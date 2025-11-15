'¡De viernes!' repite el 14,3% y vuelve a liderar ante 'La Voz' (12,3%) y el cine de La 1 (8,2%)

Por Redacción | |

*En elaboración*

El hecho de levantarle el veto a Kiko Rivera en Telecinco está funcionándoles en términos de audiencias. Por segunda semana consecutiva, '¡De viernes!' lidera con un 14,3%, en esta ocasión con 1.127.000 espectadores, superando de nuevo a 'La Voz', que cede ligeramente -0,6 puntos en una semana y anota un 12,3% con 1.009.000 espectadores.

En La 1, la película 'Mula' sigue también la estela de la emisión del viernes pasado, registrando un 8,2% con 870.000 espectadores. En Cuatro, su película también progresa y mejora +0,9 puntos en una semana con 'Eternal', marcando un 6,7% con 620.000 espectadores.

Por su parte, en laSexta, el especial de 'laSexta columna' sobre los secretos del 20N crece casi dos puntos en una semana, llegando al 7,9% con 886.000 espectadores. Esta subida la aprovecha también 'Equipo de investigación', que firma un 6,2% tras subir +1,1 puntos en siete días y promediando 665.000 espectadores con su primer programa.

Chiara Oliver y Pablo López en 'La Voz'

Prime time

+0,2 puntos para el cine de La 1, que marca un 8,2% con 'Mula'

'La Voz' (12,3%) cede ligeramente -0,6 puntos en una semana

'¡De viernes!' clava el 14,3% de la semana pasada y vuelve a liderar

La 1

Plan de c1ne Mula 870.000 8,2% Plan de c1ne 2 El jinete pálido 337.000 5,9%

La 2

Cifras y letras399.000 3,7% Cifras y letras689.000 6,1% Plano general David de Jorge 389.000 3,4% Historia de nuestro cine: Presentación El robo más grande jamás contado 248.000 2,9% Incluye: - Historia de nuestro cine: Película El robo más grande jamás contado 282.000 3,1% - Historia de nuestro cine: Coloquio El robo más grande jamás contado 93.000 1,6%

Antena 3

La voz: A punto de empezar1.027.000 9,1% La voz: Asaltos1.009.000 12,3%

Cuatro

First Dates825.000 7,4% El blockbuster Eternal 620.000 6,7%

Telecinco

¡De viernes!1.127.000 14,3%

laSexta

laSexta columna Los secretos del 20n: El día que mas o menos murió Franco 886.000 7,9% Equipo de investigación La traición 665.000 6,2% Equipo de investigación El ritual de Nacho Vidal 269.000 3,5%

Robbie Amell protagoniza 'Replicantes'

Late night

El cine de Cuatro crece +1,2 puntos en una semana y marca un 4,9% en el late night

'Equipo de investigación' promedia un 5,4% en el late de laSexta

La película '30 días' registra un 4,5% con 122.000 espectadores en La 1

La 1

Cine 30 días 122.000 4,5%

La 2

Los Durrell45.000 1,3%

Antena 3

La voz: Grandes momentos267.000 9,0%

Cuatro

Cine Cuatro Replicantes 190.000 4,9%

Telecinco

¡De viernes! (Continuación)1.127.000 14,3% Gran Madrid show172.000 7,3%

laSexta

Equipo de investigación Dinamita Montilla, el asesino de TikTok 172.000 3,8% Equipo de investigación El loco del chándal 190.000 7,0%

Oriol Tarrasón es Gabriel en 'Sueños de libertad'

Sobremesa y tarde

Buen 11,6% para 'La promesa', que se queda cerca del millón de espectadores

'Y ahora, Sonsoles' se sostiene por encima del doble dígito con un 10,9%

'Agárrate al sillón' firma un 7,7% tras la reformulación de las tardes de Telecinco

La 1

Directo al grano957.000 10,9% Valle Salvaje845.000 10,6% La promesa955.000 11,6% Malas lenguas1.074.000 12,2% Aquí la tierra1.198.000 12,2%

La 2

Saber y ganar688.000 7,2% Grandes documentales351.000 4,1% Incluye: - El círculo mágico del arrecife Los seres pelágicos: Comer y nadar 356.000 4,1% - La carrera de la vida Corre como el viento 340.000 4,2% Malas lenguas553.000 6,8% Mi casa flotante182.000 2,1% Escapadas extraordinarias161.000 1,6%

Antena 3

Sueños de libertad1.268.000 13,9% Y ahora, Sonsoles898.000 10,9% Pasapalabra1.995.000 20,6%

Cuatro

Todo es mentira509.000 5,8% Lo sabe, no lo sabe412.000 4,9%

Telecinco

El tiempo justo741.000 8,6% El diario de Jorge704.000 8,5% Agárrate al sillón733.000 7,7%

laSexta

Zapeando580.000 6,4% Más vale tarde489.000 6,0% laSexta clave582.000 5,5%

María José, concursante de 'Saber y ganar'

Mañana

La 1

La hora de La 1334.000 16,8% Incluye: - Entrevista Emiliano García - Page 423.000 18,9% Mañaneros 360442.000 14,2% Mañaneros 360893.000 11,1%

La 2

Zoom net4.000 0,5% Para todos La 211.000 1,0% Edén: Paraísos remotos Patagonia: El fin del mundo 21.000 1,3% Esto es España Asturias 27.000 1,4% Esto es España Córdoba 35.000 1,7% Aquí hay trabajo28.000 1,3% Universo UNED35.000 1,5% El viajero 48 horas en Dublín 23.000 1,0% El escarabajo verde Redención 29.000 1,2% El viajero 48 horas en Split 49.000 1,9% El western de La 2 Manos torpes 117.000 3,3% El cazador119.000 1,8% Saber y ganar292.000 3,1%

Antena 3

Espejo público324.000 12,5% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Huevos escalfados con puré de patata y cebolla confitada 866.000 17,8% La ruleta de la suerte1.612.000 22,5%

Cuatro

Love shopping TV2.000 0,3% ¡Toma salami! Más Carmen Sevilla 11.000 0,8% Alerta cobra Avaricia 19.000 1,1% Alerta cobra Apagón 49.000 2,5% Alerta cobra Elección mortal 78.000 3,4% En boca de todos230.000 7,3%

Telecinco

La mirada crítica159.000 8,9% El programa de AR263.000 10,2% Vamos a ver569.000 8,8%

laSexta

Vivara olvídate de la gestión del alquiler4.000 0,6% Aruser@s el humorning198.000 13,5% Aruser@s341.000 15,4% Al rojo vivo331.000 9,1% Incluye: - Entrevista Pablo Bustinduy 440.000 8,7%

Informativos

La 1

Telediario matinal145.000 18,0% Telediario 11.439.000 15,2% Telediario 21.319.000 12,2%

Antena 3

Noticias de la mañana178.000 14,8% Antena 3 Noticias 12.176.000 23,0% Antena 3 Noticias 21.998.000 18,5%

Cuatro

Noticias Cuatro 1416.000 5,9% El Desmarque Cuatro 1329.000 3,6% Noticias Cuatro 2417.000 4,5%

Telecinco

El matinal67.000 9,5% El matinal104.000 8,1% Informativos Telecinco 15:00843.000 8,9% Informativos Telecinco 21:00768.000 7,2%

laSexta

laSexta Noticias 14h625.000 7,7% laSexta Noticias: Jugones490.000 5,1% laSexta Noticias 20h683.000 7,3%

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas

Robbie Amell protagoniza 'Replicantes'