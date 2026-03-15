'Barbie' (4,9%) se estrella, 'Atrapa un millón' (11,4%) lidera y 'Got Talent' (9,5%) levanta su mínimo

Por Redacción | |

La noche del sábado 14 de marzo de 2026, el concurso 'Atrapa un millón' ha mejorado +0,6 puntos en una semana, subiendo al 11,4% y reuniendo a 1.134.000 espectadores en Antena 3. De esta manera, el formato de Manel Fuentes ha liderado su franja, siendo la única oferta por encima del millón de espectadores.

En Telecinco, 'Got Talent España' ha tomado algo de aire tras el mínimo histórico de la semana pasada, recuperando +1,1 puntos en siete días y anotando un 9,5% con 854.000 espectadores. Por su parte, La 1 no ha acertado con 'Barbie', que ha registrado un escaso 4,9% con 498.000 espectadores, siendo la última opción de su franja.

'Got Talent España' se recupera del mínimo del sábado anterior

En cuanto a 'Informe semanal', este se mantiene en un 9% con 990.000 espectadores. Pasando al resto de cadenas, tanto el prime time de laSexta como el de Cuatro ceden ligeramente. Por una parte, 'laSexta Xplica!' anota un 7,7%, -1,1 puntos que la semana pasada, con 635.000 espectadores. Por otra, Cuatro firma un 7,8% con 'La guerra del mañana', que consigue 686.000 espectadores.

'D Corazón' ha anotado un 8,6% con 538.000 espectadores en La 1

Informativos

En el apartado de espacios informativos, Antena 3 domina tanto el mediodía como la noche. En su primera edición marca un 22,9% con 2,1 millones de espectadores y en la segunda firma un 13,2% con 1.398.000 espectadores. Por su parte, La 1 se mantiene como segunda opción con un 13,3% y 1,2 millones en la sobremesa y un 11% redondo en la noche. En Telecinco, sus informativos anotan un 7,7% con 721.000 espectadores y un 8,9% con 936.000 espectadores.

Cadenas

En cuanto al promedio diario, la única cadena que se queda por encima del doble dígito es Antena 3, que lidera la jornada con un 11%. La 1 se coloca en segunda posición con un 9,3% y a 1,3 puntos de distancia nos encontramos con Telecinco, que marca un 8% en su share diario. En esta ocasión, Cuatro (6,3%) adelanta a laSexta (5,9%).

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