%
Neox
Cine Sphere
19:21
22:09
166.000
1,7%

Ranking BEMADtv (1,9%) - Sábado, 14 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine La guerra de Hart
15:47
18:13
189.000
2,1%
BEMADtv
Cine La historia más grande jamás ...
18:13
22:01
180.000
2,0%
BEMADtv
Cine 12 años de esclavitud
22:01
24:35
143.000
1,5%
BEMADtv
Cine Héroes del cielo
13:55
15:47
134.000
1,6%
BEMADtv
Cine Flyboys: héroes del aire
11:23
13:55
98.000
2,4%

Ranking Canal 24 Horas (1,8%) - Sábado, 14 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Teled. fin semana 1
14:57
15:42
170.000
1,8%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
10:00
14:26
164.000
4,1%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
22:02
22:30
159.000
1,4%
Canal 24 Horas
Informe semanal
21:31
22:02
158.000
1,4%
Canal 24 Horas
Deportes 1
15:42
15:49
154.000
1,6%

Ranking Nova (1,6%) - Sábado, 14 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Pasión de gavilanes
21:53
22:59
268.000
2,5%
Nova
Pasion de gavilanes
21:08
21:53
227.000
2,1%
Nova
La tormenta
19:35
21:08
194.000
2,1%
Nova
La tormenta
18:47
19:35
170.000
2,1%
Nova
La tormenta
18:00
18:47
133.000
1,6%

Ranking DMAX (1,6%) - Sábado, 14 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Tesoros perdidos de Roma Las víctimas olvidadas ...
15:54
16:52
150.000
1,6%
DMAX
091 alerta policía
21:01
21:53
147.000
1,4%
DMAX
091 alerta policía
22:00
22:54
140.000
1,3%
DMAX
Seprona en acción
19:12
19:34
136.000
1,7%
DMAX
Seprona en acción
18:46
19:08
133.000
1,6%

Ranking Boing (1,2%) - Sábado, 14 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Cine Tadeo Jones 2: el secreto del rey ...
21:29
22:54
217.000
2,0%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
21:09
21:20
161.000
1,5%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
20:59
21:09
131.000
1,3%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
09:58
10:08
115.000
4,4%
Boing
Looney tunes cartoons
17:25
17:33
113.000
1,3%

Ranking Mega (España) (1,2%) - Sábado, 14 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Batalla de restaurantes
22:26
23:59
216.000
2,2%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
21:08
22:26
187.000
1,7%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
20:00
21:08
107.000
1,2%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
18:45
20:00
88.000
1,1%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
17:14
18:45
71.000
0,8%

Ranking Squirrel (1,2%) - Sábado, 14 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine En tiempo de dragones
15:38
17:04
131.000
1,4%
Squirrel
Cine Melodía de seducción
22:05
23:53
125.000
1,2%
Squirrel
Cine Druidas
17:04
18:59
117.000
1,4%
Squirrel
Cine El reino de Dunark
20:42
22:05
116.000
1,1%
Squirrel
Cine Acariciando la muerte
23:53
25:15
97.000
1,5%

Ranking Teledeporte (1,0%) - Sábado, 14 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol: liga española Girona-Ath. Bilbao
14:01
15:52
193.000
2,3%
Teledeporte
JJPP entrega de medallas (d) Esqui alpino
14:55
15:01
140.000
1,6%
Teledeporte
Ciclismo: París-Niza (d) Niza-auron
16:05
17:21
97.000
1,0%
Teledeporte
Fútbol: liga española femenino ...
18:31
20:26
89.000
1,1%
Teledeporte
Gran estadio
15:56
20:27
81.000
0,9%

Ranking DKiss (1,0%) - Sábado, 14 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Sí, quiero ese vestido (UK)
14:09
14:38
102.000
1,4%
DKiss
Sí, quiero ese vestido (UK)
14:38
15:07
89.000
1,0%
DKiss
Sí, quiero ese vestido (UK)
13:40
14:09
88.000
1,5%
DKiss
Sí, quiero ese vestido
16:34
17:33
87.000
1,0%
DKiss
Sí, quiero ese vestido
15:36
16:34
86.000
0,9%

Ranking Clan TVE (0,9%) - Sábado, 14 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Bluey
16:39
16:46
84.000
0,9%
Clan TVE
Cine Peter Rabbit
19:42
21:05
80.000
0,9%
Clan TVE
Cine La fiesta de la tía Rita
21:05
22:23
78.000
0,7%
Clan TVE
Cine Trasto
15:22
16:38
76.000
0,8%
Clan TVE
Bluey
16:46
16:53
74.000
0,8%

Ranking Ten (0,8%) - Sábado, 14 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
19:24
20:20
92.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
16:33
17:33
82.000
0,9%
Ten
Caso cerrado
15:32
16:33
80.000
0,8%
Ten
Caso cerrado
17:33
18:31
77.000
0,9%
Ten
Caso cerrado
18:31
19:24
76.000
0,9%
