'¡De viernes!' repite el 14,3% y vuelve a liderar ante 'La Voz' (12,3%) y el cine de La 1 (8,2%)

Audiencias Viernes 14 de Noviembre de 2025
14,0%
11,1%
9,8%
6,7%
5,6%
3,7%
2,6%
2,2%
2,1%
2,1%
2,0%
1,8%
1,8%
1,4%
1,4%
1,3%
1,3%
1,1%
1,0%
1,0%
0,9%
0,7%
0,5%
0,5%
0,0%
*En elaboración*
El hecho de levantarle el veto a Kiko Rivera en Telecinco está funcionándoles en términos de audiencias. Por segunda semana consecutiva, '¡De viernes!' lidera con un 14,3%, en esta ocasión con 1.127.000 espectadores, superando de nuevo a 'La Voz', que cede ligeramente -0,6 puntos en una semana y anota un 12,3% con 1.009.000 espectadores.
En La 1, la película 'Mula' sigue también la estela de la emisión del viernes pasado, registrando un 8,2% con 870.000 espectadores. En Cuatro, su película también progresa y mejora +0,9 puntos en una semana con 'Eternal', marcando un 6,7% con 620.000 espectadores.
Por su parte, en laSexta, el especial de 'laSexta columna' sobre los secretos del 20N crece casi dos puntos en una semana, llegando al 7,9% con 886.000 espectadores. Esta subida la aprovecha también 'Equipo de investigación', que firma un 6,2% tras subir +1,1 puntos en siete días y promediando 665.000 espectadores con su primer programa.
Chiara Oliver y Pablo López en 'La Voz'
Prime time
- +0,2 puntos para el cine de La 1, que marca un 8,2% con 'Mula'
- 'La Voz' (12,3%) cede ligeramente -0,6 puntos en una semana
- '¡De viernes!' clava el 14,3% de la semana pasada y vuelve a liderar
Plan de c1ne 870.000 8,2%
Plan de c1ne 2 337.000 5,9%
Cifras y letras399.000 3,7%
Cifras y letras689.000 6,1%
Plano general 389.000 3,4%
Historia de nuestro cine: Presentación 248.000 2,9%
Incluye:
- Historia de nuestro cine: Película 282.000 3,1%
- Historia de nuestro cine: Coloquio 93.000 1,6%
La voz: A punto de empezar1.027.000 9,1%
La voz: Asaltos1.009.000 12,3%
First Dates825.000 7,4%
El blockbuster 620.000 6,7%
¡De viernes!1.127.000 14,3%
laSexta columna 886.000 7,9%
Equipo de investigación 665.000 6,2%
Equipo de investigación 269.000 3,5%
Robbie Amell protagoniza 'Replicantes'
Late night
- El cine de Cuatro crece +1,2 puntos en una semana y marca un 4,9% en el late night
- 'Equipo de investigación' promedia un 5,4% en el late de laSexta
- La película '30 días' registra un 4,5% con 122.000 espectadores en La 1
Cine 122.000 4,5%
Los Durrell45.000 1,3%
La voz: Grandes momentos267.000 9,0%
Cine Cuatro 190.000 4,9%
¡De viernes! (Continuación)1.127.000 14,3%
Gran Madrid show172.000 7,3%
Equipo de investigación 172.000 3,8%
Equipo de investigación 190.000 7,0%
Oriol Tarrasón es Gabriel en 'Sueños de libertad'
Sobremesa y tarde
- Buen 11,6% para 'La promesa', que se queda cerca del millón de espectadores
- 'Y ahora, Sonsoles' se sostiene por encima del doble dígito con un 10,9%
- 'Agárrate al sillón' firma un 7,7% tras la reformulación de las tardes de Telecinco
Directo al grano957.000 10,9%
Valle Salvaje845.000 10,6%
La promesa955.000 11,6%
Malas lenguas1.074.000 12,2%
Aquí la tierra1.198.000 12,2%
Saber y ganar688.000 7,2%
Grandes documentales351.000 4,1%
Incluye:
- El círculo mágico del arrecife 356.000 4,1%
- La carrera de la vida 340.000 4,2%
Malas lenguas553.000 6,8%
Mi casa flotante182.000 2,1%
Escapadas extraordinarias161.000 1,6%
Sueños de libertad1.268.000 13,9%
Y ahora, Sonsoles898.000 10,9%
Pasapalabra1.995.000 20,6%
Todo es mentira509.000 5,8%
Lo sabe, no lo sabe412.000 4,9%
El tiempo justo741.000 8,6%
El diario de Jorge704.000 8,5%
Agárrate al sillón733.000 7,7%
Zapeando580.000 6,4%
Más vale tarde489.000 6,0%
laSexta clave582.000 5,5%
María José, concursante de 'Saber y ganar'
Mañana
La hora de La 1334.000 16,8%
Incluye:
- Entrevista 423.000 18,9%
Mañaneros 360442.000 14,2%
Mañaneros 360893.000 11,1%
Zoom net4.000 0,5%
Para todos La 211.000 1,0%
Edén: Paraísos remotos 21.000 1,3%
Esto es España 27.000 1,4%
Esto es España 35.000 1,7%
Aquí hay trabajo28.000 1,3%
Universo UNED35.000 1,5%
El viajero 23.000 1,0%
El escarabajo verde 29.000 1,2%
El viajero 49.000 1,9%
El western de La 2 117.000 3,3%
El cazador119.000 1,8%
Saber y ganar292.000 3,1%
Espejo público324.000 12,5%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 866.000 17,8%
La ruleta de la suerte1.612.000 22,5%
Love shopping TV2.000 0,3%
¡Toma salami! 11.000 0,8%
Alerta cobra 19.000 1,1%
Alerta cobra 49.000 2,5%
Alerta cobra 78.000 3,4%
En boca de todos230.000 7,3%
La mirada crítica159.000 8,9%
El programa de AR263.000 10,2%
Vamos a ver569.000 8,8%
Vivara olvídate de la gestión del alquiler4.000 0,6%
Aruser@s el humorning198.000 13,5%
Aruser@s341.000 15,4%
Al rojo vivo331.000 9,1%
Incluye:
- Entrevista 440.000 8,7%
Informativos
Telediario matinal145.000 18,0%
Telediario 11.439.000 15,2%
Telediario 21.319.000 12,2%
Noticias de la mañana178.000 14,8%
Antena 3 Noticias 12.176.000 23,0%
Antena 3 Noticias 21.998.000 18,5%
Noticias Cuatro 1416.000 5,9%
El Desmarque Cuatro 1329.000 3,6%
Noticias Cuatro 2417.000 4,5%
El matinal67.000 9,5%
El matinal104.000 8,1%
Informativos Telecinco 15:00843.000 8,9%
Informativos Telecinco 21:00768.000 7,2%
laSexta Noticias 14h625.000 7,7%
laSexta Noticias: Jugones490.000 5,1%
laSexta Noticias 20h683.000 7,3%