FormulaTV
Conectar
AUDIENCIAS '¡De viernes!' (14,3%) se mantiene líder frente 'La Voz' (12,3%)

AUDIENCIAS VIERNES 14 DE NOVIEMBRE

'¡De viernes!' repite el 14,3% y vuelve a liderar ante 'La Voz' (12,3%) y el cine de La 1 (8,2%)

En laSexta, 'Equipo de investigación' marca un 6,2% con 665.000 en su primer programa y el cine de Cuatro firma un 6,7% con 620.000.

'¡De viernes!' repite el 14,3% y vuelve a liderar ante 'La Voz' (12,3%) y el cine de La 1 (8,2%)
©Mediaset España
Por RedacciónPublicado: Sábado 15 Noviembre 2025 09:45 (hace 2 horas) | Última actualización: Sábado 15 Noviembre 2025 11:45 (hace 4 minutos)

Audiencias Viernes 14 de Noviembre de 2025

  • logoantena3

    14,0%

  • logola1

    11,1%

  • logotelecinco

    9,8%

  • logolasexta

    6,7%

  • logocuatro

    5,6%

  • logola2

    3,7%

  • logofdf

    2,6%

  • logoenergy

    2,2%

  • logonova

    2,1%

  • logo13tv

    2,1%

  • logoatreseries

    2,0%

  • logoneox

    1,8%

  • logodiscoverymax

    1,8%

  • logodivinity

    1,4%

  • logodkiss

    1,4%

  • logomega-espana

    1,3%

  • logobemadtv

    1,3%

  • logoparamount-network

    1,1%

  • logoboing

    1,0%

  • logoten

    1,0%

  • logocanal24horas

    0,9%

  • logoteledeporte

    0,7%

  • logoclan

    0,5%

  • logoreal-madrid-tv

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

*En elaboración*

El hecho de levantarle el veto a Kiko Rivera en Telecinco está funcionándoles en términos de audiencias. Por segunda semana consecutiva, '¡De viernes!' lidera con un 14,3%, en esta ocasión con 1.127.000 espectadores, superando de nuevo a 'La Voz', que cede ligeramente -0,6 puntos en una semana y anota un 12,3% con 1.009.000 espectadores.

Vídeos FormulaTV

En La 1, la película 'Mula' sigue también la estela de la emisión del viernes pasado, registrando un 8,2% con 870.000 espectadores. En Cuatro, su película también progresa y mejora +0,9 puntos en una semana con 'Eternal', marcando un 6,7% con 620.000 espectadores.

Por su parte, en laSexta, el especial de 'laSexta columna' sobre los secretos del 20N crece casi dos puntos en una semana, llegando al 7,9% con 886.000 espectadores. Esta subida la aprovecha también 'Equipo de investigación', que firma un 6,2% tras subir +1,1 puntos en siete días y promediando 665.000 espectadores con su primer programa.

Chiara Oliver y Pablo López en &#39;La Voz&#39;

Chiara Oliver y Pablo López en 'La Voz'

Prime time

  • +0,2 puntos para el cine de La 1, que marca un 8,2% con 'Mula'
  • 'La Voz' (12,3%) cede ligeramente -0,6 puntos en una semana
  • '¡De viernes!' clava el 14,3% de la semana pasada y vuelve a liderar
La 1

Plan de c1ne 870.000 8,2%

Plan de c1ne 2 337.000 5,9%

La 2

Cifras y letras399.000 3,7%

Cifras y letras689.000 6,1%

Plano general 389.000 3,4%

Historia de nuestro cine: Presentación 248.000 2,9%

Incluye:

- Historia de nuestro cine: Película 282.000 3,1%

- Historia de nuestro cine: Coloquio 93.000 1,6%

Antena 3

La voz: A punto de empezar1.027.000 9,1%

La voz: Asaltos1.009.000 12,3%

Cuatro

First Dates825.000 7,4%

El blockbuster 620.000 6,7%

Telecinco

¡De viernes!1.127.000 14,3%

laSexta

laSexta columna 886.000 7,9%

Equipo de investigación 665.000 6,2%

Equipo de investigación 269.000 3,5%

Robbie Amell protagoniza 'Replicantes'

Robbie Amell protagoniza &#39;Replicantes&#39;

Robbie Amell protagoniza 'Replicantes'

Late night

  • El cine de Cuatro crece +1,2 puntos en una semana y marca un 4,9% en el late night
  • 'Equipo de investigación' promedia un 5,4% en el late de laSexta
  • La película '30 días' registra un 4,5% con 122.000 espectadores en La 1
La 1

Cine 122.000 4,5%

La 2

Los Durrell45.000 1,3%

Antena 3

La voz: Grandes momentos267.000 9,0%

Cuatro

Cine Cuatro 190.000 4,9%

Telecinco

¡De viernes! (Continuación)1.127.000 14,3%

Gran Madrid show172.000 7,3%

laSexta

Equipo de investigación 172.000 3,8%

Equipo de investigación 190.000 7,0%

Oriol Tarrasón es Gabriel en &#39;Sueños de libertad&#39;

Oriol Tarrasón es Gabriel en 'Sueños de libertad'

Sobremesa y tarde

  • Buen 11,6% para 'La promesa', que se queda cerca del millón de espectadores
  • 'Y ahora, Sonsoles' se sostiene por encima del doble dígito con un 10,9%
  • 'Agárrate al sillón' firma un 7,7% tras la reformulación de las tardes de Telecinco
La 1

Directo al grano957.000 10,9%

Valle Salvaje845.000 10,6%

La promesa955.000 11,6%

Malas lenguas1.074.000 12,2%

Aquí la tierra1.198.000 12,2%

La 2

Saber y ganar688.000 7,2%

Grandes documentales351.000 4,1%

Incluye:

- El círculo mágico del arrecife 356.000 4,1%

- La carrera de la vida 340.000 4,2%

Malas lenguas553.000 6,8%

Mi casa flotante182.000 2,1%

Escapadas extraordinarias161.000 1,6%

Antena 3

Sueños de libertad1.268.000 13,9%

Y ahora, Sonsoles898.000 10,9%

Pasapalabra1.995.000 20,6%

Cuatro

Todo es mentira509.000 5,8%

Lo sabe, no lo sabe412.000 4,9%

Telecinco

El tiempo justo741.000 8,6%

El diario de Jorge704.000 8,5%

Agárrate al sillón733.000 7,7%

laSexta

Zapeando580.000 6,4%

Más vale tarde489.000 6,0%

laSexta clave582.000 5,5%

María José, concursante de &#39;Saber y ganar&#39;

María José, concursante de 'Saber y ganar'

Mañana

La 1

La hora de La 1334.000 16,8%

Incluye:

- Entrevista 423.000 18,9%

Mañaneros 360442.000 14,2%

Mañaneros 360893.000 11,1%

La 2

Zoom net4.000 0,5%

Para todos La 211.000 1,0%

Edén: Paraísos remotos 21.000 1,3%

Esto es España 27.000 1,4%

Esto es España 35.000 1,7%

Aquí hay trabajo28.000 1,3%

Universo UNED35.000 1,5%

El viajero 23.000 1,0%

El escarabajo verde 29.000 1,2%

El viajero 49.000 1,9%

El western de La 2 117.000 3,3%

El cazador119.000 1,8%

Saber y ganar292.000 3,1%

Antena 3

Espejo público324.000 12,5%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 866.000 17,8%

La ruleta de la suerte1.612.000 22,5%

Cuatro

Love shopping TV2.000 0,3%

¡Toma salami! 11.000 0,8%

Alerta cobra 19.000 1,1%

Alerta cobra 49.000 2,5%

Alerta cobra 78.000 3,4%

En boca de todos230.000 7,3%

Telecinco

La mirada crítica159.000 8,9%

El programa de AR263.000 10,2%

Vamos a ver569.000 8,8%

laSexta

Vivara olvídate de la gestión del alquiler4.000 0,6%

Aruser@s el humorning198.000 13,5%

Aruser@s341.000 15,4%

Al rojo vivo331.000 9,1%

Incluye:

- Entrevista 440.000 8,7%

Informativos

La 1

Telediario matinal145.000 18,0%

Telediario 11.439.000 15,2%

Telediario 21.319.000 12,2%

Antena 3

Noticias de la mañana178.000 14,8%

Antena 3 Noticias 12.176.000 23,0%

Antena 3 Noticias 21.998.000 18,5%

Cuatro

Noticias Cuatro 1416.000 5,9%

El Desmarque Cuatro 1329.000 3,6%

Noticias Cuatro 2417.000 4,5%

Telecinco

El matinal67.000 9,5%

El matinal104.000 8,1%

Informativos Telecinco 15:00843.000 8,9%

Informativos Telecinco 21:00768.000 7,2%

laSexta

laSexta Noticias 14h625.000 7,7%

laSexta Noticias: Jugones490.000 5,1%

laSexta Noticias 20h683.000 7,3%

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas
Ver todos los comentarios (276)

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas