El, en principio, último Belenazo de 'No somos nadie' no ha conseguido mejorar el dato del viernes pasado del programa, repitiendo el 1,6% y cediendo una décima en comparación al jueves 13 de noviembre. Sin embargo, el programa de Ten que despedía a Belén Esteban sí se ha mantenido como lo más visto de la cadena. En el ranking general, el cine western de Trece despunta con un 3,7% y 332.000 espectadores en su tarde y 'Emanet' (3,2%) de Nova se queda cerca con 303.000 espectadores, al igual que 'La que se avecina', que registra un 2,9% con 292.000 espectadores.
Ranking cadenas TDT Viernes, 14 de Noviembre de 2025
2,6%
2,2%
2,1%
2,1%
2,0%
1,8%
1,8%
1,4%
1,4%
1,3%
1,3%
1,1%
1,0%
1,0%
0,9%
0,7%
0,5%
0,5%
Ranking programas TDT Viernes, 14 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western La ley de la inocencia
18:58
20:53
332.000
3,7%
Emanet
15:00
16:31
303.000
3,2%
La que se avecina Un tetaliban, un ...
22:20
24:02
292.000
2,9%
Tu cine La tierra del orgullo
20:55
22:22
284.000
2,6%
La que se avecina Un anillo, una reconciliacion ...
14:56
16:48
278.000
3,0%
Los Simpson
15:24
15:50
265.000
2,7%
Sortilegio
16:31
18:06
262.000
3,1%
Vino el amor
18:30
19:58
252.000
3,0%
Sesión doble Bajo cualquier bandera
16:58
18:56
252.000
3,1%
Los Simpson
15:50
16:16
250.000
2,6%
Ranking FDF (2,6%) - Viernes, 14 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un tetaliban, un ...
22:20
24:02
292.000
2,9%
La que se avecina Un anillo, una reconciliacion ...
14:56
16:48
278.000
3,0%
La que se avecina Una envidia falica, una ...
20:17
22:20
246.000
2,3%
La que se avecina Un ruina politica, una ...
18:44
20:17
224.000
2,6%
La que se avecina Una piña rumana, un reseteo ...
16:48
18:44
213.000
2,6%
Ranking Energy (2,2%) - Viernes, 14 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
C. S. I. Trenes y gafes
19:23
20:19
200.000
2,3%
C. S. I. Leyenda viva
18:41
19:23
193.000
2,3%
C. S. I. Reducir a cenizas
15:47
16:45
175.000
1,9%
Distrito 8
20:19
26:29
172.000
2,1%
C. S. I. Casualidad
17:42
18:41
169.000
2,1%
Ranking Nova (2,1%) - Viernes, 14 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:31
303.000
3,2%
Sortilegio
16:31
18:06
262.000
3,1%
Vino el amor
18:30
19:58
252.000
3,0%
Mar de amor
18:06
18:30
247.000
3,1%
Cuando me enamoro
20:00
21:30
240.000
2,4%
Ranking TRECE (2,1%) - Viernes, 14 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western La ley de la inocencia
18:58
20:53
332.000
3,7%
Tu cine La tierra del orgullo
20:55
22:22
284.000
2,6%
Sesión doble Bajo cualquier bandera
16:58
18:56
252.000
3,1%
Sesión doble Fuerza 10 de navarone
14:45
16:58
153.000
1,6%
Classics La conquista del oeste
22:27
25:07
149.000
1,8%
Ranking Atreseries (2,0%) - Viernes, 14 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Hudson y rex
19:20
20:07
206.000
2,4%
Crimen en el paraíso
21:01
26:11
204.000
2,5%
Hudson y rex
20:07
21:01
180.000
1,9%
Hudson y rex
16:47
17:34
167.000
2,0%
Hudson y rex
17:34
18:26
165.000
2,1%
Ranking Neox (1,8%) - Viernes, 14 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:24
15:50
265.000
2,7%
Los Simpson
15:50
16:16
250.000
2,6%
Los Simpson
14:57
15:24
243.000
2,6%
Cine The mechanic
22:00
23:48
216.000
2,0%
The Big Bang Theory
18:37
19:01
206.000
2,5%
Ranking DMAX (1,8%) - Viernes, 14 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Secretos en la arena
21:30
22:19
166.000
1,5%
Enigmas de nuestra historia La atlantida
20:28
21:29
161.000
1,6%
Secretos en la arena
23:21
24:11
161.000
1,8%
Secretos en la arena
22:26
23:14
159.000
1,4%
Curiosidades de la tierra
24:18
25:09
158.000
2,8%
Ranking Divinity (1,4%) - Viernes, 14 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio: Vancouver
16:46
17:43
209.000
2,5%
Tu casa a juicio: Vancouver
17:43
18:43
162.000
2,0%
Tu casa a juicio: Vancouver
15:49
16:46
149.000
1,6%
Tu casa a juicio
21:20
22:17
144.000
1,3%
Tu casa a juicio
20:20
21:20
138.000
1,4%
Ranking DKiss (1,4%) - Viernes, 14 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La doctora lee
23:03
24:01
164.000
1,7%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
24:01
24:57
138.000
2,2%
La doctora lee: Los mejores momentos
22:05
23:03
120.000
1,1%
El asesino de al lado Henning place
16:38
17:35
104.000
1,2%
El asesino de al lado Desafio en virginia
17:35
18:31
98.000
1,2%
Ranking Mega (España) (1,3%) - Viernes, 14 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Vida bajo cero
16:45
17:35
176.000
2,1%
Vida bajo cero
17:35
18:31
175.000
2,2%
Vida bajo cero
15:46
16:45
156.000
1,7%
Vida bajo cero
18:31
19:33
139.000
1,7%
Mountain men Los mejores planes
13:00
15:46
102.000
1,5%
Ranking BEMADtv (1,3%) - Viernes, 14 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El otro lado de la cama
15:54
18:01
153.000
1,8%
Cine Conan el barbaro
22:25
24:52
129.000
1,5%
Cine K - 19: The widowmaker
18:01
20:21
121.000
1,4%
Cine Valkiria(2008)
20:21
22:25
111.000
1,0%
Cine Un pequeño cambio
14:01
15:54
84.000
1,0%
Ranking Paramount Network (1,1%) - Viernes, 14 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los asesinatos de midsomer La otra
18:02
19:57
150.000
1,8%
Los misterios de murdoch Asesinato en fa ...
17:03
18:01
145.000
1,8%
Los misterios de murdoch Un postre ...
16:05
17:03
129.000
1,4%
Cine La leyenda del gigante de la ...
22:00
24:05
115.000
1,1%
Los asesinatos de midsomer Bailando con ...
19:57
21:59
90.000
0,9%
Ranking Boing (1,0%) - Viernes, 14 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El gato con botas
21:25
23:01
169.000
1,5%
Doraemon, el gato cósmico
14:27
14:49
154.000
1,9%
Doraemon, el gato cósmico
15:21
15:38
133.000
1,4%
Cine La lego pelicula
19:17
21:16
89.000
1,0%
El bebé jefazo: Vuelta a la cuna
17:16
17:38
82.000
1,0%
Ranking Ten (1,0%) - Viernes, 14 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
No somos nadie
15:45
19:45
132.000
1,6%
Caso cerrado
14:32
15:45
101.000
1,1%
Caso cerrado
21:40
22:45
90.000
0,8%
Caso cerrado
20:41
21:40
78.000
0,7%
Caso cerrado
13:29
14:32
71.000
1,2%
Ranking Canal 24 Horas (0,9%) - Viernes, 14 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Informativo 24h
24:00
24:27
88.000
1,3%
Informativo 24h
21:50
22:23
70.000
0,6%
Telediario 2
20:58
21:44
66.000
0,6%
Informativo 24h
23:00
23:25
62.000
0,6%
Objetivo planeta
16:30
17:03
61.000
0,7%
Ranking Teledeporte (0,7%) - Viernes, 14 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol: Clasificacion eurocopa sub 21 España - ...
20:47
22:38
175.000
1,6%
Uefa women's champions league
22:41
23:09
84.000
0,8%
Fútbol: Champions League femenina resumen ...
18:05
18:33
57.000
0,7%
Baloncesto: Amistoso femenino España - ...
18:48
20:23
55.000
0,6%
Fútbol: Clasificacion mundial resumen Irlanda - ...
23:11
24:08
48.000
0,5%
Ranking Clan TVE (0,5%) - Viernes, 14 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche clan
21:33
23:13
105.000
0,9%
Los misterios de Laura El misterio de la ...
23:14
24:34
59.000
0,7%
La sobremesa clan
14:25
16:30
37.000
0,4%
Spidey y su superequipo
16:53
17:16
35.000
0,4%
Spidey y su superequipo
08:03
08:26
34.000
2,0%
Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Viernes, 14 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Una tumba para el sheriff
21:35
23:05
84.000
0,8%
Cine Los forajidos de rio bravo
23:05
25:02
62.000
0,8%
Cine El zorro justiciero
15:35
17:05
46.000
0,5%
Real Madrid conecta
19:35
21:31
28.000
0,3%
Ciudad Real Madrid
17:11
19:24
24.000
0,3%
